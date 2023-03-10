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Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы

Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы

С 7 марта в Тбилиси проходили массовые протесты из-за принятия Парламентом в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T21:52+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы на фоне событий в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания напомнил, что задача силовых структуре - надежная защита страны от внутренних и внешних угроз.Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. После двух дней протеста в Тбилиси парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". Вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", отозвали.

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