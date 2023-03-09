https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/ombudsmen-v-abkhazii-zayavila-o-narushenii-prav-detey-v-sukhumskom-litsee-internate-1044531639.html

Омбудсмен в Абхазии заявила о нарушении прав детей в Сухумском лицее-интернате

Омбудсмен в Абхазии заявила о нарушении прав детей в Сухумском лицее-интернате

Сейчас в лицее-интернате обучаются 227 детей, большая часть из которых относится к уязвимым категориям, и их количество ежегодно растет. Двое детей - круглые... 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T21:53+0300

2023-03-09T21:53+0300

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл заявила, что в Сухумском лицее-интернате нарушаются права детей, и призвала премьер-министра республики отреагировать на нарушения. Об этом сообщается на сайте омбудсмена. Шакрыл подчеркнула, что в интернате, в основном, обучаются уязвимые дети, которые нуждаются в ответственном подходе государства, они должны обучаться и жить в условиях, не наносящих вред их психическому и физическому здоровью, не унижающих их человеческое достоинство и не нарушающих их права.Во время планового визита в учреждение, Асида Шакрыл обследовала учебный и спальный корпусы, столовую, спортзал, подвалы, подсобные помещения и выявила большое количество нарушений. В первую очередь, заявила омбудсмен, лицей-интернат затронули и отключения электричество, без которого дети не получают доступа к базовым условиям, таким как свет, вода и тепло. Поэтому, подчеркнула Шакрыл, учреждение необходимо обеспечить генератором. Есть претензии и к санитарно-гигиеническому состоянию учебного и спального корпусов - санузлы не соответствуют нормам, объема накопительных баков для воды не хватает, достаточное количество теплой воды на учащихся не обеспечивается, что связано с неисправностью системы подогрева и с нехваткой насосов для подачи воды на верхние этажи. В прачечной, говорится в заявлении омбудсмена, не установлено достаточное количество стиральных и сушильных машин, простыни сушатся в сырых полуподвальных помещениях. Кроме того, сырость, которая может быть связана со строительными дефектами, из-за которых нарушена вентиляция в подвалах, приводит к появлению плесени на стенах, в том числе и на первом этаже. Есть проблемы и с мебелью и недостатков предметов личной гигиены.Асида Шакрыл добавила, что уязвимые дети, лишенные семьи на длительный срок, имеют особое право на защиту государства и подчеркнула, что меры, которые необходимо принять, должны быть безотлагательными.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/ot-zvonka-do-zvonka-kak-zhivut-i-uchatsya-deti-iz-shkoly-internata-v-kaldakhuare-1043619071.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/dzhindzholiya-rasskazala-o-zaschite-prav-detey-v-abkhazii--1044519152.html

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