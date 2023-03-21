https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/valter-butba-provel-soveschanie-v-sukhumskom-rayone-1044757575.html

Вальтер Бутба провел совещание в Сухумском районе

Вальтер Бутба провел совещание в Сухумском районе

На совещании обсудили криминогенную обстановку в районе, ситуацию на дорогах, а также противодействие майнингу криптовалют. 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T09:00+0300

2023-03-21T09:00+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба провел выездное совещание в Сухумском районе, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. По его словам, в прошлом году в районе зафиксировано 40 преступлений общеуголовной направленности, годом ранее было зафиксировано 48. Раскрываемость в 2022 году составила 87,5%.Из общего количества преступлений 12 были тяжкими, раскрываемость составила 72,2%. Три преступления из тяжких были убийствами – они раскрыты. Также в районе зафиксировано 15 фактов незаконного распространения наркотиков и психотропных веществ, они раскрыты. Бжания добавил, что наблюдается снижение преступлений имущественного характера – в 2022 году было зарегистрировано одно заявление о краже против семи годом ранее. Министр Вальтер Бутба в свою очередь подчеркнул необходимость поощрения того, чтобы граждане писали заявления. Он пояснил, что тяжкие преступления скрыть не удается, но кражи и грабежи могут не попадать в статистику, если заявление не написано.Что до ситуации на дорогах, то на отчетный период в районе было зарегистрировано 20 ДТП против 16 годом ранее. В них погиб один человек, 19 получили травмы. Большая часть аварий совершалась на 89-95 километре республиканской трассы в селе Эшера в результате превышения скорости, выезда на встречную полосу и управления транспортом в нетрезвом состоянии. Всего было зафиксировано 7920 нарушений ПДД, 670 из них касались пьяной езды. Также на совещании обсудили важность ремней безопасности, распространение популярности электронных сигарет среди школьников, регистрацию оружия у населения и противодействие майнингу криптовалют.

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