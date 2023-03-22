https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/trudnosti-pereezda-kak-reshaetsya-zhilischnyy-vopros-pogoreltsev-iz-gagry-1044779833.html

Трудности переезда: как решается жилищный вопрос погорельцев из Гагры

Трудности переезда: как решается жилищный вопрос погорельцев из Гагры

После пожара в многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре без крыши над головой оставалось 11 семей. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T16:15+0300

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Власти Гагрского района выделили деньги на приобретение жилья или улучшение жилищных условий для погорельцев, оставшихся без крова после пожара в ветхом многоквартирном доме в апреле 2021 года. Восемь из 11 заявителей уже получили финансовую помощь, но вопрос еще трех семей по разным причинам остается нерешенным.Бадри Есиава, SputnikУспеть до маяСемья Калайджян, которая долгие годы проживала в сгоревшем дотла доме на улице Демерджипа в Гагре, готовится к новоселью, но до самого переезда еще далеко.Как рассказала одна из заявительниц Анжела Калайджян, ее супругу по наследству достался небольшой земельный участок в селе Алахадзы Гагрского района площадью шесть соток. Пару лет назад они начали в том месте строительство двухэтажного дома, но завершить его не успели, так как не хватало денег.Участок расположен на улице Абовян неподалеку от центра села и примерно в 200 метрах от моря. В шаговой доступности продуктовые магазины и школа. Правда, асфальтированной дороги нет – гравийная.Алахадзы пользуется большой популярностью среди туристов, и в курортный сезон село заметно оживляется. Почти все его жители зарабатывают на сдаче жилья, продаже фруктов, овощей из собственных садов.Корреспонденты Sputnik Абхазия побывали на месте возведения нового дома семьи Калайджян площадью чуть больше 60 квадратных метров и узнали подробности.По словам Анжелы, первый этаж был поднят задолго до пожара, а выделенные администрацией Гагры 700 тысяч рублей пустили на бетонное перекрытие под второй этаж с учетом работы мастеров. Пришлось выложить еще 150 тысяч рублей из своего кармана.Изначально погорельцы думали, что этой суммы достаточно для завершения стройки, но после столкнулись с экономическими реалиями современного рынка. Все необходимые товары для строительства, в том числе арматура, цемент, древесина, за последнее время существенно подорожали.Калайджян призналась, что речь о поднятии второго этажа или же полного ремонта первого этажа, пока не идет. Она надеется на то, что в ближайшие месяцы удастся успеть подготовить одну комнату, кухню и санузел."Я готова постелить матрас и спать на полу. Главное успеть до лета. Администрация оплатила нам съемное жилье до следующего мая на улице Гудаутская. Там нас сейчас шесть семей. Хотя бы успеть окна и двери поставить", – поделилась планами на будущее во время "экскурсии" по своему будущему дому Калайджян.Даже на первый непрофессиональный взгляд можно определить, что для полной "сдачи" дома еще немало дел – стены предстоит отштукатурить, зашпаклевать и покрасить, провести электропроводку и сантехнику, накрыть второй этаж чтобы вода не попадала в здание, построить септик, так как в селе нет своей канализации.Договориться не удалосьНерешенным жилищный вопрос остается еще у трех заявителей – Людмилы Пак, Александра Степанчишина и семьи Чубаревых. Как ранее уточняла замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба, Степанчишин пока находится на лечении в России. В случае с Пак и Чубаревыми ситуация иная. Власти и заявители не могут прийти к согласию по месту потенциальной собственности.Ираклий Чубарев - зять Анжелы Калайджян. Он тоже вместе с супругой приехал на встречу с журналистами и рассказал свою версию происходящего.По словам Ираклия, гагрская администрация предложила им квартиру в селе Псахара, но они отказались. Чубаревы не хотят покидать пределы городской части Гагры.Внук Анастасии Калайджян, которая также проживала в сгоревшем доме, и сын Анжелы Калайджян Нубар рассказали в беседе с корреспондентом Sputnik, что бабушка в новом доме чувствует себя хорошо. На выделенные средства в доме ее дочери отремонтировали кухню, душ и уборную, провели косметический ремонт в спальне пенсионерки.При этом он добавил, что сам он вместе с супругой не стал претендентом на новое жилье и объяснил почему."Нас вписали в одну семью с мамой. Хотя, у меня жена и семилетний ребенок. Я написал заявление о том, чтобы все деньги выделили им. Не препятствовал этому. Самому пришлось залезть в долги и купить квартиру в поселке Бзыбь за 750 тысяч рублей с ремонтом", – рассказал он.Спустя пару дней после встречи в Алахадзы Ираклий перезвонил и поделился деталями очередной встречи с властями. Он отметил, что прийти к единому знаменателю снова не удалось. Чубарев отказался от предложения о покупке за счет средств администрации двухкомнатной квартиры в селе Бзыбь по тем же причинам, которые он уже называл.В качестве подходящего для жилья места Ираклий предложил территорию бывшей дачи Калинина и попросил деньги на строительство.Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба подтвердила, что действительно такая встреча семьи Чубаревых с членами комиссии по этому вопросу была, но предложили не двухкомнатную квартиру в поселке Бзыбь, а трехкомнатную."Они отказались от двух наших предложений – трехкомнатная квартира в микрорайоне Аспа и части дома по Гагрскому ущелью в 150 метрах от моря. Им не понравилось соседство с теми же людьми, с которыми они жили в том сгоревшем доме. Они требуют купить им квартиру, которая стоит 3,5 миллиона рублей. Что касается дачи Калинина, там нет свободных участков. Мы сказали, если они могут найти свободные земли, то мы им выделим 900 тысяч рублей. Он (Чубарев – прим.) ответил, что за 900 тысяч рублей ничего построить не сможет", – сказала Гунба.Гунба заявила, что члены комиссии приняли решение больше не рассматривать заявление от семьи Чубаревых. При этом комиссия продолжит свою работу и будет оказывать помощь пострадавшим от пожаров в других частях Гагрского района. Таких заявлений еще девять.Подводя итоги, из числа пострадавших при пожаре заявителей в новое жилье переехала Злата Симонова вместе с сыновьями, семья Калайджян на стадии строительства дома, для пенсионерки Анастасии Калайджян на выделенные деньги улучшили жилищные условия в доме ее дочери в селе Бзыбь, братья Эдуард и Алексей Симоновы также занимаются строительством двух домов на выделенных землях, Роза Терзян приобрела квартиру в поселке Аспа.

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