https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/prezident-aslan-bzhaniya-predstavil-novogo-glavu-gulrypshskogo-rayona-1044596444.html

Президент Аслан Бжания представил нового главу Гулрыпшского района

Президент Аслан Бжания представил нового главу Гулрыпшского района

Указ о назначении Саида Харазия главой Гулрыпшского района был подписан президентом Асланом Бжания 7 марта 2023 года. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T11:40+0300

2023-03-13T11:40+0300

2023-03-13T12:49+0300

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гулрыпшский район

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Гулрыпшского района нового главу Саида Харазия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Было подчеркнуто, что в Гулрыпшском районе живут представители разных национальностей и главное – не забывать про сохранение межнационального мира. Кроме того, Аслан Бжания подчеркнул сложность ситуации в мире и желание Грузии открыть второй фронт против России."Я в полной мере осознаю ответственность, возложенную на меня. Уверен, объединив все наши усилия, мы сможем достичь процветания, благополучия и безопасности. Апсуара и аламыс – это те принципы и ценности, которыми я руководствуюсь. Нам нужно трудиться так, чтобы жизнь в Гулрыпшском районе была не просто комфортна и удобна, но и почетна", – сказал Саид Харазия.Саид Харазия был назначен главой Гулрыпшского района 7 марта 2023 года. Беслан Цвинария был назначен заместителем главы администрации.Ранее должность главы района занимал Аслан Барателия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/naznachen-glava-gulrypshskogo-rayona-1044492551.html

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