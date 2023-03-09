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Даур Кове поздравил Нури Кварчия с юбилеем
Даур Кове поздравил Нури Кварчия с юбилеем
Заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия родился 8 марта 1953 года. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T11:55+0300
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр культуры Даур Кове поздравил Заслуженного работника культуры Абхазии Нури Кварчия с 70-летним юбилеем.Нури Кварчия возглавляет Республиканский Центр народного творчества. Он отметил, что главная цель организации – сохранение и развитие традиций и культуры абхазского народа. Культура – это наследие народа, которое отражает его идентичность и многообразие, сказал он."По специальности я актер. Это не совсем связано с той работой, которой я сейчас занимаюсь. Но если ты полностью не посвятишь себя работе, не отнесешься к ней со всей душой, то никаких результатов достичь не удастся", – добавил Кварчия.Нури Кварчия – актер, режиссер, директор Республиканского Центра народного творчества имени Кортуа. Он родился 8 марта 1953 года.В разные годы Кварчия работал в Абхазском драматическом театре, возглавлял Дом культуры Ткуарчала. Им была возобновлена деятельность этнографического ансамбля абхазских долгожителей "Нартаа", по его инициативе была создана хоровая студия "Абаза", конкурс юных вокалистов "Акармацыс" и "Молодые голоса".В годы Отечественной войны народа Абхазии Нури Кварчия командовал ротой, был ранен и награжден орденом Леона.Сейчас Кварчия – директор Республиканского центра народного творчества имени Ивана Кортуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/zasluzhennomu-rabotniku-kultury-abkhazii-nuri-kvarchiya-ispolnilos-70-let-1044511858.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/kruglye-daty-kakie-sobytiya-otmetit-abkhaziya-v-2023-godu-1043559817.html
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абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура
Даур Кове поздравил Нури Кварчия с юбилеем
11:55 09.03.2023 (обновлено: 12:59 09.03.2023)
Заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия родился 8 марта 1953 года.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр культуры Даур Кове поздравил Заслуженного работника культуры Абхазии Нури Кварчия с 70-летним юбилеем.
"В первую очередь хочу пожелать вам здоровья. Вы делаете очень важное дело для Абхазии, организовали немало культурных мероприятий, выявляете молодые таланты. В подрастающем поколении вы воспитываете любовь к национальной культуре, традициям. За все это хочу сказать вам большое спасибо", – сказал министр и вручил ему благодарственное письмо.
Нури Кварчия возглавляет Республиканский Центр народного творчества. Он отметил, что главная цель организации – сохранение и развитие традиций и культуры абхазского народа. Культура – это наследие народа, которое отражает его идентичность и многообразие, сказал он.
"По специальности я актер. Это не совсем связано с той работой, которой я сейчас занимаюсь. Но если ты полностью не посвятишь себя работе, не отнесешься к ней со всей душой, то никаких результатов достичь не удастся", – добавил Кварчия.
Нури Кварчия – актер, режиссер, директор Республиканского Центра народного творчества имени Кортуа. Он родился 8 марта 1953 года.
В разные годы Кварчия работал в Абхазском драматическом театре, возглавлял Дом культуры Ткуарчала. Им была возобновлена деятельность этнографического ансамбля абхазских долгожителей "Нартаа", по его инициативе была создана хоровая студия "Абаза", конкурс юных вокалистов "Акармацыс" и "Молодые голоса".
В годы Отечественной войны народа Абхазии Нури Кварчия командовал ротой, был ранен и награжден орденом Леона.
Сейчас Кварчия – директор Республиканского центра народного творчества имени Ивана Кортуа.