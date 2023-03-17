https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/polety-mq-9-reaper-u-beregov-kryma-zaprescheny-i-v-pentagone-eto-ponyali-1044674744.html

Полеты MQ-9 Reaper у берегов Крыма запрещены, и в Пентагоне это поняли

Полеты MQ-9 Reaper у берегов Крыма запрещены, и в Пентагоне это поняли

Крушение разведывательно-ударного беспилотника ВВС США в зоне ограничения полетов близ Крыма принуждает Пентагон к действиям на Европейском ТВД по российским... 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T09:00+0300

2023-03-17T09:00+0300

2023-03-17T10:21+0300

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Бесславно потерянный в глубинах Черного моря беспилотник MQ-9 Reaper стоимостью 32 миллиона долларов показал, что враждебная России разведывательно-ударная инфраструктура США и НАТО уязвима и наказуема, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Отдельным технологическим унижением Америки стало опубликованное в четверг западными СМИ видео с беспилотника, доказывающее, что утром 14 марта винт MQ-9 Reaper загнулся всего лишь от удара реактивной струи российского истребителя Су-27 (форсаж двигателя включается для резкого увеличения тяги и разгона до максимальной скорости). Бортовое вооружение не применялось, однако в Вашингтоне ощутили запах пороха и занервничали.Белый дом назвал инцидент "небезопасным и безрассудным". Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что причиной стали действия США – нарушение зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов России.По инициативе американской стороны 15 марта состоялись переговоры по телефону министров обороны РФ и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина, а также начальников российского Генштаба Валерия Герасимова и Комитета начштабов ВС США Марка Милли. Остин подчеркнул: "США продолжат летать и действовать везде, где это позволяет международное право". Шойгу заявил, что Россия "на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно".Зона ограничения полетов остается неизменной. Появление стратегических беспилотников США у побережья российского Крыма – провокация и предпосылка для эскалации в Черноморском регионе. Демагогические рассуждения американцев о международном праве не оправдывают безусловно враждебные действия разведывательно-ударного "Жнеца" в 60 км от побережья РФ и в 8000 км от североамериканской территории Соединенных Штатов. Горячая международная дискуссия продолжается на других площадках.Опасность эскалацииАмериканский сенатор Линдси Грэм предложил сбивать российские боевые самолеты, которые в международном воздушном пространстве сближаются с летательными аппаратами Пентагона. Российский посол в США Анатолий Антонов предупредил сенаторов-ястребов: "Преднамеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве – это… открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе. Вооруженный конфликт между Россией и США будет радикально отличаться от прокси-войны, которую американцы дистанционно ведут против нас на Украине".Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отметил, что БПЛА MQ-9 затонул в Черном море на глубине около 1500 метров, и его трудно поднять. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о намерении поднять аппарат, ведь таким образом российские специалисты смогут изучить системы связи и информации, узнать много интересного о конкретных целях и задачах американского "Жнеца". По данным из открытых источников, силы Черноморского флота РФ продолжают поиск обломков американского беспилотника. США беспокоятся о данных, и просят Турцию открыть пролив для входа специализированных судов, и подъема "Жнеца".Регулярно взлетающие с румынской базы Кымпия-Турзий стратегические беспилотники MQ-9 Reaper в ударном оснащении представляют собой эквивалент ударного истребителя или высокоточных ракет средней дальности, а в разведывательной модификации предназначены для определения режимов работы ПВО и вскрытия координат военных объектов, оценки возможностей войсковой группировки РФ на украинском ТВД. В конечном итоге – для боевых действий против России. Ранее стратегические бомбардировщики ВВС США Lancer у берегов Крыма тренировались применять крылатые ракеты большой дальности AGM-158C LRASM.Беспилотник MQ-9 Reaper американской компании General Atomics оснащен турбовинтовым двигателем, способен непрерывно находиться в воздухе до 24 часов, нести нагрузку до 1,7 тонны, и летать на высотах до 15 тыс. метров со скоростью до 400 км/час. Дальность полета – до 1900 км, управление – удаленными операторами через спутник.На фоне крушения 14 марта Пентагон отменил полеты разведывательно-ударных беспилотников у берегов российского Крыма, вряд ли свернет свою авиабазу для MQ-9 Reaper в Румынии, и все же будет вынужден действовать осторожнее.Белый дом 15 марта заявил, что Вашингтон не желает военного конфликта между Россией и США. Москва не доверяет словам, и внимательно следит за руками агрессивного, безрассудного, и дряхлеющего "гегемона". Вероятность прямой эскалации РФ и США зоне СВО и в Черном море сохраняется.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, авторы, колумнисты, россия, сша