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Историческая справедливость: к чему привело воссоединение Крыма с Россией

Историческая справедливость: к чему привело воссоединение Крыма с Россией

Круглый стол на тему "Девятилетие Крыма в составе России. Реалии и предпосылки крымского выбора" состоялся в "Доме Москвы" 22 марта. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

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Участники круглого стола, организованного КСОРС Абхазии и представительством Россотрудничества, выразили свое мнение о значимости воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и последствий такого волеизъявления народа.Асмат Цвижба, SputnikВолеизъявление народаПервым выступил советник Посольства России в Абхазии Александр Шеремет. Он отметил, что возвращение Крыма в состав России стало "торжеством исторической справедливости". По мнению Шеремета, для России воссоединение с Крымом по значимости сопоставимо с признанием независимости и государственного суверенитета Абхазии.Депутат Парламента Ашот Миносян подчеркнул, что в 2014 году народ Абхазии поддержал волеизъявление жителей Крыма, и эта позиция неизменна по сей день."Народы наших государств, испытав в новейшей истории ужас войны, страх за жизнь близких и обеспокоенность за судьбу Отечества, с огромным беспокойством воспринимали информацию о нарушениях прав человека на Украине, гибели граждан, повторении варварства, нацизма", – добавил он.По словам Миносяна, сотрудничая с крымскими коллегами, парламентарии Абхазии наблюдают прогресс в развитии территорий с 2014 года и стремление местных депутатов активно участвовать в жизни региона.Политолог обратил внимание, что, хотя соседняя для Крыма Турция не признает итогов референдума, местный бизнес заинтересован в инвестициях и вкладе в экономику региона.Развитие КрымаКонсультант "Россотрудничества" Евгений Павлов отметил, что, приезжая в Крым сейчас, видишь хорошие дороги, новые санатории, дома, а, самое главное – граждане региона стали чувствовать себя "полноправными хозяевами земли".По словам Павлова, в 2013 году бюджет Крыма составлял 31 миллиард рублей, а уже в 2022 году – 93 миллиарда."Это заслуга прежде всего жителей Крыма, которые в условиях санкций смогли быть самодостаточными и влиться в экономику России, быть полноправными участниками. Уверен, что дальше будет только лучше", – сказал он.Президент благотворительного фонда "Олимпиец" Роман Качарава рассказал о своем визите в Крым до присоединения к России. Он отметил, что это был депрессивный регион с низкими социальными условиями жизни.Представитель "Союза российских соотечественников в Республике Абхазия" Анна Калягина отметила высокий рост развития туристической сферы в Крыму. По ее словам, до 2014 года турсфера в регионе была в упадке, работы велись "по остаточному принципу", не строились новые объекты, не было места для инноваций.Отрасль стала стремительно развиваться к 2018 году, отметила Калягина. Сейчас, по ее мнению, Крым конкурирует с курортами Абхазии, турпоток в регионе увеличился в разы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/medvedev-nazval-tochkami-nevozvrata-v-otnosheniyakh-s-zapadom-krym-i-yuzhnuyu-osetiyu-1044340382.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/ministerstva-turizma-abkhazii-i-kryma-podpisali-soglashenie-o-namereniyakh-1044668011.html

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