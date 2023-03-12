https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/protesty-v-gruzii-i-mir-v-abkhazii-maksim-gvindzhiya-dal-intervyu-solovev-live-1044577422.html

Протесты в Грузии и мир в Абхазии: Максим Гвинджия дал интервью "Соловьев Live"

Протесты в Грузии и мир в Абхазии: Максим Гвинджия дал интервью "Соловьев Live"

Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия дал интервью ведущему телепередачи "День Z" на телеканале "Соловьев Live" Марату Булатову 12.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-12T17:15+0300

2023-03-12T17:15+0300

2023-03-12T17:15+0300

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В интервью российскому телеведущему Максим Гвинджия рассказал о схожести протестов в Грузии с событиями на Украине, о том, какое влияние в Абхазии имеют неправительственные организации, и как воспитывать чувство патриотизма у подрастающего поколения. SputnikО том, что происходит в Грузии По всем характеристикам, происходящее в Грузии можно назвать вторым майданом, заявил помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия. "Мы видим, что за этим майданом стоят определенные силы, так же, как и на Украине. Практически по методичке создается ситуация, которая может обернуться очень трагическими последствиями," - пояснил Гвинджия. Он пояснил, что радикальных сил в Грузии меньшинство, но в результате протестов они могут прийти к власти и начать новую военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии.При этом, добавил Максим Гвинджия, большая часть людей, выкрикивавших на видео требования "пойти" на Сухум - это приезжие люди, которые прибыли, в основном, из Украины, в то время как само грузинское правительство с самого начала военной спецоперации вело себя рационально и отказывалось открывать второй фронт.Помощник президента пояснил, что в Грузии есть все предпосылки для развития украинского сценария, особенно если учесть, что в это тяжелое для страны время глава государства находится в Вашингтоне и наверняка советуется с западными партнерами касательно своих действий. И в этом случае надежда только на то, что здравые умы в Грузии окажутся в большинстве и выдержат этот напор.Также помощник президента рассказал об учениях силовиков, начавшихся в приграничном с Грузией Галском регионе. Он пояснил, что власти Абхазии готовятся к худшему варианту развития событий, но надеются на мирный исход. Об иноагентах в АбхазииМаксим Гвинджия подчеркнул, что неправительственные организации сыграли важную роль в становлении абхазского государства в послевоенный период."В Абхазии после войны и того, как Абхазия оказалось в блокаде, гражданское общество стало основным двигателем всех экономических, культурных и внешнеполитических процессов, народной дипломатии и так далее. Многие представители гражданского общества осуществляли эти проекты в рамках сотрудничества с западными организациями", - рассказал он. Гвинджия пояснил, что внутри абхазского общества нет споров по поводу вектора развития страны и того, с кем надо "дружить" на международной арене. Он подчеркнул, что большинство людей, работающих с западными НПО, он знает лично и считает патриотами своей страны, которые не привержены ни прогрузинским, ни антироссийским настроениям. "Я не помню, чтобы в Абхазии на деньги западных спецслужб или НПО была совершена какая-нибудь революция. У нас бывали политические нестабильности и митинги, вы знаете, это происходило, когда президент уходил раньше времени. Но я не помню, чтобы были замечены случаи, когда иностранные организации спонсировали это напрямую. Это часть внутренних процессов в Абхазии", - добавил он.О патриотизмеВ свете происходящего на Украине и начала военной спецоперации встает вопрос о том, как объяснять подрастающему поколению, что такое патриотизм. По мнению Максима Гвинджия, абхазскую молодежь обучать этому не нужно."Я преподаю в университете, общаюсь с молодежью, со студентами. Они очень патриотично настроены. Им нет необходимости объяснять, что такое Родина и как любить Родину. Им нет необходимости объяснять, где добро и зло. Им нет необходимости объяснять, что такое Запад для Абхазии и что такое Россия для Абхазии", - рассказал он.Помощник президента отметил, что в суждениях молодых людей есть определенный уровень максимализма. Нынешние студенты не застали Отечественную войну народа Абхазии, но они - патриоты, высказывающие новые интересные идеи.

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