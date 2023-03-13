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Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу
Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу
Соперником абхазского спортсмена был мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу победив техническим нокаутом Мурада Далахаева. Поединок проходил во втором среднем весе. На протяжении всей встречи спортсмен из Абхазии превосходил своего соперника, наносил больше акцентированных и точных ударов. В четвертом раунде Чежия отправил противника в нокдаун, после чего судья остановил встречу, так как Далахаев был не в состоянии продолжить бой. Таким образом абхазский боксер одержал победу техническим нокаутом. Бой проходил в Москве в универсальном спортивном комплексе "Крылья советов". Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/boy-batala-chezhiya-za-titul-chempiona-rossii-zavershilsya-nichey---1042322631.html
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абхазия, новости, спорт, бокс
абхазия, новости, спорт, бокс

Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу

23:46 13.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук / Батал Чежия во время боя за звание чемпиона СНГ в Сухуме
Батал Чежия во время боя за звание чемпиона СНГ в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук /
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Соперником абхазского спортсмена был мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу победив техническим нокаутом Мурада Далахаева.
Поединок проходил во втором среднем весе. На протяжении всей встречи спортсмен из Абхазии превосходил своего соперника, наносил больше акцентированных и точных ударов.
В четвертом раунде Чежия отправил противника в нокдаун, после чего судья остановил встречу, так как Далахаев был не в состоянии продолжить бой. Таким образом абхазский боксер одержал победу техническим нокаутом.
Бой проходил в Москве в универсальном спортивном комплексе "Крылья советов".
Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения.
БАтал Чежия - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2022
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Бой Батала Чежия за титул чемпиона России завершился ничьей
29 октября 2022, 20:30
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