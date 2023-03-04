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https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/dva-detskikh-sada-zapustyat-v-gagrskom-rayone-do-kontsa-2023-goda-1044439468.html
Два детских сада запустят в Гагрском районе до конца 2023 года
Два детских сада запустят в Гагрском районе до конца 2023 года
Всего в Гагрском районе работает шесть детских садов, рассчитанных на 800 мест. 04.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-04T17:57+0300
2023-03-04T17:57+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Два детских сада запустят в Гагрском районе до конца 2023 года, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации района Хана Гунба.Она отметила, что одно дошкольное учреждение откроется по улице Абазгаа в Гагре, другое - в Пицунде.Гунба также уточнила, что ремонтирующийся объект в Гагре – это часть советского детского сада, рассчитанного на восемь групп. В послевоенные годы большая часть его территории была приватизирована ."Основной учебный корпус детсада приватизирован – там стоит гостиница, которая успешно функционирует. Ремонт ведется во втором корпусе объекта, и именно поэтому мы сможем там разместить только четыре группы детей по 20-25 человек. Также к этому корпусу будут пристроены кухня и актовый зал", - рассказал Гунба.По ее словам, жители Гагры на протяжении последних 8-10 лет остро нуждались в дополнительных местах в детсадах, и открытие нового учреждения решит эту проблему. Согласно официальной статистике, ежегодно от 35 до 40 детей из Гагры в возрасте от трех лет не могут попасть в садик.Чаще всего, добавила Гунба, родителей просят бабушек и дедушек присматривать за детьми, пока они на работе, или нанимают нянек.Всего в Гагрском районе шесть действующих детских садов. Они рассчитаны на 800 мест. Еще один детсад с 2017 года строится в Пицунде по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии. Его и планируют запустить."Этот объект не был введен в эксплуатацию, потому что не были предусмотрены коммуникации. Сейчас все это исправляют, и, думаю, уже в конце мая этот детский сад наконец-то запустят", - сказала Гунба.Этот детский сад пока находится на балансе РУП "Курорта Пицунда", но после завершения там ремонта и запуска объекта, его переведут на баланс отдела образования администрации Гагрского района. Учреждение рассчитано на 80 мест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/razvitie-yazyka-i-profilnoe-obuchenie-plany-minprosa-v-2023-godu-1043816875.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/novoafonskiy-detskiy-sad-otkroyut-posle-remonta-v-nachale-2023-goda-1042968429.html
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абхазия, новости, гагрский район
абхазия, новости, гагрский район

Два детских сада запустят в Гагрском районе до конца 2023 года

17:57 04.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Питание детей в детском саду
 Питание детей в детском саду - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего в Гагрском районе работает шесть детских садов, рассчитанных на 800 мест.
СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Два детских сада запустят в Гагрском районе до конца 2023 года, рассказала корреспонденту Sputnik замглавы администрации района Хана Гунба.
Она отметила, что одно дошкольное учреждение откроется по улице Абазгаа в Гагре, другое - в Пицунде.

"Сейчас ведутся работы по ремонту детсада по улице Абазгаа. Завершить их планируем к сентябрю текущего года. Общая стоимость проекта составит примерно 45 миллионов рублей. Средства выделяются из бюджета района", - сказала Гунба.

Гунба также уточнила, что ремонтирующийся объект в Гагре – это часть советского детского сада, рассчитанного на восемь групп. В послевоенные годы большая часть его территории была приватизирована .
"Основной учебный корпус детсада приватизирован – там стоит гостиница, которая успешно функционирует. Ремонт ведется во втором корпусе объекта, и именно поэтому мы сможем там разместить только четыре группы детей по 20-25 человек. Также к этому корпусу будут пристроены кухня и актовый зал", - рассказал Гунба.
По ее словам, жители Гагры на протяжении последних 8-10 лет остро нуждались в дополнительных местах в детсадах, и открытие нового учреждения решит эту проблему. Согласно официальной статистике, ежегодно от 35 до 40 детей из Гагры в возрасте от трех лет не могут попасть в садик.
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Чаще всего, добавила Гунба, родителей просят бабушек и дедушек присматривать за детьми, пока они на работе, или нанимают нянек.
Всего в Гагрском районе шесть действующих детских садов. Они рассчитаны на 800 мест. Еще один детсад с 2017 года строится в Пицунде по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии. Его и планируют запустить.
"Этот объект не был введен в эксплуатацию, потому что не были предусмотрены коммуникации. Сейчас все это исправляют, и, думаю, уже в конце мая этот детский сад наконец-то запустят", - сказала Гунба.
Этот детский сад пока находится на балансе РУП "Курорта Пицунда", но после завершения там ремонта и запуска объекта, его переведут на баланс отдела образования администрации Гагрского района. Учреждение рассчитано на 80 мест.
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