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Ремонт объектов за счет бюджета обсудили в Кабмине
Ремонт объектов за счет бюджета обсудили в Кабмине
Премьер-министр Абхазии и глава УКС обсудили работы, ведущиеся в восточных селах республики, в Сухуме и Ткуарчале, а также затронули подготовку к курортному... 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T09:00+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил ремонт и восстановление объектов военной и социальной инфраструктуры с главой Управления капитального строительства Тимуром Агрба. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Также идет ремонт моста в селе Лабра в Очамчырском районе, восстановление другого уже завершено, как и кровельные работы в Доме культуры в селе Члоу. Мосты будут восстановлены в селах Пакуаш в Очамчырском районе и Кацыкыт в Гулрыпшском районе - один мост в Кацикыте уже сдан в эксплуатацию.Помимо этого, рассказал Агрба, идут ремонты в фельдшерско-акушерских пунктах в Адзюбже, Пакуаше и Кутоле, начнется ремонт кровли двух многоквартирных домов в Ткуарчале, продолжатся мероприятия по укреплению берегов рек Кодор и Псоу и ремонт на таможенном посту на границе с Россией. Глава УКС добавил, что работы в Сухумском мемориальном пантеоне подходят к завершению.Александр Анкваб, в свою очередь, обратил внимание Агрба на важность контроля качества работ и соблюдения сроков их выполнения и добавил, что в преддверии начала курортного сезона необходимо восстанавливать и придорожную инфраструктуру - остановки и санитарные объекты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/privesti-v-poryadok-kakie-raboty-prokhodyat-na-sukhumskom-vokzale-1044495893.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/dva-detskikh-sada-zapustyat-v-gagrskom-rayone-do-kontsa-2023-goda-1044439468.html
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Ремонт объектов за счет бюджета обсудили в Кабмине
Премьер-министр Абхазии и глава УКС обсудили работы, ведущиеся в восточных селах республики, в Сухуме и Ткуарчале, а также затронули подготовку к курортному сезону.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил ремонт и восстановление объектов военной и социальной инфраструктуры с главой Управления капитального строительства Тимуром Агрба. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина.
По словам Агрба, в 2023 году будут завершены работы, начатые ранее, в том числе капитальный ремонт детского садика в Пицунде.
Также идет ремонт моста в селе Лабра в Очамчырском районе, восстановление другого уже завершено, как и кровельные работы в Доме культуры в селе Члоу.
Мосты будут восстановлены в селах Пакуаш в Очамчырском районе и Кацыкыт в Гулрыпшском районе - один мост в Кацикыте уже сдан в эксплуатацию.
Помимо этого, рассказал Агрба, идут ремонты в фельдшерско-акушерских пунктах в Адзюбже, Пакуаше и Кутоле, начнется ремонт кровли двух многоквартирных домов в Ткуарчале, продолжатся мероприятия по укреплению берегов рек Кодор и Псоу и ремонт на таможенном посту на границе с Россией.
Глава УКС добавил, что работы в Сухумском мемориальном пантеоне подходят к завершению.
Александр Анкваб, в свою очередь, обратил внимание Агрба на важность контроля качества работ и соблюдения сроков их выполнения и добавил, что в преддверии начала курортного сезона необходимо восстанавливать и придорожную инфраструктуру - остановки и санитарные объекты.