От звонка до звонка: как живут и учатся дети из школы-интерната в Калдахуаре
17:40 15.01.2023 (обновлено: 18:24 15.01.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарская школа-интернат была построена в 1950 году, а капитальный ремонт там был проведен в 2006 году за счет средств Инвестпрограммы.
О том, как дети живут и учатся в школе-интернате села Калдахуара, чем они питаются и как проводят свободное время, почему многие не хотят возвращаться домой и с какими психологическими проблемами чаще всего обращаются, читайте в материале Sputnik.
Не хочу домой
Каждому взрослому человеку школьные годы запомнились по-своему. Кто-то вспоминает это время с ностальгией, а кто-то хочет навсегда о нем забыть. Несмотря на все плюсы и минусы, школа дарит человеку не только знания , но и неповторимые эмоции, опыт и путь становления личности.
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
Калдахуарский лицей-интернат
© Sputnik / Томас Тхайцук
Эти годы наполнены целой гаммой чувств, которые ребенок ощущает впервые и проносит через всю свою жизнь – радость и огорчение, дружба и ссоры, веселье и уныние, надежды и обиды. В школьном процессе стабильно было лишь одно – мы всегда знали, что после уроков пойдем домой, и приближение конца занятий всегда поднимало нам настроение вне зависимости от того, как прошел учебный день. По крайней мере, у меня было так.
В случае большинства учеников калдахуарской школы-интерната, все происходит совершенно по-другому. После уроков дети никуда не уходят, они остаются в учебном заведении с понедельника по пятницу. Школа для них – это не просто место, в котором можно получить знания, это второй дом.
В школе-интернате в этом учебном году получают образование 129 детей из Гудаутского и Гагрского районов. 77 из них живут там пять дней в неделю, а остальные после уроков возвращаются домой.
Четырнадцатилетний Аляс Коф-оглы из Дурипша в беседе с корреспондентом Sputnik признался, что к такому режиму давно привык и по дому скучает редко.
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"В месте, где всегда рядом друзья, скучать не приходится. После уроков ходим в спортзал – играем в футбол, баскетбол, волейбол. Я здесь учусь уже семь лет и в обычную школу не хочу", – поделился он.
День у учеников начинается в 8:00 с водных процедур и уборки комнаты. Затем они завтракают, а в 9:00 у них начинаются уроки. Покидать пределы школьной территории запрещено, но Аляс признался, что несколько раз нарушал это правило и вместе с друзьями добегал до ближайших магазинов, чтобы купить сладости и газировку. Надеюсь, что из-за "исповеди" журналистам у Аляса проблем не будет.
Двенадцатилетняя Милана Бения живет в Калдахуаре, но после уроков домой не идет. Девочка сама захотела учиться в интернате, и родители не стали ей в этом отказывать. Как объяснила Милана, ей комфортно и весело находиться круглые сутки в школе несмотря на запрет использования гаджетов, что для многих детей и взрослых в наше время было бы настоящим испытанием.
"Телефоны мы оставляем дома. По крайней мере, в нашем классе так. Как с этим у старшеклассников, я не знаю. После уроков мы играем в спортзале. Отбой у нас в 21:00. Мы ужинаем и идем к себе в комнаты. Перед сном мы делаем домашние задания, общаемся и ложимся спать", - рассказала Милана.
Наталья Худова из Пицунды пошла по стопам старшего брата, который окончил калдахуарский интернат. Школьница отметила, что о своем решении не пожалела. Она даже похвалила педагогов за отзывчивость и внимательность, но призналась, что больше всего в интернате ей нравится постоянное присутствие товарищей рядом.
У Даура Лабучева, семья которого тоже живет в Калдахуаре, есть возможность возвращаться домой каждый день, но он этого не хочет. Подросток довольно красочно и искренне расписал, почему.
"Здесь больше позитива, энергии. С друзьями скучать не приходится и, конечно же, легче делать уроки. Мы все помогаем друг другу. Если мне непонятно какое-то задание или упражнение, учителя или друзья всегда объяснят", - поделился он.
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Дамир Халваш из поселка Бзыбь попал в интернат не случайно. Его мама преподает там абхазский язык и литературу. Оставаться в школе на ночь ему не приходится, но он был бы этому только рад.
Перед новогодними каникулами в школе создали праздничную атмосферу – холл и коридоры разукрасили сказочными персонажами, установили надувного Деда Мороза, оформили трехметровую елку, развесили гирлянды.
Пора делать ремонт
Калдахуарская школа-интернат была построена в 1950 году. Занятия проходят в основном в трехэтажном корпусе учебного комплекса. Столовая расположена в двухэтажном здании справа, по левую сторону большой спортивный зал, а чуть поодаль спальный корпус.
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
Дмитрий Пасхалов, который проработал в школе 25 лет, а директором трудится уже седьмой год, рассказал, что в 2006 году в рамках Инвестпрограммы там снесли и построили заново учебный корпус, спортзал, а пищеблок и спальный корпус капитально отремонтировали.
За 12 лет после преобразований многое пришло в негодность. Например, плитка у школы уже нуждается в обновлении, внутренняя отделка стен и потолков местами дала трещину, санузел требует полной замены, а на первом этаже из-за сырости образовалась плесень. Периодически сотрудники школы своими силами проводят косметический ремонт, но это лишь временная мера.
"У нас серьезные проблемы с санузлами, они утратили свой технический ресурс. По решению действующего министра просвещения, ремонт санузлов заложен в бюджет 2023 года и, думаю, уже во время следующих летних каникул мы исправим эту ситуацию", - уточнил директор.
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Калдахуарская школа-интернат целиком и полностью зависит от электроснабжения. В час объект потребляет около 400 киловатт. Здания отапливаются двумя электрическими котлами, и в периоды отключения света обогреватели в классах, спальнях быстро остывают.
В связи с этим, объяснил Пасхалов, руководства Минопросвещения и "Черноморэнерго" пришли к соглашению о том, что график веерных отключений не коснется школы. Но от аварийных отключений она, конечно же, не застрахована.
Меню и любимая мамалыга
От электричества также зависит то, чем будут питаться дети. Повара сетуют, что низкое напряжение в сети зачастую не позволяет пользоваться кухонным оборудованием. К примеру, немецкая духовка в абхазских реалиях отказывается включаться.
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
Калдахуарский лицей-интернат
© Sputnik / Томас Тхайцук
У местных поваров сформировано меню на каждый день. В нем есть мясо, супы, борщ, бульон, запеченная печенка, жареный и вареный картофель, пюре, котлеты, гречка, макароны, рис, каши, фрукты, чая, какао и десерты. И это еще не полный список!
Продукты в школу из Сухума доставляет дистрибьютор, с которым заключен договор. Перебоев с поставками и проблем с качеством товара не возникало. А продуктов требуется много, в месяц, к примеру, в школе расходуется около одного центнера мяса.
Как утверждают кулинары, больше всего дети любят мамалыгу и акуд (соус из фасоли - прим.). В школе обучаются, в основном, школьники из сел, неудивительно, что абхазские традиционные блюда им больше по вкусу.
"Дети очень любят мамалыгу и фасоль. Постоянно подходят и спрашивают, когда они будут подаваться. Но из-за отключений электричества нередко нам приходится по ходу дела менять меню. Допустим, готовили тесто для пирога, а в итоге пришлось из него испечь блины. В прошлом часто такое происходило, но сейчас с этим полегче", –рассказала заведующая столовой и повар Аида Чукбар.
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Чукбар не отрицает, что некоторые дети иногда капризничают и не хотят есть еду из столовой. Приходится искать подход к каждому. Кто-то поддается на уговоры, а из-за кого-то в меню вносят коррективы.
Рабочий день у поваров начинается в 06:00 и заканчивается в 22:00. Трудятся они посменно, два дня через два. Коллектив в основном состоит из жителей Калдахуары и добираться до работы им несложно, хоть и вставать по утрам нужно не позже 5:00. Как отметила повар Инга Гамгия, это для нее самое сложное. Зарплата повара – десять тысяч рублей.
Пищеблок состоит из столовой, кухни и трех цехов – овощного, мясного и хлебного. Сотрудники стараются держать свою "вотчину" в чистоте и порядке, а следит за этим врач-педиатр школы Зоя Конджария, которая к тому же работает в районной СЭС.
"При составлении меню мы проводим калькуляцию белков, углеводов, жиров. Все журналы регистрируются. Они пронумерованы, зашнурованы, на них стоят печать и подпись директора. С этим у нас строго и все официально. Нас ведь тоже проверяют", – объяснила Конджария.
По ее словам, ежеквартально у сотрудников пищеблока берут мазки из носа, с рук, со спецодежды, оборудования. Все это исследуется в Гудаутской санэпидстанции.
Традиции и психология
В Калдахуарской школе-интернате работает 21 преподаватель и 18 воспитателей. На содержание школы в год государство выделает 26 миллионов рублей.
Учебный процесс там такой же, как и в любом другом общеобразовательном учреждении страны. В предметах отличий нет, но существуют свои традиции. Например, каждый понедельник начинается с линейки, гимна Абхазии и отчета об успеваемости детей. Точно так же заканчивается учебная неделя.
Как отметила завуч школы-интерната Инга Аджба, особое внимание уделяется поведению учащихся, которым, конечно же, не чужды простые детские шалости. Но случаев исключения из школы за плохое поведение уже много лет не было.
В интернате есть свой психолог, чем может похвастать далеко не каждая школа страны. Фатима Возба в курсе всех переживаний и проблем детей, с которыми они сталкиваются как в стенах заведения, так и дома.
"Самое главное в интернате – это период адаптации для новых учеников. Многим это дается сложно, и они нуждаются в моей помощи. Ученики младших классов редко обращаются ко мне напрямую. Через интерактивные игры, тесты, тренинги и беседы я выясняю с чем они столкнулись. Старшеклассники более открытые в этом плане и могут сами прийти для беседы", - уточнила психолог.
По словам Возба, в основном, подростковые проблемы у всех одинаковые и мало чем отличаются от невзгод учеников обычных школ. Но в любом случае необходимо помочь им решать эти проблемы, разобраться в себе, окружающих и даже семье.
По наблюдениям психолога, некоторые дети вливаются в новые условия и атмосферу практически сразу, но есть и те, кому на это может понадобиться от одного до трех месяцев.
"На уроках им может быть комфортно, но уже после них, когда они остаются на ночь, может быть тяжело. У многих свои "ритуалы" по вечерам – некоторым не хватает голоса мамы или сказки на ночь. Здесь на помощь приходят дежурные няньки, которые проявляют к ним свою любовь, поддержку и дают понять, что в школе безопасно", –сказала Возба.
По совету психолога, няни при необходимости могут позвонить родителям и дать пообщаться с детьми. Бывают случаи, когда родители сами обращаются за советом к специалисту по ряду проблем. Такая осознанность радует Фатиму Возба, и ее очень огорчают случаи, когда родители отказываются встретиться с психологом и обсудить вопросы, важные для их ребенка.
С детьми таких родителей, с сожалением добавила она, приходится работать еще больше и дольше, для того чтобы они не ощущали себя ненужными.
Спорт и достижения
Спорт занимает важное место в жизни учеников школы-интерната. К тому же они показывают неплохие результаты на соревнованиях в Абхазии и за ее пределами. В серванте в холле учебного корпуса почти не осталось свободного места – он забит кубками, медалями и грамотами, которые завоевали молодые спортсмены за последние годы.
Батал Джения преподает в школе физкультуру уже десять лет. В интернате функционируют секции по футболу, баскетболу, вольной борьбе и тяжелой атлетике.
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Калдахуарский лицей-интернат
"В каждой секции свой педагог. Дети с удовольствием посещают уроки и секции. Особой популярностью пользуется футбол. В доковидный период мы часто выезжали на соревнования и занимали призовые места, но в последние два года это происходит реже. Выиграли чемпионат в Санкт-Петербурге, и в качестве приза наших спортсменов даже повезли в Англию", – рассказал Джения.
У калдахуарской школы-интерната есть свой чемпион по тяжелой атлетике. Элкан Гвазава – обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен России, мастер спорта. Сегодня абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова.
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Построенный в 2006 году спортзал пока не в плохом состоянии, но напольное покрытие нуждается в замене, так как изначально материал был подобран неправильно.
"Сцепление плохое. Дети часто падают, получают травмы. Пол и стены пора покрасить. Инвентаря тоже не хватает. Нам не помешали бы новые футбольные и баскетбольные мячи, скакалки", – уточнил тренер.
Джения и его коллеги готовят учеников к товарищескому матчу с командой по баскетболу из Пицунды. Но пока дата не определена в связи со вспышкой ОРВИ в стране и слабым посещением занятий детьми.
Спальный корпус
После уроков и занятий в спортзале дети направляются в трехэтажный спальный корпус, который делится на две части – для мальчиков и для девочек. После отбоя дверь коридора закрывается на ключ. В корпусах дежурят медсестра и няни, которые следят за соблюдением тишины и состоянием детей.
В комнатах, рассчитанных на шесть-семь человек царит минимализм. Там стоят кровати, тумбочки, перед кроватями коврики и один шкаф на всех. Мебель была установлена в 2006 году и с тех пор не обновлялась.
© Sputnik / Томас Тхайцук Калдахуарский лицей-интернат
Калдахуарский лицей-интернат
© Sputnik / Томас Тхайцук
Руководство школы в этом году заказало десять новых кроватей и надеется, что в следующем учебном году удастся приобрести еще больше. Помочь интернату также вызвались местные предпринимали, которые подарили школе две стиральные машины и установили новый нагреватель воды для централизованного отопления.
В том же здании находится медицинский кабинет, а на каждом этаже есть изоляторы, куда переводят детей с симптомами ОРВИ до приезда родителей. По сути, они ничем не отличаются от спальных, комнат кроме того, что там действует ограничение на посещение.
Как рассказала врач-педиатр Зоя Конджария, дежурить по ночам в школе очень тяжело. Нужно быть всегда начеку, и времени на отдых почти не остается.
"У кого-то может разыграться аллергия, кто-то может жаловаться на боли в животе, дыхательные спазмы и тому подобное. То есть там, где столько детей, всегда что-то может произойти. Ставить капельницы здесь нам запрещено, и при необходимости директор везет ребенка в ближайшую больницу", – отметила она.
В плане оснащения медикаментами, добавила Конджария, проблем нет. Минздрав обеспечивает всем необходимым для оказания первой помощи, в том числе прививками, но с этим все не так просто. Многие родители не дают согласия на вакцинацию детей.
Дежурство в спальном корпусе систематически несут три медсестры. Некоторые педагоги из-за отдаленности дома также остаются там на ночь и помогают медикам, если понадобится.