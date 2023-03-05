https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/rossiyskie-voyska-porazili-komandnyy-punkt-natspolka-azov-v-zaporozhe-1044451259.html

Российские войска поразили командный пункт нацполка "Азов"* в Запорожье

Российские войска поразили командный пункт нацполка "Азов"* в Запорожье

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. 05.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-05T16:19+0300

2023-03-05T16:19+0300

2023-03-05T16:19+0300

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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Российские войска поразили командный пункт националистического полка "Азов"* в районе населенного пункта Марьевка в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.За сутки уничтожены пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", пункты управления украинскими беспилотниками и и средствами РЭБ, командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Средствами ПВО России за сутки был сбит украинский вертолет Ми-8, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", уничтожено 12 украинских беспилотников.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, на Красно-Лиманском - до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика".На Донецком направлении уничтожено более 210 солдат ВСУ, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевая машина РСЗО "Смерч", а также гаубица Д-30. Также уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, гаубицу Д-20. Помимо этого, в районе населенного пункта Варваровка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. * Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/sergey-shoygu-provel-soveschanie-s-komanduyuschimi-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1044443018.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/svo-rossiyskiy-bronepoezd--na-glavnom-puti-1044423329.html

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