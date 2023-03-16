https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/goskomsporta-abkhazii-provel-aktsiyu-v-pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-1044672395.html

Госкомспорта Абхазии провел акцию в память погибших в Мартовском наступлении

Госкомспорта Абхазии провел акцию в память погибших в Мартовском наступлении

Мартовское наступление стало одной из самых трагичных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии – в кровопролитных боях на Гумисте погибли 222... 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T20:55+0300

2023-03-16T20:55+0300

2023-03-16T21:16+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

новости

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорта провел акцию памяти в честь 30-й годовщины Мартовской операции в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.Сначала собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим бойцам Сухумского батальона. Командир группы, Герой Абхазии Сергей Мотосян, обращаясь к младшему поколению, подчеркнул, насколько важно помнить подвиг бойцов, которые сражались за свободу Абхазии."В этот день ровно тридцать лет назад эта территория была временно оккупирована врагами. Мы форсировали реку в три часа утра и пошли в наступление. Я хочу сказать, что мы учились воевать. К сожалению, на войне тоже учатся и, к великому сожалению, на войне еще и погибают. Многие ребята были практически вашими ровесниками, и они отдали свои жизни за свободу нашего маленького государства", - подчеркнул он.Герой Абхазии выразил уверенность в том, что родители подрастающего поколения приложат все усилия для того, чтобы их дети выросли достойными гражданами своей страны. Ветеран напутствовал, чтобы молодежь не забывала тот подвиг, который совершали их ровесники в годы Отечественной войны.Ветеран войны, кавалер Ордена Леона Роман Гвинджия рассказал об эпизоде войны, который он запомнит на всю жизнь. "Я ему говорю: "сынок, что тебе здесь делать, иди домой!". И он повернулся ко мне и говорит: "дядя, мой дом там", и показал на наш город Сухум. То есть все эти пацаны, те, которые погибли, и те, которые живы сегодня, они, да и мы все, шли к себе домой", - заметил Гвинджия.Затем участники памятной акции пешком направились к Мемориалу первому президенту Абхазии Владислава Ардзинба, где состоялась церемония возложения цветов. Там школьники прочли стихи о войне, а участники мартовского наступления поделились воспоминаниями о Мартовском наступлении.На экране, установленном у подножия мемориала, показали видеохронику событий наступательной операции. В память о погибших участниках наступления в небо запустили 222 зажженных фонарика и зажгли свечи, выложенные цифрой 222, по количеству погибших бойцов.Мартовское наступление — самая трагичная военная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В ночь с 15 на 16 марта Вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения столицы от грузинских войск. Операцией командовал генерал Сергей Дбар.В 0:45 абхазские войска нанесли по вражеским объектам авиационно-артиллерийский удар, после чего последовало сухопутное наступление сразу по нескольким направлениям.Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузинские войска подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека, 23 пропали без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/v-gudaute-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-boytsam-pavshim-v-martovskom-nastuplenii-1044665068.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/tsvety-vozlozhili-v-sukhume-v-pamyat-o-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-1044659985.html

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости