https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/vystavka-abkhazskiy-bereg-otkrylas-v-volgograde-1044839413.html
Выставка "Абхазский берег" открылась в Волгограде
Выставка "Абхазский берег" открылась в Волгограде
На выставке будут представлены разные работы абхазских художников - живопись, графика и даже фотографии. 25.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-25T15:10+0300
2023-03-25T15:10+0300
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Культурно-просветительский проект и выставка "Абхазский берег" открылись в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова, рассказала автор идеи и куратор проекта Альбина Яруллина. ""Абхазский берег" - моя версия полюбившегося Сухума, не отпускающей страны. С него началось мое пристальное внимание и интерес к этой стране, к городу. Удивительная страна, особенные люди. Неповторимый колорит местной жизни щедро пропитан традициями, мифологическим сознанием, невероятной связью с природой. История абхазского народа велика, богата, но меня поразила новая жизнь страны. Именно они - новые авторы, влюбили меня в свой край, творцы культурной истории страны, к которым я хочу привлечь ваше внимание", - рассказала Яруллина.По словам куратора, Волгоград - уже третий город Южного федерального округа, в котором проходит выставка, и организовать ее было непросто. В экспозицию вошли работы абхазских художников, как молодых талантов, так и уже именитых мастеров. Свои картины представили Батал Джапуа, Диана Воуба, Адгур Ампар, Апща Хагба, Диана Хинтба, Алан Воуба, Наала Авидзба, Сабина Кварчелия, Саида Квициния, Арсоу Берзения, Сандро Жеткар, Николь Барциц.Выставка открыла свои двери для посетителей 24 марта и продлится месяц, до 24 апреля. Ранее она прошла в Ростове-на-Дону и Сочи. Проект направлен на культурный обмен с Абхазией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/teatr-kukol-iz-sochi-sakvoyazh-pokazal-spektakl-dlya-detey-v-sukhume-1044735560.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/tvorcheskaya-vstrecha-s-abkhazskimi-khudozhnitsami-proydet-v-sochinskom-muzee-1044571587.html
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абхазия, культура, новости, искусство
Выставка "Абхазский берег" открылась в Волгограде
15:10 25.03.2023 (обновлено: 15:16 25.03.2023)
На выставке будут представлены разные работы абхазских художников - живопись, графика и даже фотографии.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Культурно-просветительский проект и выставка "Абхазский берег" открылись в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова, рассказала автор идеи и куратор проекта Альбина Яруллина.
""Абхазский берег" - моя версия полюбившегося Сухума, не отпускающей страны. С него началось мое пристальное внимание и интерес к этой стране, к городу. Удивительная страна, особенные люди. Неповторимый колорит местной жизни щедро пропитан традициями, мифологическим сознанием, невероятной связью с природой. История абхазского народа велика, богата, но меня поразила новая жизнь страны. Именно они - новые авторы, влюбили меня в свой край, творцы культурной истории страны, к которым я хочу привлечь ваше внимание", - рассказала Яруллина.
По словам куратора, Волгоград - уже третий город Южного федерального округа, в котором проходит выставка, и организовать ее было непросто.
В экспозицию вошли работы абхазских художников, как молодых талантов, так и уже именитых мастеров. Свои картины представили Батал Джапуа, Диана Воуба, Адгур Ампар, Апща Хагба, Диана Хинтба, Алан Воуба, Наала Авидзба, Сабина Кварчелия, Саида Квициния, Арсоу Берзения, Сандро Жеткар, Николь Барциц.
Выставка открыла свои двери для посетителей 24 марта и продлится месяц, до 24 апреля. Ранее она прошла в Ростове-на-Дону и Сочи. Проект направлен на культурный обмен с Абхазией.