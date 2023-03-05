https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/vosmi-pogoreltsam-iz-gagry-vydelili-dengi-na-pokupku-zhilya-1044445523.html

Восьми погорельцам из Гагры выделили деньги на покупку жилья

Восьми погорельцам из Гагры выделили деньги на покупку жилья

На приобретение жилья и улучшение жилищных условий семьям, проживавшим в сгоревшем доме №35 на улице Демерджипа в Гагре, выделили пять миллионов рублей из... 05.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-05T15:15+0300

2023-03-05T15:15+0300

2023-03-05T17:17+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038880318_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86a919607620134bfd45afbc14ada811.jpg

СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Власти Гагрского района выделили деньги на покупку недвижимости восьми семьям, проживавшим в сгоревшем многоквартирном доме в Гагре, рассказала замглавы администрации района Хана Гунба."В этом году на приобретение квартиры 700 тысяч рублей получила Элмаст Пащян. Она живет одна и рассматривает два варианта недвижимости в Гагрском районе. Также в 2022 году мы выделили деньги Татьяне Качалиной, но уже в этом году она вновь обратилась в администрацию с просьбой внести изменение в распоряжение и перенаправить эти средства на строительство деревянного дома в селе Псахара, где у нее участок", - сказала Гунба.Из общего количества погорельцев компенсации пока не получили три заявителя – Людмила Пак, Александр Степанчишин и Чубаревы. Как отметила замглавы администрации, Пак и Степанчишин были единственными собственниками квартир в сгоревшем доме.С этими тремя заявителями, добавила Гунба, вопрос пока остается открытым по ряду причин. Степанчишин находится на лечении в России и пока не может заняться решением этой проблемы. Что касается Пак и Чубаревых, они все еще не определились с местом для проживания."Мы в любой момент готовы профинансировать эти заявления. Например, Людмила Пак в поисках жилья, но не может пока определиться. Семья Чубаревых большая – их пять человек. Для них мы готовы выделить до одного миллиона рублей, но наши предложения о жилье им не нравятся. Сами они тоже в поисках. Мы сказали, что до конца года ждем от них точных предложений, и после этого будет открыто финансирование на них", - подчеркнула Гунба.Из восьми пострадавших при пожаре заявителей в новое жилье переехала семья Златы Симоновой, Нубар Калайджян приступил к строительству дома на своем земельном участке, для пенсионерки Анастасии Калайджян на выделенные деньги улучшили жилищные условия в доме ее дочери, братья Эдуард и Алексей Симоновы также занимаются строительством двух домов в на выделенных землях, Роза Терзян приобрела квартиру в поселке Аспа.Пожар в ветхом многоквартирном доме на улице Демерджипа в Гагре вспыхнул 26 апреля 2022 года. Первые несколько недель погорельцы проживали в отелях и санаториях. Позже их переселили в один большой съемный дом, аренда которого оплачена из бюджета района до мая 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/novosele-i-podgotovka-k-stroyke-chto-izmenilos-v-zhizni-pogoreltsev-iz-gagry-1043263503.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/mchs-soobschilo-podrobnosti-pozhara-v-mnogokvartirnom-dome-v-gagre-1038826611.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости