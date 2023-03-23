https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/turtsiya-kolyma-amerika-gde-sluchitsya-novoe-moschnoe-zemletryasenie-1044813815.html

Турция, Колыма, Америка: где случится новое мощное землетрясение

Турция, Колыма, Америка: где случится новое мощное землетрясение

Спустя полтора месяца после трагедии в Турции и Сирии сильнейшие подземные толчки привели к разрушениям в Пакистане и Эквадоре. Счет пострадавших идет на... 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T10:50+0300

2023-03-23T10:50+0300

2023-03-23T12:26+0300

землетрясение

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044112202_0:83:3250:1911_1920x0_80_0_0_a83db886de381a17249d775d1de73d68.jpg

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Почему в разных частях света землетрясения следуют одно за другим и правда ли, что в последнее время они участились, — в материале Захара Андреева для РИА Новости.Желе вместо землиЗемлетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник, 21 марта, в Афганистане, недалеко от границы с Таджикистаном. Толчки ощущались в нескольких странах, но основной удар пришелся по Пакистану. По данным на 22 марта, в стране погибли девять человек, еще 44 пострадали.По данным местных СМИ, колебания земной поверхности привели к разжижению грунта, который стал вести себя не как твердое тело, а как плотная жидкость, или флюид. Подобное явление отмечали и ранее, в том числе — во время эквадорского землетрясения 2016-го (магнитуда 7,8).Напомним: 6 февраля произошли мощные подземные толчки с эпицентром в Турции. Там, а также в соседней Сирии из-за масштабных разрушений погибло около 60 тысяч человек.С тех пор сообщения о землетрясениях участились. В минувшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область (5,1), Аляску (5,4) и турецкую провинцию Кахраманмараш (4,3), пострадавшую в результате февральского катаклизма.Почему трясет чащеСпециалисты объясняют, что сейсмические процессы действительно могут временно активизироваться, но это нормальное явление.По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, существует гипотеза о сейсмических циклах с периодичностью примерно 50 лет. Так, серию мощных подземных толчков фиксировали в период с 2004-го по 2011-й. А до этого сразу несколько землетрясений, в том числе с магнитудой выше девяти, произошло в 50-х годах двадцатого века.Чем вызвана такая периодичность, неясно. Некоторые ученые пытаются объяснить усиление землетрясений приливными явлениями — когда на земную кору воздействуют другие небесные тела. Однако убедительных доказательств тому нет.Говоря о событии в Эквадоре, Шебалин указывает: это довольно сильное землетрясение, однако его нельзя назвать чем-то необыкновенным. Латиноамериканская страна находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца — самого сейсмоактивного региона планеты.Геофизик подчеркивает, что подземные толчки в Эквадоре не имеют никакой связи с катастрофой в Турции и Сирии.Полсотни в деньГеологическая служба США признает, что в последние годы в статистику попадает все больше землетрясений. Но не потому, что их число действительно растет. Причина — в повышении технических возможностей науки, в частности, в увеличении количества сейсмических приборов.Кроме того, "в результате развития сферы коммуникаций и повышенного интереса к стихийным бедствиям общественность сегодня узнает о землетрясениях быстрее, чем когда-либо прежде", отмечается на сайте организации.По данным американского ведомства, обладающего наиболее развитой сетью сейсмических датчиков в мире, за последний год (с 21 марта 2022-го по 20 марта 2023-го) произошло 16 землетрясений магнитудой выше семи, из них пять — выше 7,5. Турецкие подземные толчки — самые мощные (7,8).При этом за предыдущий аналогичный период зафиксировали 13 событий с магнитудой больше семи. Четыре из них превысили отметку 7,5, а два — одно в районе Аляски, другое вблизи Южных Сандвичевых островов — перевалили за восемь.Это примерно соответствует ожиданиям сейсмологов: в среднем ежегодно фиксируют по 15 землетрясений магнитудой семь и одно магнитудой восемь.С начала ХХI века количество сильных землетрясений не только не растет, но и немного снижается. За последние десять лет зарегистрировали 140 подземных толчков магнитудой больше семи, а за период 2003-2013 годов — 162.Наиболее экстремальные явления также случаются реже. С 2013-го отмечено девять землетрясений магнитудой больше восьми, за предыдущий аналогичный период — 16.Всего каждый год происходит более 20 тысяч землетрясений — то есть около 55 в день. Если эти геологические процессы не приводят к человеческим жертвам, массмедиа, как правило, не обращают на них внимания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/bolee-50-tysyach-chelovek-pogibli-pri-zemletryaseniyakh-v-turtsii-1044751905.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/spasatel-rasskazal-chego-ne-stoit-delat-kogda-nachalos-zemletryasenie-1044166771.html

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

землетрясение, турция, в мире