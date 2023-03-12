https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/kulturnaya-afisha-abkhazii-pamyatnye-meropriyatiya-vystavka-i-gosti-iz-chechni-1044580036.html

Культурная афиша Абхазии: памятные мероприятия, выставка и гости из Чечни

Культурная афиша Абхазии: памятные мероприятия, выставка и гости из Чечни

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 12.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-12T19:41+0300

2023-03-12T19:41+0300

2023-03-12T19:41+0300

в абхазии

абхазия

культура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/07/1044493402_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f7503f6954634d3a81e0b8f97c3cbe9a.jpg

Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 13 по 19 марта.Сария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе в ЦВЗ Сухума продолжит работу выставка "Женщины в искусстве. История и современность", которая открылась еще 7 мая. В экспозиции представлены картины абхазских художниц разных лет. Экспозиция будет открыта до 16 марта.С 13 по 17 марта в Абхазии пройдут Дни культуры Чеченской республики. Первым мероприятием станет "Герой нашего времени" в постановке Государственного театра драмы имени Лермонтова - его покажут в РУСДРАМе.14 марта в 18:00 в Абхазской государственной филармонии состоится концерт мастеров искусств Чеченской госфилармонии им. А. Шахбулатова, а 17 марта в филармонии выступит Государственный ансамбль народного танца "Вайнах". Все мероприятия, которые проходят в рамках Дней чеченской культуры, бесплатны для посещения.В Русском театре драмы 14 марта в 19:00 покажут "Последнего из ушедших" в постановке Джамбула Жордания. Спектакль по одноименному роману абхазского классика Баграта Шинкуба повествует о трагической судьбе убыхского народа, который вынужден был после Кавказской войны оставить свою родину.16 и 17 марта в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль в постановке российского режиссера Марка Вдовина по пьесе испанского драматурга Жорди Галсерана.В Абхазском драматическом театре 15 марта пройдут памятные мероприятия, посвященные памяти погибших в мартовской операции 1993 года.В 18:00 в фойе театра пройдет фотовыставка работ художника Виталия Кецба и выступление Государственной хоровой капеллы АбхазииВ 19:00 на главной сцене театра покажут спектакль “Гумистинская баллада” в постановке режиссера Мадины Аргун.Абхазский молодежный театр 16 марта в 18:30 покажет “Третий день войны”. Спектакль расскажет о главной трагедии в новейшей истории народа Абхазии - Отечественной войне 1992-1993 годов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/zhenschiny-v-iskusstve-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-otkrylas-vystavka-1044493996.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/rusdram-pokazhet-shest-spektakley-v-teatrakh-moskvy-1044345672.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180930/gumistinskuyu-balladu-pokazali-v-dramteatre-abxazii-1025151965.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, новости