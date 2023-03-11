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Творческая встреча с абхазскими художницами пройдет в Сочинском музее
Творческая встреча с абхазскими художницами пройдет в Сочинском музее
Экспозиция с работами абхазских художниц Апщи Хагба и Дианы Хинтба открылась в Сочинском художественном музее имени Дмитрия Жилинского 1 марта. 11.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-11T15:50+0300
2023-03-11T15:50+0300
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СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Творческая встреча с абхазскими художницами Апщой Хагба и Дианой Хинтба пройдет в рамках проекта “Абхазский берег” в Сочинском художественном музее имени Дмитрия Жилинского в воскресенье 12 марта. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала автор проекта Альбина Яруллина.1 марта в музее в Сочи открылась выставка работ Апщи Хагба и Дианы Хинтба, на которой представлена коллекция "Аллюзия античности", выполненная художницами специально для Музея денег в Сухуме.Встреча пройдет в свободном формате. По словам Яруллиной, будет живой разговор с абхазскими художницами.“Конечно же, я мечтаю, что они расскажут о своих проектах, которые они делают. Я знаю, у художниц активная гражданская позиция, и поэтому им есть, о чем сказать. И, конечно же, будет разговор о Музее денег Абхазии”, - отметила организатор мероприятия.Встреча начнется в 13:00 с презентации коллекции “Аллюзия античности”."Абхазский берег" - культурно-просветительский проект. Его цель - популяризация культурного наследия Абхазии. Проект начал свою деятельность в 2022 году. Тогда состоялись две выставки – в Сочи и в Ростове-на-Дону.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/vystavka-rabot-abkhazskikh-khudozhnits-apschi-khagba-i-diany-khintba-proydet-v-sochi-1044267079.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/turbaza-yarullina-ob-intellektualnom-turizme-v-abkhazii-1042982139.html
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культура, абхазия, россия, сочи
Творческая встреча с абхазскими художницами пройдет в Сочинском музее
15:50 11.03.2023 (обновлено: 16:31 11.03.2023)
Экспозиция с работами абхазских художниц Апщи Хагба и Дианы Хинтба открылась в Сочинском художественном музее имени Дмитрия Жилинского 1 марта.
СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Творческая встреча с абхазскими художницами Апщой Хагба и Дианой Хинтба пройдет в рамках проекта “Абхазский берег” в Сочинском художественном музее имени Дмитрия Жилинского в воскресенье 12 марта. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала автор проекта Альбина Яруллина.
1 марта в музее в Сочи открылась выставка работ Апщи Хагба и Дианы Хинтба, на которой представлена коллекция "Аллюзия античности", выполненная художницами специально для Музея денег в Сухуме.
“После первой выставки, на которой были представлены работы художниц, была мощная обратная связь со стороны зрителя. Я подумала, почему бы не организовать творческую встречу. То есть был запрос от зрителя и инициатива от художниц встретиться со зрителем и рассказать, что из себя представляет концепция этой коллекции”, - пояснила Яруллина.
Встреча пройдет в свободном формате. По словам Яруллиной, будет живой разговор с абхазскими художницами.
“Конечно же, я мечтаю, что они расскажут о своих проектах, которые они делают. Я знаю, у художниц активная гражданская позиция, и поэтому им есть, о чем сказать. И, конечно же, будет разговор о Музее денег Абхазии”, - отметила организатор мероприятия.
Встреча начнется в 13:00 с презентации коллекции “Аллюзия античности”.
"Абхазский берег" - культурно-просветительский проект. Его цель - популяризация культурного наследия Абхазии. Проект начал свою деятельность в 2022 году. Тогда состоялись две выставки – в Сочи и в Ростове-на-Дону.