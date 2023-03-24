https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/ucheniki-sgorevshey-arakichskoy-shkoly-prodolzhat-uchebu-v-sele-atara-1044828899.html

Ученики сгоревшей аракичской школы продолжат учебу в селе Атара

Ученики сгоревшей аракичской школы продолжат учебу в селе Атара

Пожар в армянской школе в селе Аракич произошел примерно в 21:30 в четверг, 23 марта. Огонь тушили шесть пожарных расчетов, им удалось частично спасти... 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T12:56+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ученики сгоревшей школы продолжат учебу в атарской средней школе. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал начальник отдела образования Очамчырского района Темур Гиндия.С сегодняшнего дня дети уходят на плановые весенние каникулы, затем учебный процесс продолжится новой школе. Туда же "переедут" и учителя.Всего в сгоревшей школе получали знания 76 учеников. Так как до Атары около двух километров, их будут возить на школьных автобусах. Один автобус есть у атарской школы, еще два предложила армянская диаспора в Абхазии.Глава Очамчырского района Беслан Бигвава поручил в течение недели подготовить все необходимое для продолжения учебного процесса в новой школе."Сейчас все, что уцелело, а это парты и доски, перевозим в атарскую школу, все будем сушить и вычищать от копоти. Будем уже готовиться к тому, чтобы принять аракичских детей в атарской школе", – сказал Гиндия.По его словам, в сгоревшей школе ничего, кроме парт и досок, сохранить не удалось. Сгорело все, в том числе документы.Школа в селе Аракич загорелась примерно в 21:30 в четверг, 23 марта. Официальной информации о причинах пожара пока нет. По одной из версий, пожар начался в компьютерном классе из-за перегрева бесперебойника.На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов, которые тушили пожар до часу ночи."Благодаря слаженной работе МЧС стены не сгорели, можно почистить все, накрыть школу и заново реставрировать. Однако весь первый этаж затоплен, так как на месте пожара работали шесть пожарных расчетов. При этом стены не выгорели, и благодаря этому школа подлежит восстановлению", – отметил Гиндия.Армянская диаспора не осталась в стороне. В разговоре с главой администрации Очамчырского района они заверили, что окажут содействие в восстановлении школы.Сейчас местные жители помогают разбирать сгоревшие классы.

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