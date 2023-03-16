https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/glavnyy-vetvrach-abkhazii-neobkhodimo-presech-nelegalnyy-vvoz-zhivotnykh-iz-gruzii-1044660269.html

Главный ветврач Абхазии: необходимо пресечь нелегальный ввоз животных из Грузии

Главный ветврач Абхазии: необходимо пресечь нелегальный ввоз животных из Грузии

По словам ветеринара, животных, ввезенных в страну нелегально, никто должным образом не проверяет, и поэтому они могут стать разносчиками опасных инфекций. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T12:05+0300

2023-03-16T12:05+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Нелегальный ввоз животных и птицы из Грузии в Абхазию необходимо пресечь, заявил в эфире радио Sputnik начальник Государственной ветеринарной службы Роман Джопуа."Человек не может полностью предотвратить проникновение вирусных инфекций, но в то же время можно риски свести к минимуму. Что для этого нужно делать? Не ввозить животных оттуда (из Грузии - прим.). У нас оттуда завозят нелегальным путем овец, коз и так далее. Это надо остановить. Вместе с этими животными можно завезти серьезные болезни. Грузия общается со всем миром, и туда легко могут проникнуть различные инфекции животных", – отметил Джопуа.Одной из самых опасных болезней, которую могут завезти в республику, ветврач назвал чуму мелких жвачных животных. По его словам, она может нанести непоправимый урон всем местным животноводам, которые держат коз и овец.При этом Роман Джопуа отметил, что силами одной ветеринарной службы сложно контролировать ситуацию на всей линии границы с Грузией. На сегодняшний день сотрудники ведомства несут службу только на одном из контрольно-пропускных пунктов."Наше ведомство не имеет ресурсов, чтобы контролировать другие контрольно-пропускные пункты. Я не знаю, каким путем сюда завозятся животные. Но это дело не только ветеринарной службы, это дело и других органов. И контролировать больше всего должны другие структуры. Ветеринарная служба – не силовой орган", – подчеркнул Джопуа.Главный ветеринар страны напомнил об обязательной вакцинации животных. Одна из главных прививок – от сибирской язвы. По его словам, вирус заболевания хоть и не часто встречается, но в Абхазии уже несколько раз были вспышки, а вирус опасен до тех пор пока в земле сохраняются старые скотомогильники."Мы каждый год закупаем препараты и раздаем в районные отделения службы. Но каждый год вакцинация проводится с большим трудом, потому что большинство граждан игнорируют данное мероприятие. Понимают, что сибирская язва – редкое заболевание, но она у нас много раз встречалась, а как известно, сибирская язва – спорообразующий вирус, он сохраняется в земле более 300 лет, и поэтому может вспыхнуть в любое время. Поэтому мы ежегодно включаем вакцинацию от этого заболевания", – отметил Джопуа.Проводится вакцинация и против ящура. Обязательна и профилактика туберкулеза и бруцеллеза, которые могут быть опасны и для человека. Два раза в год ветслужба по плану проверяет кровь животных.

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