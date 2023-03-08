https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/gala-kontsert-pobediteley-i-laureatov-konkursa-khibly-gerzmava-sostoyalsya-v-moskve-1044514510.html
Гала-концерт победителей и лауреатов конкурса Хиблы Герзмава состоялся в Москве
Гала-концерт победителей и лауреатов конкурса Хиблы Герзмава состоялся в Москве
Конкурс проводился Международным благотворительным фондом Хиблы Герзмава при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив. 08.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-08T22:29+0300
2023-03-08T22:29+0300
2023-03-08T22:29+0300
культура
музыка
хибла герзмава
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СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гала-концерт победителей и лауреатов конкурса Хиблы Герзмава состоялся на сцене Концертного зала имени Чайковского в Москве в среду, 8 марта."Он закончился ровно полтора месяца назад, но сегодня начинается его вторая жизнь. Замкнутое мероприятие размыкается и вливается в регулярную концертную жизнь Москвы и России", - подчеркнул он.Тимофеев подчеркнул, что у зрителей концерта будет возможность почувствовать себя членами жюри, так как им предстояло послушать и оценивать выступления каждого из артистов."Впереди у нас большая хрестоматия большой оперной музыки в двух томах – русская музыка и зарубежная", - сказал он.В Гала-концерте приняли участие исполнители Гульдана Алдадосова, Ольга Маслова, Екатерина Савинкова, Мария Лупарева, Жаргал Цырендагбаева, Дамир Садуахасов, Вячеслав Васильев, Юнхан Дон, Алексей Кулагин, Глеб Перязев, Хоу Ливей.В программе концерта были арии русских и зарубежных композиторов, которые прозвучат под сопровождение симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Арифа Дадашева.Конкурс Хиблы Герзмава проводился с 13 по 20 января 2023 года и дал возможность молодым исполнителям дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных фондом певицы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/obyavleny-pobediteli-konkursa-khibly-gerzmava-sredi-vokalistov-1043720428.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/obyavleny-imena-pobediteley-konkursa-kontsertmeysterov-khibly-gerzmava-1043652047.html
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культура, музыка, хибла герзмава
культура, музыка, хибла герзмава
Гала-концерт победителей и лауреатов конкурса Хиблы Герзмава состоялся в Москве
Конкурс проводился Международным благотворительным фондом Хиблы Герзмава при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив.
СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гала-концерт победителей и лауреатов конкурса Хиблы Герзмава состоялся на сцене Концертного зала имени Чайковского в Москве в среду, 8 марта.
С вступительным словом перед артистами и зрителями выступил музыковед и композитор Ярослав Тимофеев, который поздравил всех дам с Международным женским днем. Он подчеркнул, что Хибла Герзмава задумала и осуществила один из самых крупных проектов последнего времени – большой международный конкурс вокалистов.
"Он закончился ровно полтора месяца назад, но сегодня начинается его вторая жизнь. Замкнутое мероприятие размыкается и вливается в регулярную концертную жизнь Москвы и России", - подчеркнул он.
Тимофеев подчеркнул, что у зрителей концерта будет возможность почувствовать себя членами жюри, так как им предстояло послушать и оценивать выступления каждого из артистов.
"Впереди у нас большая хрестоматия большой оперной музыки в двух томах – русская музыка и зарубежная", - сказал он.
В Гала-концерте приняли участие исполнители Гульдана Алдадосова, Ольга Маслова, Екатерина Савинкова, Мария Лупарева, Жаргал Цырендагбаева, Дамир Садуахасов, Вячеслав Васильев, Юнхан Дон, Алексей Кулагин, Глеб Перязев, Хоу Ливей.
В программе концерта были арии русских и зарубежных композиторов, которые прозвучат под сопровождение симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Арифа Дадашева.
Конкурс Хиблы Герзмава проводился с 13 по 20 января 2023 года и дал возможность молодым исполнителям дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных фондом певицы.