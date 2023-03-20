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Любовь и корысть: в РУСДРАМе готовятся показать "Красавца-мужчину"
Любовь и корысть: в РУСДРАМе готовятся показать "Красавца-мужчину"
26 марта в Русском драматическом театре в Сухуме состоится премьера по одноименной пьесе Александра Островского "Красавец-мужчина". 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T18:59+0300
2023-03-20T18:59+0300
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Это первая премьера театра в 2023 году, она приурочена к 200-летию со дня рождения русского драматурга. Эскиз спектакля был "рожден" в творческой лаборатории РУСДРАМа еще в декабре, и выбран зрителями в качестве лучшего из представленных. Sputnik побывал на репетиции постановки и пообщался с актерами.Асмат Цвижба, SputnikСплошь и рядомПриглушенный свет, на сцене хрупкая Аманда Кварацхелия в ярко-зеленом платье с пышной юбкой куда-то тащит шкаф с мужским пальто и на ходу признается в любви к своему "мужу" Осману Абухба. Актеры РУСДРАМа репетируют "Красавца-мужчину"."Пьеса будет, на мой взгляд, невероятно актуальной и интересной для нашего зрителя, потому что эта ситуация, мне кажется, встречается сплошь и рядом. Ее будет интересно посмотреть, чтобы понять, что главное в жизни, все же, честность и порядочность", - сказал он.Режиссер спектакля Ирина Дремова с наследием Островского раньше не работала, но проходила его творчество в студенческие годы. По ее словам, эта работа "на вырост" - в ней нужно четко понимать, как из одного жанра переходить в другой.Любовь слепаГлавная роль в очередной раз досталась Осману Абухба. По словам Дремовой, он "внутренне созвучен с героем"."У нас там есть фраза: "Я не бог и не трофей". Очень часто люди, не зная настоящего мира артиста, идеализируют его, превращают в идеал, не понимая, что это человек со своими проблемами", - добавила она.Для Османа Абухба Аполлон Окоемов - не первая главная роль. Артист признался, что в плотном графике, когда в день, иногда, приходится играть по два спектакля, вживаться в новую роль приходится прямо в процессе репетиций – времени на анализы и размышления совсем нет.Осман и Аманда уже пытались поставить отрывок из "Красавца-мужчины", когда были студентами Щукинского училища, но эскиз так и не вышел на сцену. Актриса считает, что вернувшаяся возможность, это знак и шанс закончить когда-то начатое.Наивная, глупая девушка, которая не видит, что не нужна своему мужу – так сама Аманда описывает свою героиню."Она искренне любит. Какие-то пороки мы не замечаем, когда любим", - добавила она.Первыми "Красавца-мужчину" увидят зрители в Абхазии 26 марта, а уже в апреле спектакль с театром отправится на большие гастроли и будет показан в Москве и Санкт-Петербурге 8 и 12 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/itogovye-pokazy-pes-ostrovskogo-proshli-v-rusdrame-1043175735.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/rusdram-pokazhet-shest-spektakley-v-teatrakh-moskvy-1044345672.html
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русдрам, новости, культура, театр
русдрам, новости, культура, театр

Любовь и корысть: в РУСДРАМе готовятся показать "Красавца-мужчину"

18:59 20.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
Репетиция спектакля Красавец мужчина - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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26 марта в Русском драматическом театре в Сухуме состоится премьера по одноименной пьесе Александра Островского "Красавец-мужчина".
Это первая премьера театра в 2023 году, она приурочена к 200-летию со дня рождения русского драматурга. Эскиз спектакля был "рожден" в творческой лаборатории РУСДРАМа еще в декабре, и выбран зрителями в качестве лучшего из представленных. Sputnik побывал на репетиции постановки и пообщался с актерами.
Асмат Цвижба, Sputnik

Сплошь и рядом

Приглушенный свет, на сцене хрупкая Аманда Кварацхелия в ярко-зеленом платье с пышной юбкой куда-то тащит шкаф с мужским пальто и на ходу признается в любви к своему "мужу" Осману Абухба. Актеры РУСДРАМа репетируют "Красавца-мужчину".
По словам директора театра Ираклия Хинтба, когда Островский завершил работу над текстом, он написал своему агенту, что это единственная пьеса, в успехе которой он не сомневается. "Красавец-мужчина" - это история о том, как молодой человек, обладающий привлекательной внешностью, пользуется доверием женщин в корыстных целях.
"Пьеса будет, на мой взгляд, невероятно актуальной и интересной для нашего зрителя, потому что эта ситуация, мне кажется, встречается сплошь и рядом. Ее будет интересно посмотреть, чтобы понять, что главное в жизни, все же, честность и порядочность", - сказал он.
Режиссер спектакля Ирина Дремова с наследием Островского раньше не работала, но проходила его творчество в студенческие годы. По ее словам, эта работа "на вырост" - в ней нужно четко понимать, как из одного жанра переходить в другой.

Любовь слепа

Главная роль в очередной раз досталась Осману Абухба. По словам Дремовой, он "внутренне созвучен с героем".
"У нас там есть фраза: "Я не бог и не трофей". Очень часто люди, не зная настоящего мира артиста, идеализируют его, превращают в идеал, не понимая, что это человек со своими проблемами", - добавила она.
© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
Репетиция спектакля Красавец мужчина - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
Репетиция спектакля Красавец мужчина - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
Репетиция спектакля Красавец мужчина - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
Репетиция спектакля Красавец мужчина - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция спектакля "Красавец мужчина"
Для Османа Абухба Аполлон Окоемов - не первая главная роль. Артист признался, что в плотном графике, когда в день, иногда, приходится играть по два спектакля, вживаться в новую роль приходится прямо в процессе репетиций – времени на анализы и размышления совсем нет.
Осман и Аманда уже пытались поставить отрывок из "Красавца-мужчины", когда были студентами Щукинского училища, но эскиз так и не вышел на сцену. Актриса считает, что вернувшаяся возможность, это знак и шанс закончить когда-то начатое.
Итоговый показ режиссерской лаборатории в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2022
В Абхазии
Итоговые показы пьес Островского прошли в РУСДРАМе
17 декабря 2022, 20:16
Наивная, глупая девушка, которая не видит, что не нужна своему мужу – так сама Аманда описывает свою героиню.
"Она искренне любит. Какие-то пороки мы не замечаем, когда любим", - добавила она.
Первыми "Красавца-мужчину" увидят зрители в Абхазии 26 марта, а уже в апреле спектакль с театром отправится на большие гастроли и будет показан в Москве и Санкт-Петербурге 8 и 12 апреля.
Репетиция спектакля Софичка в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2023
В Абхазии
РУСДРАМ покажет шесть спектаклей в театрах Москвы
27 февраля, 11:50
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