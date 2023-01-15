https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/ot-zvonka-do-zvonka-kak-zhivut-i-uchatsya-deti-iz-shkoly-internata-v-kaldakhuare-1043619071.html

От звонка до звонка: как живут и учатся дети из школы-интерната в Калдахуаре

От звонка до звонка: как живут и учатся дети из школы-интерната в Калдахуаре

Калдахуарская школа-интернат была построена в 1950 году, а капитальный ремонт там был проведен в 2006 году за счет средств Инвестпрограммы. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-15T17:40+0300

2023-01-15T17:40+0300

2023-01-15T18:24+0300

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О том, как дети живут и учатся в школе-интернате села Калдахуара, чем они питаются и как проводят свободное время, почему многие не хотят возвращаться домой и с какими психологическими проблемами чаще всего обращаются, читайте в материале Sputnik.Не хочу домойКаждому взрослому человеку школьные годы запомнились по-своему. Кто-то вспоминает это время с ностальгией, а кто-то хочет навсегда о нем забыть. Несмотря на все плюсы и минусы, школа дарит человеку не только знания , но и неповторимые эмоции, опыт и путь становления личности.Эти годы наполнены целой гаммой чувств, которые ребенок ощущает впервые и проносит через всю свою жизнь – радость и огорчение, дружба и ссоры, веселье и уныние, надежды и обиды. В школьном процессе стабильно было лишь одно – мы всегда знали, что после уроков пойдем домой, и приближение конца занятий всегда поднимало нам настроение вне зависимости от того, как прошел учебный день. По крайней мере, у меня было так.В случае большинства учеников калдахуарской школы-интерната, все происходит совершенно по-другому. После уроков дети никуда не уходят, они остаются в учебном заведении с понедельника по пятницу. Школа для них – это не просто место, в котором можно получить знания, это второй дом.В школе-интернате в этом учебном году получают образование 129 детей из Гудаутского и Гагрского районов. 77 из них живут там пять дней в неделю, а остальные после уроков возвращаются домой.Четырнадцатилетний Аляс Коф-оглы из Дурипша в беседе с корреспондентом Sputnik признался, что к такому режиму давно привык и по дому скучает редко."В месте, где всегда рядом друзья, скучать не приходится. После уроков ходим в спортзал – играем в футбол, баскетбол, волейбол. Я здесь учусь уже семь лет и в обычную школу не хочу", – поделился он.День у учеников начинается в 8:00 с водных процедур и уборки комнаты. Затем они завтракают, а в 9:00 у них начинаются уроки. Покидать пределы школьной территории запрещено, но Аляс признался, что несколько раз нарушал это правило и вместе с друзьями добегал до ближайших магазинов, чтобы купить сладости и газировку. Надеюсь, что из-за "исповеди" журналистам у Аляса проблем не будет.Двенадцатилетняя Милана Бения живет в Калдахуаре, но после уроков домой не идет. Девочка сама захотела учиться в интернате, и родители не стали ей в этом отказывать. Как объяснила Милана, ей комфортно и весело находиться круглые сутки в школе несмотря на запрет использования гаджетов, что для многих детей и взрослых в наше время было бы настоящим испытанием."Телефоны мы оставляем дома. По крайней мере, в нашем классе так. Как с этим у старшеклассников, я не знаю. После уроков мы играем в спортзале. Отбой у нас в 21:00. Мы ужинаем и идем к себе в комнаты. Перед сном мы делаем домашние задания, общаемся и ложимся спать", - рассказала Милана.Наталья Худова из Пицунды пошла по стопам старшего брата, который окончил калдахуарский интернат. Школьница отметила, что о своем решении не пожалела. Она даже похвалила педагогов за отзывчивость и внимательность, но призналась, что больше всего в интернате ей нравится постоянное присутствие товарищей рядом.У Даура Лабучева, семья которого тоже живет в Калдахуаре, есть возможность возвращаться домой каждый день, но он этого не хочет. Подросток довольно красочно и искренне расписал, почему."Здесь больше позитива, энергии. С друзьями скучать не приходится и, конечно же, легче делать уроки. Мы все помогаем друг другу. Если мне непонятно какое-то задание или упражнение, учителя или друзья всегда объяснят", - поделился он.Дамир Халваш из поселка Бзыбь попал в интернат не случайно. Его мама преподает там абхазский язык и литературу. Оставаться в школе на ночь ему не приходится, но он был бы этому только рад.Перед новогодними каникулами в школе создали праздничную атмосферу – холл и коридоры разукрасили сказочными персонажами, установили надувного Деда Мороза, оформили трехметровую елку, развесили гирлянды.Пора делать ремонтКалдахуарская школа-интернат была построена в 1950 году. Занятия проходят в основном в трехэтажном корпусе учебного комплекса. Столовая расположена в двухэтажном здании справа, по левую сторону большой спортивный зал, а чуть поодаль спальный корпус.Дмитрий Пасхалов, который проработал в школе 25 лет, а директором трудится уже седьмой год, рассказал, что в 2006 году в рамках Инвестпрограммы там снесли и построили заново учебный корпус, спортзал, а пищеблок и спальный корпус капитально отремонтировали.За 12 лет после преобразований многое пришло в негодность. Например, плитка у школы уже нуждается в обновлении, внутренняя отделка стен и потолков местами дала трещину, санузел требует полной замены, а на первом этаже из-за сырости образовалась плесень. Периодически сотрудники школы своими силами проводят косметический ремонт, но это лишь временная мера."У нас серьезные проблемы с санузлами, они утратили свой технический ресурс. По решению действующего министра просвещения, ремонт санузлов заложен в бюджет 2023 года и, думаю, уже во время следующих летних каникул мы исправим эту ситуацию", - уточнил директор.Калдахуарская школа-интернат целиком и полностью зависит от электроснабжения. В час объект потребляет около 400 киловатт. Здания отапливаются двумя электрическими котлами, и в периоды отключения света обогреватели в классах, спальнях быстро остывают. В связи с этим, объяснил Пасхалов, руководства Минопросвещения и "Черноморэнерго" пришли к соглашению о том, что график веерных отключений не коснется школы. Но от аварийных отключений она, конечно же, не застрахована.Меню и любимая мамалыгаОт электричества также зависит то, чем будут питаться дети. Повара сетуют, что низкое напряжение в сети зачастую не позволяет пользоваться кухонным оборудованием. К примеру, немецкая духовка в абхазских реалиях отказывается включаться.У местных поваров сформировано меню на каждый день. В нем есть мясо, супы, борщ, бульон, запеченная печенка, жареный и вареный картофель, пюре, котлеты, гречка, макароны, рис, каши, фрукты, чая, какао и десерты. И это еще не полный список!Продукты в школу из Сухума доставляет дистрибьютор, с которым заключен договор. Перебоев с поставками и проблем с качеством товара не возникало. А продуктов требуется много, в месяц, к примеру, в школе расходуется около одного центнера мяса.Как утверждают кулинары, больше всего дети любят мамалыгу и акуд (соус из фасоли - прим.). В школе обучаются, в основном, школьники из сел, неудивительно, что абхазские традиционные блюда им больше по вкусу."Дети очень любят мамалыгу и фасоль. Постоянно подходят и спрашивают, когда они будут подаваться. Но из-за отключений электричества нередко нам приходится по ходу дела менять меню. Допустим, готовили тесто для пирога, а в итоге пришлось из него испечь блины. В прошлом часто такое происходило, но сейчас с этим полегче", –рассказала заведующая столовой и повар Аида Чукбар.Чукбар не отрицает, что некоторые дети иногда капризничают и не хотят есть еду из столовой. Приходится искать подход к каждому. Кто-то поддается на уговоры, а из-за кого-то в меню вносят коррективы.Рабочий день у поваров начинается в 06:00 и заканчивается в 22:00. Трудятся они посменно, два дня через два. Коллектив в основном состоит из жителей Калдахуары и добираться до работы им несложно, хоть и вставать по утрам нужно не позже 5:00. Как отметила повар Инга Гамгия, это для нее самое сложное. Зарплата повара – десять тысяч рублей.Пищеблок состоит из столовой, кухни и трех цехов – овощного, мясного и хлебного. Сотрудники стараются держать свою "вотчину" в чистоте и порядке, а следит за этим врач-педиатр школы Зоя Конджария, которая к тому же работает в районной СЭС."При составлении меню мы проводим калькуляцию белков, углеводов, жиров. Все журналы регистрируются. Они пронумерованы, зашнурованы, на них стоят печать и подпись директора. С этим у нас строго и все официально. Нас ведь тоже проверяют", – объяснила Конджария.По ее словам, ежеквартально у сотрудников пищеблока берут мазки из носа, с рук, со спецодежды, оборудования. Все это исследуется в Гудаутской санэпидстанции.Традиции и психологияВ Калдахуарской школе-интернате работает 21 преподаватель и 18 воспитателей. На содержание школы в год государство выделает 26 миллионов рублей.Учебный процесс там такой же, как и в любом другом общеобразовательном учреждении страны. В предметах отличий нет, но существуют свои традиции. Например, каждый понедельник начинается с линейки, гимна Абхазии и отчета об успеваемости детей. Точно так же заканчивается учебная неделя.Как отметила завуч школы-интерната Инга Аджба, особое внимание уделяется поведению учащихся, которым, конечно же, не чужды простые детские шалости. Но случаев исключения из школы за плохое поведение уже много лет не было.В интернате есть свой психолог, чем может похвастать далеко не каждая школа страны. Фатима Возба в курсе всех переживаний и проблем детей, с которыми они сталкиваются как в стенах заведения, так и дома."Самое главное в интернате – это период адаптации для новых учеников. Многим это дается сложно, и они нуждаются в моей помощи. Ученики младших классов редко обращаются ко мне напрямую. Через интерактивные игры, тесты, тренинги и беседы я выясняю с чем они столкнулись. Старшеклассники более открытые в этом плане и могут сами прийти для беседы", - уточнила психолог.По словам Возба, в основном, подростковые проблемы у всех одинаковые и мало чем отличаются от невзгод учеников обычных школ. Но в любом случае необходимо помочь им решать эти проблемы, разобраться в себе, окружающих и даже семье.По наблюдениям психолога, некоторые дети вливаются в новые условия и атмосферу практически сразу, но есть и те, кому на это может понадобиться от одного до трех месяцев."На уроках им может быть комфортно, но уже после них, когда они остаются на ночь, может быть тяжело. У многих свои "ритуалы" по вечерам – некоторым не хватает голоса мамы или сказки на ночь. Здесь на помощь приходят дежурные няньки, которые проявляют к ним свою любовь, поддержку и дают понять, что в школе безопасно", –сказала Возба.По совету психолога, няни при необходимости могут позвонить родителям и дать пообщаться с детьми. Бывают случаи, когда родители сами обращаются за советом к специалисту по ряду проблем. Такая осознанность радует Фатиму Возба, и ее очень огорчают случаи, когда родители отказываются встретиться с психологом и обсудить вопросы, важные для их ребенка.С детьми таких родителей, с сожалением добавила она, приходится работать еще больше и дольше, для того чтобы они не ощущали себя ненужными.Спорт и достиженияСпорт занимает важное место в жизни учеников школы-интерната. К тому же они показывают неплохие результаты на соревнованиях в Абхазии и за ее пределами. В серванте в холле учебного корпуса почти не осталось свободного места – он забит кубками, медалями и грамотами, которые завоевали молодые спортсмены за последние годы.Батал Джения преподает в школе физкультуру уже десять лет. В интернате функционируют секции по футболу, баскетболу, вольной борьбе и тяжелой атлетике."В каждой секции свой педагог. Дети с удовольствием посещают уроки и секции. Особой популярностью пользуется футбол. В доковидный период мы часто выезжали на соревнования и занимали призовые места, но в последние два года это происходит реже. Выиграли чемпионат в Санкт-Петербурге, и в качестве приза наших спортсменов даже повезли в Англию", – рассказал Джения.У калдахуарской школы-интерната есть свой чемпион по тяжелой атлетике. Элкан Гвазава – обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен России, мастер спорта. Сегодня абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова.Построенный в 2006 году спортзал пока не в плохом состоянии, но напольное покрытие нуждается в замене, так как изначально материал был подобран неправильно."Сцепление плохое. Дети часто падают, получают травмы. Пол и стены пора покрасить. Инвентаря тоже не хватает. Нам не помешали бы новые футбольные и баскетбольные мячи, скакалки", – уточнил тренер.Джения и его коллеги готовят учеников к товарищескому матчу с командой по баскетболу из Пицунды. Но пока дата не определена в связи со вспышкой ОРВИ в стране и слабым посещением занятий детьми.Спальный корпусПосле уроков и занятий в спортзале дети направляются в трехэтажный спальный корпус, который делится на две части – для мальчиков и для девочек. После отбоя дверь коридора закрывается на ключ. В корпусах дежурят медсестра и няни, которые следят за соблюдением тишины и состоянием детей.В комнатах, рассчитанных на шесть-семь человек царит минимализм. Там стоят кровати, тумбочки, перед кроватями коврики и один шкаф на всех. Мебель была установлена в 2006 году и с тех пор не обновлялась. Руководство школы в этом году заказало десять новых кроватей и надеется, что в следующем учебном году удастся приобрести еще больше. Помочь интернату также вызвались местные предпринимали, которые подарили школе две стиральные машины и установили новый нагреватель воды для централизованного отопления.В том же здании находится медицинский кабинет, а на каждом этаже есть изоляторы, куда переводят детей с симптомами ОРВИ до приезда родителей. По сути, они ничем не отличаются от спальных, комнат кроме того, что там действует ограничение на посещение.Как рассказала врач-педиатр Зоя Конджария, дежурить по ночам в школе очень тяжело. Нужно быть всегда начеку, и времени на отдых почти не остается."У кого-то может разыграться аллергия, кто-то может жаловаться на боли в животе, дыхательные спазмы и тому подобное. То есть там, где столько детей, всегда что-то может произойти. Ставить капельницы здесь нам запрещено, и при необходимости директор везет ребенка в ближайшую больницу", – отметила она.В плане оснащения медикаментами, добавила Конджария, проблем нет. Минздрав обеспечивает всем необходимым для оказания первой помощи, в том числе прививками, но с этим все не так просто. Многие родители не дают согласия на вакцинацию детей.Дежурство в спальном корпусе систематически несут три медсестры. Некоторые педагоги из-за отдаленности дома также остаются там на ночь и помогают медикам, если понадобится.

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