https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/vspyshka-skarlatiny-zafiksirovana-v-gudautskom-rayone--1044748593.html

Вспышка скарлатины зафиксирована в Гудаутском районе

Вспышка скарлатины зафиксирована в Гудаутском районе

Две группы в двух детских садах Гудауты были закрыты на карантин из-за случаев заболевания скарлатиной среди детей. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T14:39+0300

2023-03-20T14:39+0300

2023-03-20T14:39+0300

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ГУДАУТА, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудаутском районе наблюдается вспышка скарлатины, рассказала на еженедельном совещании в гудаутской администрации главный санитарный врач района Инга Чанба. "В прошлом году не было ни одного случая. Пока была пандемия коронавируса, в плане других инфекционных заболеваний было затишье. Вообще, все эти сезонные инфекционные заболевания имеют свою цикличность и периодичность возникновения. То скарлатина появляется, то корь, которую мы ожидаем в этом сезоне", - сказала она.Прививки от скарлатины не существует, так как болезнь относится к группе неуправляемых инфекций. Скорее всего, предположила врач, в этом году скарлатина проникла в Абхазию из-за границы. Страдают от этой инфекции, уточнила Чанба, в основном дети до восьми лет. У большинства из них болезнь протекает в относительно легкой форме. "Если сравнивать с ситуацией десятилетней давности, то сейчас скарлатина протекает в легкой и средней форме. Помню, раньше часто приходилось вставлять детям трубки в дыхательную систему. Надо обращать внимание на ухудшение состояния, так как скарлатина опасна своими осложнениями", - рассказала Чанба.Симптомы скарлатины – высокая температура, сыпь на теле, покраснение языка, среди возможных осложнений могут быть нарушения работы почек и сердца. Поэтому главный санврач района рекомендовала родителям сразу же обращаться в медучреждения при появлении подобных симптомов у детей.Чанба добавила, что взрослые скарлатиной не болеют и пояснила, что, по ее мнению, ослабленный иммунитет современных детей можно объяснить некачественным питанием.Диагностировать скарлатину можно клиническими методами и с помощью специальных тестов. В ближайшие дни в гудаутскую СЭС должны доставить 40 тестов стоимостью по 450 рублей. Чанба отметила, что этого количества недостаточно для всего района, но на большее средств пока нет. Она не исключила, что тестирование для пациентов может стать платным, и тогда у станции появится возможность для закупки дополнительного материала.

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