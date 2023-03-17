https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/batal-chezhiya-o-titule-chempiona-rossii-k-boyu-podoshel-v-luchshey-forme-1044690273.html

Батал Чежия о титуле чемпиона России: к бою подошел в лучшей форме

Батал Чежия о титуле чемпиона России: к бою подошел в лучшей форме

Батал Чежия 13 марта завоевал вакантный титул чемпиона России во втором среднем весе. Абхазский боксер победил Мурада Далахаева техническим нокаутом. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T13:21+0300

2023-03-17T13:21+0300

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пресс-центр

абхазия

спорт

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. К бою за титул чемпиона России по боксу абхазский боксер Батал Чежия подошел в лучшей форме. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Sputnik, комментируя свою победу над Мурадом Далахаевым.После встречи с Баталом Чежия в 2018 году Мурад Далахаев провел на ринге 13 боев, в которых одержал 10 побед и стал претендентом на звание чемпиона России по боксу во втором среднем весе."И когда мне сказали, что возможен реванш и на кону будет титул, я, не раздумывая, согласился, так как титул был мне очень интересен. В 2021 году в мае я также боксировал за этот титул, но так сложились обстоятельства, что проиграл бой, и проиграл досрочно. Это было самое тяжелое поражение для меня",– рассказал боксер.Президент Федерации профессионального бокса Нового Афона Саид Смыр, комментируя технику боя Далахаева, сказал, что по своей манере соперник Чежия мало передвигается по рингу, но при этом может наносить сильные удары."У боксера такая манера – подходить и наносить жесткие удары. Есть тип боксеров, которые постоянно двигаются, а он не любит много передвигаться. Я прогнозировал, что Батал выиграет нокаутом в третьем раунде, но это случилось в четвертом раунде", –сказал он.В продолжение пресс-конференции, президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы поделился мнением о том, почему судья позволил продолжить бой после первого нокдауна, в который Батал отправил соперника."Это произошло потому, что на кону стоял чемпионский пояс, и судья так решил, он дал ему шанс подняться и продолжить бой. Я думаю, что он все контролировал. Батал просто не дал ему возможности, пошел на добивание, и бой закончился победой", – отметил он."Эту победу я решил посвятить ветеранам, так как в моей карьере это самая значимая победа. Это непростая победа для меня, большой шаг вперед, и эту самую значимую победу я посвятил людям, благодаря которым, я считаю, что могу выйти в ринг под абхазским флагом", – подчеркнул Чежия.Ближайшие две недели чемпион будет отдыхать, затем планирует вернуться в Москву и начать тренировки. "Будем рассматривать предложения, но защита титула в ближайшее время необязательна, ее можно провести позже. Есть титул, который называется "Титул стран содружества", и если получится провести организационные моменты, то, конечно же, хотелось бы провести бой за этот титул", – сказал он.Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу, победив техническим нокаутом Мурада Далахаева 13 марта. Поединок проходил во втором среднем весе.В четвертом раунде Чежия отправил противника в нокдаун, после чего судья остановил встречу, так как Далахаев был не в состоянии продолжить бой. Таким образом абхазский боксер одержал победу техническим нокаутом.Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/batal-chezhiya-stal-obladatelem-titula-chempiona-rossii-po-boksu-1044611848.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/bokser-iz-abkhazii-german-ardzheniya-oderzhal-pobedu-nad-sportsmenom-iz-kongo-1044572957.html

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