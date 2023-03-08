https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/sistema-pvo-rossii-sbila-pyat-ukrainskikh-dronov-v-novykh-regionakh-1044512729.html

Система ПВО России сбила пять украинских дронов в новых регионах

Система ПВО России сбила пять украинских дронов в новых регионах

Беспилотники ВСУ летели над населенными пунктами Новая Каховка и Николаевка в Херсонской области, Червоноармейское в Запорожской области, Никольское в ДНР и... 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T17:17+0300

2023-03-08T17:17+0300

2023-03-08T17:17+0300

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России сбили пять украинских беспилотников и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS за сутки, сообщает Министерство обороны России.Уничтожены украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 и штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ.На Купянском направлении за сутки пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. На данном направлении противник потерял 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация".На Красно-Лиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 130 бойцов, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика".На Донецком направлении за сутки было уничтожено более 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация" и самоходная гаубица "Гвоздика", на Южно-Донецком - до 65 солдат ВСУ, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/minoborony-rossii-iz-ukrainskogo-plena-osvobozhdeny-90-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-1044493020.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/shoygu-naraschivaemye-nato-postavki-oruzhiya-ukraine-ne-privodyat-k-uspekham-na-pole-boya-1044485792.html

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