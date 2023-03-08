https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/privesti-v-poryadok-kakie-raboty-prokhodyat-na-sukhumskom-vokzale-1044495893.html

Привести в порядок: какие работы проходят на Сухумском вокзале

Привести в порядок: какие работы проходят на Сухумском вокзале

Здание Сухумского железнодорожного вокзала было открыто 1 декабря 1951 года. Оно было рассчитано на одновременное пребывание на вокзале от пятисот до тысячи... 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T09:00+0300

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вокзалы

сухум

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СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Внутреннее помещение Сухумского железнодорожного вокзала расчищают от мусора, рассказал Sputnik исполняющий обязанности начальника вокзала Аляс Габуния.Кроме того, рабочие МУП "Благоустройство" столичной администрации расчищают парковую территорию, подстригают кустарники."На данном этапе мы планируем законсервировать железнодорожный вокзал, придать ему визуально приятный вид. Оконные проемы будут закрыты с имитацией старых окон, чтобы это было красиво, а в дальнейшем, если будет возможность, проведем здесь реставрацию", - добавил Габуния.Он также сообщил, что параллельно идет частичный ремонт крыши здания, которая протекает в нескольких местах."В ближайшие пару дней мы устраним течи, приведем кровельное основание в порядок, чтобы вода не попадала внутрь. В дальнейшем конечно требуется много финансовых средств, для того, чтобы все отреставрировать, привести в первозданное состояние", - подчеркнула она.Работы на Сухумском железнодорожном вокзале проводятся за счет "Абхазской железной дороги". Их планируют завершить до 30 сентября этого года.Здание Сухумского железнодорожного вокзала было открыто 1 декабря 1951 года. Оно было рассчитано на одновременное пребывание на вокзале от пятисот до тысячи человек. Проектировали здание архитекторы Леван и Лола Мушкудиани.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов железнодорожный вокзал в Сухуме был разрушен. Движение поездов тогда полностью прекратилось, а само здание использовалось как склад боеприпасов. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/zheleznaya-krasota-sukhumskiy-vokzal-i-ego-istoriya-1039948569.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/roskosh-i-razrukha-zheleznodorozhnyy-vokzal-v-sukhume-1036270493.html

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