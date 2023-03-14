https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/zaschita-osparivaet-dokazatelstva-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1044635310.html

Защита оспаривает доказательства: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Защита оспаривает доказательства: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 14... 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T19:30+0300

2023-03-14T19:30+0300

2023-03-14T20:34+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikХодатайство не удовлетвореноНа заседании адвокатом Автандилом Чкадуа было заявлено ходатайство о признании недопустимыми доказательствами протоколы допросов свидетеля обвинения Зухраба Шенкао, данные им в ходе предварительного расследования, и протоколы судебных заседаний по депонированию показаний, так как в это время он находился под административным арестом. К тому же, по словам адвоката, Шенкао был допрошен без участия адвоката, что нарушает нормы УПК Абхазии. Гособвинение с ходатайством не согласилось. По словам представителя Генпрокуратуры Даура Амичба, орган предварительного расследования во время допросов руководствовался нормами уголовно-процессуального законодательства. Он отметил, что свидетель не входит в список лиц, которых по закону запрещено допрашивать. Амичба отметил, что при допросе в качестве свидетеля и депонировании в суде предоставляется право приглашать защитника. В материалах уголовного дела указано, что Шенкао таким правом не воспользовался. Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты о признании доказательств свидетеля Шенкао недопустимыми. Уголовная коллегия сочла, что при допросе и депонировании показаний существенных нарушении УПК допущено не было, законность была соблюдена.По словам судьи Майи Квициния, Шенкао было разъяснено право защиты интересов адвокатом, но он им не воспользовался.В то же время в решении суда говорится, что он проведет проверку и даст оценку всем собранным доказательствам и их достоверности для вынесения вердикта.Показания под давлениемЗухраб Шенкао – приятель обвиняемого Эрика Чкадуа и родной брат свидетельницы Жанны Шенкао.По версии обвинения, именно Зухраб Шенкао нашел и отдал Чкадуа номера A 122 РН ABH, установленные на машину Toyota Mark 2, на которой обвиняемые приехали к месту убийства.Суд не раз пытался вызвать Шенкао, однако он не находился в Абхазии. В октябре 2021 года он попросил об участии в заседании через видео связь, но суд принял решение об оглашении депонированных показаний. В них мужчина рассказывает, что отдал автономера Чкадуа по его просьбе.28 февраля Шенкао явился в суд и был допрошен. Он проверг показания, которые давал на предварительном следствии и заявил, что ему пришлось придерживаться такой версии из-за угроз со стороны силовиков, физического и психологического воздействия.По словам свидетеля, 24 ноября 2019 года он был задержан сотрудниками МВД и доставлен в один из кабинетов здания министерства. Там правоохранители уговаривали его отказаться от процедуры освидетельствования в целях безопасности, говорили "иначе на улице будут проблемы, тебя уже ищут". Опасаясь за свою жизнь, Шенкао согласился на условие правоохранителей, ему было назначено административное наказание – 15 суток лишения свободы, которые затем были продлены на еще 30 дней.Некоторое время Шенкао содержался в СГБ, где ему, по его словам, говорили, какие показания необходимо дать, а именно – что он приобрел номера у знакомого Мурата Узун Якуб-оглы и передал их Эрику Чкадуа.Свидетель утверждает, что номера А 122 РН он никогда не видел и в руках не держал.Следующее заседание суда состоится 21 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/sud-prodlil-arest-obvinyaemykh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1044494201.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/otkaz-ot-pokazaniy-sud-doprosil-zukhraba-shenkao-po-delu-o-troynom-ubiystve-1044388593.html

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верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия