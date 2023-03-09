https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/prizraki-kieva-v-ssha-gotovyatsya-k-primeneniyu-raket-aim-120-na-mig-29-1044531232.html

"Призраки Киева" в США готовятся к применению ракет AIM-120 на МиГ-29

"Призраки Киева" в США готовятся к применению ракет AIM-120 на МиГ-29

Вашингтон не рискует поставлять киевскому режиму ударную авиацию натовских стандартов для боевого применения в зоне российской СВО. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T20:39+0300

2023-03-09T20:39+0300

2023-03-09T20:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

сша

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Потребности военно-воздушных сил украинской армии США пытаются компенсировать скупкой в разных странах подержанных истребителей МиГ-29, и дальнейшей интеграцией американских ракет "воздух – земля" и "воздух – воздух", пишет военный эксперт Александр Хроленко.Вашингтон считает поставки Киеву натовских самолетов преждевременными, однако конгресс еще в июле 2022 года выделил 100 млн долларов на обучение украинских авиаторов пилотированию американских истребителей F15 и F16. В понедельник, 6 марта началась неоднозначная подготовка первых двух летчиков ВСУ на территории США.Украинский президент Владимир Зеленский считает американские истребители F-16 залогом побед Украины на поле боя. Статистика Минобороны РФ свидетельствует о бессмысленности западных поставок ударной авиации, ведь за год уничтожено почти 400 самолетов и более 200 вертолетов ВСУ.По данным российского Генштаба, к началу СВО (24 февраля 2022 года) в строю военно-воздушных сил Украины находились всего 152 самолета. В том числе 85 истребителей всех типов. Следовательно, 250 из 400 уничтоженных самолетов ВСУ – наверняка западные поставки (преимущественно МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 советского и российского производства, собранные по всему свету за деньги США).Для интеграции американского ракетного вооружения МиГ-29 выбрали не случайно. Это фронтовой истребитель 4-го поколения, предназначенный для уничтожения управляемыми ракетами и огнем бортовой пушки всех типов воздушных целей. Максимальная скорость – 2400 км/час. Потолок – 18000 метров. Дальность – 2100 км. Боевая нагрузка – до 3 тонн. МиГ-29 – один из самых распространенных советских (российских) истребителей, выпущено свыше 1600 единиц разных модификаций.Самолетами МиГ-29 официально владеют 29 стран, включая Украину. К примеру, Польше из советского наследия достались более 50 истребителей МиГ-29, и Варшава готова отдать Киеву все. Румыния располагает 24 самолетами МиГ. США ранее купили 21 машину МиГ-29 в Молдове. Неизвестна судьба 28 венгерских и 12 болгарских МиГ-29. Словакия в начале марта обозначила готовность передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Даже не касаясь авиапарков стран Азии и Африки, получаем в сумме около 140 самолетов МиГ-29, которые США могут "выкупить" или обменять для Украины. Проблемы восстановления технической готовности истребителей МиГ-29 (а также фронтовых бомбардировщиков Су-25 и штурмовиков Су-25) способен решить государственный авиаремонтный завод в Польше Wojskowe Zakłady Lotnicze №2 – основная база по ремонту "Мигов" и "Сухих" в Восточной Европе. Напомню, Львовский авиазавод ракетным ударом "вычеркнули" еще в начале российской СВО.Украинские "камикадзе"Сколько месяцев или лет понадобится летчикам ВСУ для переучивания на истребители F-16 и F-15 – тема для дискуссий. Отсутствие доказательств хотя бы одной победы украинских "асов" в воздушном бою – информация к размышлению. "Призрак Киева", который якобы в одиночку сбил шесть российских самолетов, оказался лишь выдумкой украинских СМИ. Доминирование истребительной авиации ВКС России (Су-57, Су-35С, Су-30СМ) в зоне СВО безусловно. Уничтожение украинских Су-27 и Су-24 ракетами Р-37М "воздух – воздух" на запредельной (для НАТО) дальности более 200 км – подтверждают даже британские источники.Вероятная интеграция американской ракеты AIM-120 "воздух-воздух" дальностью до 180 км шансов на победу украинскому МиГ-29 не прибавит. Ранее специалисты США интегрировали на МиГ-29 противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые не изменили соотношение сил на украинском ТВД.Вашингтон не решается поставлять киевскому режиму американские истребители F-16 не столько из-за опасений прямой эскалации США – РФ, сколько из-за очевидного технологического превосходства русского оружия. Самые выдающиеся американские ракеты "воздух – воздух" AIM-120 в два с лишним раза уступают по дальности аналогичным российским ракетам Р-37М (до 400 км), которые еще и гиперзвуковые – летают со скоростью 6 Махов или 7192 км/час, достигают цели на предельном удалении за 3 – 4 минуты после пуска. Высокоточные ракеты AIM-120 истребителям ВСУ не помогут при любом раскладе (МиГ-29, F-16 или F-15). Поэтому в США по приемлемой цене готовят украинских летчиков-смертников, которые наверняка сделают лишь один боевой вылет.НАТО наращивает поставки оружия на Украину. Глава Пентагона Ллойд Остин неистово объезжает и "окучивает" страны Северной Африки, где можно "нажать" и "отжать" десятки подходящих самолетов. К примеру, ВВС Египта с 2015 года эксплуатируют более 40 истребителей МиГ-29.Главный киевский лицедей Зеленский готовит ВСУ к самоубийственному контрнаступлению, и настаивает на увеличении военной помощи Запада. Под руководством США и НАТО киевский режим безрассудно умножает безвозвратные потери ВСУ, обрекает на беды и лишения мирное население подконтрольной территории. Объективная реальность беспощадно корректирует агрессивные планы Вашингтона и украинских марионеток.ВС России нанесли сегодня массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины, предприятиям ВПК. Цели достигнуты: уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов ).Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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