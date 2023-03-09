https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-vozmezdiya-po-obektam-na-ukraine-1044526284.html

Российские войска нанесли удар возмездия по объектам на Украине

Российские войска нанесли удар возмездия по объектам на Украине

Были уничтожены места базирования военных беспилотников, производственные мощности по ремонту техники и производству боеприпасов, сорвана переброска резервов и... 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T16:45+0300

2023-03-09T16:45+0300

2023-03-09T16:52+0300

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Российские войска нанесли массированный удар возмездия по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на организованные 2 марта теракты в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что в результате удара были уничтожены места базирования беспилотников, сорвана переброска резервов и иностранного вооружения, выведены из строя заводы по производству боеприпасов и ремонту военной техники.На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении – до 115 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика".На Донецком направлении ВСУ потеряли более 135 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б" и гаубицу Д-1, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях – до 65 украинских солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20, на Херсонском направлении – четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах. Уничтожены склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Истребители России сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Средства ПВО России за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS, пять украинских дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/sistema-pvo-rossii-sbila-pyat-ukrainskikh-dronov-v-novykh-regionakh-1044512729.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/shoygu-naraschivaemye-nato-postavki-oruzhiya-ukraine-ne-privodyat-k-uspekham-na-pole-boya-1044485792.html

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