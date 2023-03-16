https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/remont-obektov-za-schet-byudzheta-obsudili-v-kabmine-1044654610.html

Ремонт объектов за счет бюджета обсудили в Кабмине

Ремонт объектов за счет бюджета обсудили в Кабмине

Премьер-министр Абхазии и глава УКС обсудили работы, ведущиеся в восточных селах республики, в Сухуме и Ткуарчале, а также затронули подготовку к курортному... 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T09:00+0300

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил ремонт и восстановление объектов военной и социальной инфраструктуры с главой Управления капитального строительства Тимуром Агрба. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Также идет ремонт моста в селе Лабра в Очамчырском районе, восстановление другого уже завершено, как и кровельные работы в Доме культуры в селе Члоу. Мосты будут восстановлены в селах Пакуаш в Очамчырском районе и Кацыкыт в Гулрыпшском районе - один мост в Кацикыте уже сдан в эксплуатацию.Помимо этого, рассказал Агрба, идут ремонты в фельдшерско-акушерских пунктах в Адзюбже, Пакуаше и Кутоле, начнется ремонт кровли двух многоквартирных домов в Ткуарчале, продолжатся мероприятия по укреплению берегов рек Кодор и Псоу и ремонт на таможенном посту на границе с Россией. Глава УКС добавил, что работы в Сухумском мемориальном пантеоне подходят к завершению.Александр Анкваб, в свою очередь, обратил внимание Агрба на важность контроля качества работ и соблюдения сроков их выполнения и добавил, что в преддверии начала курортного сезона необходимо восстанавливать и придорожную инфраструктуру - остановки и санитарные объекты.

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