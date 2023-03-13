https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/batal-chezhiya-stal-obladatelem-titula-chempiona-rossii-po-boksu-1044611848.html

Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу

Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу

Соперником абхазского спортсмена был мастер спорта России, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурад Далхаев. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T23:46+0300

2023-03-13T23:46+0300

2023-03-13T23:46+0300

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу победив техническим нокаутом Мурада Далахаева. Поединок проходил во втором среднем весе. На протяжении всей встречи спортсмен из Абхазии превосходил своего соперника, наносил больше акцентированных и точных ударов. В четвертом раунде Чежия отправил противника в нокдаун, после чего судья остановил встречу, так как Далахаев был не в состоянии продолжить бой. Таким образом абхазский боксер одержал победу техническим нокаутом. Бой проходил в Москве в универсальном спортивном комплексе "Крылья советов". Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221029/boy-batala-chezhiya-za-titul-chempiona-rossii-zavershilsya-nichey---1042322631.html

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