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Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы
Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы
С 7 марта в Тбилиси проходили массовые протесты из-за принятия Парламентом в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T21:52+0300
2023-03-10T21:52+0300
2023-03-10T21:52+0300
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы на фоне событий в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания напомнил, что задача силовых структуре - надежная защита страны от внутренних и внешних угроз.Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. После двух дней протеста в Тбилиси парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". Вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", отозвали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/bzhaniya-obsudil-s-silovikami-voprosy-povysheniya-mobilizatsionnoy-gotovnosti-1044558095.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/simonyan-v-sluchae-povtoreniya-avgusta-2008-goda-s-gruziey-nikto-tsatskatsya-ne-budet-1044532858.html
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аслан бжания, абхазия, грузия, политика, служба безопасности республики абхазия
аслан бжания, абхазия, грузия, политика, служба безопасности республики абхазия
Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы
С 7 марта в Тбилиси проходили массовые протесты из-за принятия Парламентом в первом чтении законопроекта об иностранных агентах.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы на фоне событий в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент провел рабочее совещание с начальником Государственной охраны Дмитрием Дбар и председателем Службы госбезопасности Робертом Киут.
Бжания напомнил, что задача силовых структуре - надежная защита страны от внутренних и внешних угроз.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов.
После двух дней протеста в Тбилиси парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". Вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", отозвали.