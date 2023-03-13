https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/prezident-aslan-bzhaniya-predstavil-novogo-glavu-gulrypshskogo-rayona-1044596444.html
Президент Аслан Бжания представил нового главу Гулрыпшского района
Президент Аслан Бжания представил нового главу Гулрыпшского района
Указ о назначении Саида Харазия главой Гулрыпшского района был подписан президентом Асланом Бжания 7 марта 2023 года. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T11:40+0300
2023-03-13T11:40+0300
2023-03-13T12:49+0300
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Гулрыпшского района нового главу Саида Харазия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Было подчеркнуто, что в Гулрыпшском районе живут представители разных национальностей и главное – не забывать про сохранение межнационального мира. Кроме того, Аслан Бжания подчеркнул сложность ситуации в мире и желание Грузии открыть второй фронт против России."Я в полной мере осознаю ответственность, возложенную на меня. Уверен, объединив все наши усилия, мы сможем достичь процветания, благополучия и безопасности. Апсуара и аламыс – это те принципы и ценности, которыми я руководствуюсь. Нам нужно трудиться так, чтобы жизнь в Гулрыпшском районе была не просто комфортна и удобна, но и почетна", – сказал Саид Харазия.Саид Харазия был назначен главой Гулрыпшского района 7 марта 2023 года. Беслан Цвинария был назначен заместителем главы администрации.Ранее должность главы района занимал Аслан Барателия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/naznachen-glava-gulrypshskogo-rayona-1044492551.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/liniya-zaversheniya-kogda-v-gulrypshe-otkroetsya-musornyy-poligon-1044557780.html
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абхазия, гулрыпшский район
абхазия, гулрыпшский район
Президент Аслан Бжания представил нового главу Гулрыпшского района
11:40 13.03.2023 (обновлено: 12:49 13.03.2023)
Указ о назначении Саида Харазия главой Гулрыпшского района был подписан президентом Асланом Бжания 7 марта 2023 года.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Гулрыпшского района нового главу Саида Харазия. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Любое кадровое решение должно приносить положительный результат. Как глава государства, я рассчитываю, что труд Саида Харазия пойдет на благо жителей Гулрыпшского района", – заявил Бжания.
Было подчеркнуто, что в Гулрыпшском районе живут представители разных национальностей и главное – не забывать про сохранение межнационального мира.
Кроме того, Аслан Бжания подчеркнул сложность ситуации в мире и желание Грузии открыть второй фронт против России.
"Я в полной мере осознаю ответственность, возложенную на меня. Уверен, объединив все наши усилия, мы сможем достичь процветания, благополучия и безопасности. Апсуара и аламыс – это те принципы и ценности, которыми я руководствуюсь. Нам нужно трудиться так, чтобы жизнь в Гулрыпшском районе была не просто комфортна и удобна, но и почетна", – сказал Саид Харазия.
Саид Харазия был назначен главой Гулрыпшского района 7 марта 2023 года. Беслан Цвинария был назначен заместителем главы администрации.
Ранее должность главы района занимал Аслан Барателия.