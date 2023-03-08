https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/zasluzhennomu-rabotniku-kultury-abkhazii-nuri-kvarchiya-ispolnilos-70-let-1044511858.html

Заслуженному работнику культуры Абхазии Нури Кварчия исполнилось 70 лет

Заслуженному работнику культуры Абхазии Нури Кварчия исполнилось 70 лет

Нури Кварчия возглавляет Республиканский центр народного творчества имени Ивана Кортуа Министерства культуры и охраны культурного наследия Абхазии. 08.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-08T15:48+0300

2023-03-08T15:48+0300

2023-03-08T15:49+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 8 мар – Sputnik. Заслуженному работнику культуры Абхазии, кавалеру высшей государственной награды "Ахьдз-Апша" III степени и ордена Леона Нури Кварчия 8 марта исполнилось 70 лет.По его словам, лучшая оценка приложенных усилий – это когда после очередного концерта с участием танцевальных и песенных коллективов благодарные зрители подходят к организатору на улице и выражают свою признательность."Когда зритель благодарит за концерт – это лучшее богатство, которое может быть. Эта оценка для меня самая главная. Если сегодня эстрадная песня стала модной и актуальной, то в этом есть не только моя заслуга, но и тех людей, с которыми я работаю. 25 лет мы проводим конкурсы для развития абхазской эстрадной песни, помимо этого на протяжении 12 лет трудимся над сохранением народных фольклорных песен. Эта работа приносит свои результаты, становится больше коллективов, это нас радует", - отметил Нури Кварчия.Что касается хореографии, то сегодня в Абхазии существует несколько десятков танцевальных коллективов, рассказал Кварчия. "Считаю, что в развитие хореографии мы тоже внесли свою лепту. Для укрепления связей с братскими народами Северного Кавказа мы 12 лет проводим конкурс "Дружба без границ", - рассказал директор центра народного творчества.Нури Кварчия родился 8 марта 1953 года. После окончания Тбилисского государственного института в 1975 году Нури Кварчия начинает работать в Абхазском драматическом театр имени Самсона Чанба в качестве актера. Актерскую работу в театре он совмещал с работой режиссера Ткуарчалского народного театра.В 1986 году Нури Кварчия назначили директором Научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы Министерства культуры Абхазской АССР. За отвагу и мужество, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, он награжден орденом Леона.Сегодня Нури Кварчия – директор Республиканского центра народного творчества имени Ивана Кортуа Министерства культуры и охраны культурного наследия Абхазии.

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