https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-vozmezdiya-po-obektam-na-ukraine-1044526284.html
Российские войска нанесли удар возмездия по объектам на Украине
Российские войска нанесли удар возмездия по объектам на Украине
Были уничтожены места базирования военных беспилотников, производственные мощности по ремонту техники и производству боеприпасов, сорвана переброска резервов и... 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T16:45+0300
2023-03-09T16:45+0300
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Российские войска нанесли массированный удар возмездия по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на организованные 2 марта теракты в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что в результате удара были уничтожены места базирования беспилотников, сорвана переброска резервов и иностранного вооружения, выведены из строя заводы по производству боеприпасов и ремонту военной техники.На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении – до 115 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика".На Донецком направлении ВСУ потеряли более 135 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б" и гаубицу Д-1, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях – до 65 украинских солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20, на Херсонском направлении – четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах. Уничтожены склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Истребители России сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Средства ПВО России за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS, пять украинских дронов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/sistema-pvo-rossii-sbila-pyat-ukrainskikh-dronov-v-novykh-regionakh-1044512729.html
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Российские войска нанесли удар возмездия по объектам на Украине
16:45 09.03.2023 (обновлено: 16:52 09.03.2023)
Были уничтожены места базирования военных беспилотников, производственные мощности по ремонту техники и производству боеприпасов, сорвана переброска резервов и оружия по железной дороге.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
Российские войска нанесли массированный удар возмездия по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на организованные 2 марта теракты в Брянской области. Об этом сообщает
Минобороны России.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что в результате удара были уничтожены места базирования беспилотников, сорвана переброска резервов и иностранного вооружения, выведены из строя заводы по производству боеприпасов и ремонту военной техники.
На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении – до 115 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица "Гвоздика".
На Донецком направлении ВСУ потеряли более 135 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу "Мста-Б" и гаубицу Д-1, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях – до 65 украинских солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20, на Херсонском направлении – четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.
Уничтожены склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Истребители России сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Средства ПВО России за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS, пять украинских дронов.