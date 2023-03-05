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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/rossiyskie-voyska-porazili-komandnyy-punkt-natspolka-azov-v-zaporozhe-1044451259.html
Российские войска поразили командный пункт нацполка "Азов"* в Запорожье
Российские войска поразили командный пункт нацполка "Азов"* в Запорожье
Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. 05.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-05T16:19+0300
2023-03-05T16:19+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Российские войска поразили командный пункт националистического полка "Азов"* в районе населенного пункта Марьевка в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.За сутки уничтожены пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", пункты управления украинскими беспилотниками и и средствами РЭБ, командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Средствами ПВО России за сутки был сбит украинский вертолет Ми-8, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", уничтожено 12 украинских беспилотников.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, на Красно-Лиманском - до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика".На Донецком направлении уничтожено более 210 солдат ВСУ, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевая машина РСЗО "Смерч", а также гаубица Д-30. Также уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, гаубицу Д-20. Помимо этого, в районе населенного пункта Варваровка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. * Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/sergey-shoygu-provel-soveschanie-s-komanduyuschimi-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1044443018.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/svo-rossiyskiy-bronepoezd--na-glavnom-puti-1044423329.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости

Российские войска поразили командный пункт нацполка "Азов"* в Запорожье

16:19 05.03.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Российские войска поразили командный пункт националистического полка "Азов"* в районе населенного пункта Марьевка в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 207 районах.
За сутки уничтожены пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", пункты управления украинскими беспилотниками и и средствами РЭБ, командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Средствами ПВО России за сутки был сбит украинский вертолет Ми-8, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", уничтожено 12 украинских беспилотников.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, на Красно-Лиманском - до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика".
На Донецком направлении уничтожено более 210 солдат ВСУ, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевая машина РСЗО "Смерч", а также гаубица Д-30. Также уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Президент РФ В. Путин на открытии форума Армия-2021 - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2023
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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, гаубицу Д-20. Помимо этого, в районе населенного пункта Варваровка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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