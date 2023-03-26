https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/sputnik-nedeli-vesenniy-prizyv-pozhar-v-shkole-i-akhdz-apsha-lavrovu----1044861762.html

Sputnik недели: весенний призыв, пожар в школе и "Ахьдз-Апша" Лаврову

Sputnik недели: весенний призыв, пожар в школе и "Ахьдз-Апша" Лаврову

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 20 по 26 марта. 26.03.2023, Sputnik Абхазия

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Sputnik Лавров и "Ахьдз-апша" Президент Абхазии Аслан Бжания наградил орденом "Ахьдз-Апша" I степени министра иностранных дел России Сергея Лаврова. "Ахьдз-Апша" – высший орден Абхазии, учрежден Парламентом в 2002 году. Весенний призыв Аслан Бжания 22 марта подписал указ о призыве в апреле-июне 2023 года граждан Абхазии на военную службу. Документ также подразумевает увольнение граждан, проходящих военную службу по призыву. Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Абхазии. Вопросы нацбезопасности На уходящей неделе в Москве состоялась встреча секретарей Совбезов России и Абхазии Николая Патрушева и Сергея Шамба. Стороны подписали план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности на 2023-2024 годы. Документ предусматривает мероприятия по укреплению взаимодействия силовых ведомств и правоохранительных органов. Пожар в школе В четверг 23 марта в армянской школе в селе Аракич произошел пожар. Огонь тушили шесть пожарных расчетов, им удалось частично спасти несколько помещений на первом этаже. Всего в сгоревшей школе получали знания 76 учеников. Так как до Атары около двух километров, их будут возить на школьных автобусах. Один автобус есть у атарской школы, еще два предложила армянская диаспора в Абхазии. Вспышка скарлатины В Гудаутском районе наблюдается вспышка скарлатины, рассказала на еженедельном совещании в гудаутской администрации главный санитарный врач района Инга Чанба. По ее словам, с начала 2023 года зафиксировано 38 случаев заболевания скарлатиной среди детей. Симптомы скарлатины – высокая температура, сыпь на теле, покраснение языка, среди возможных осложнений могут быть нарушения работы почек и сердца. Юбилей Госкомитета по репатриации Тридцатилетие со дня основания Государственного комитета Абхазии по репатриации отметили торжественным вечером в Абхазском драматическом театре 23 марта. Глава Администрации президента Абхазии Джансух Нанба зачитал поздравление главы государства работникам Госкомитета. После поздравительных речей представителей государственных структур и гостей, прибывших на празднования из Турции, Иордании, Ливана и республик Северного Кавказа, Государственная хоровая капелла исполнила песню о махаджирах "Шьишь-нани". Концерт продолжили популярные эстрадные артисты и танцевальные коллективы республики. Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года. Ужесточение ответственности за нарушение ПДД Парламент Абхазии одобрил в окончательном чтении проект закона об ужесточении ответственности за нарушения ПДД на заседании 23 марта. За повторное нарушение — арест на 15 суток с лишением прав на один год. Если управление автомобилем будет передано лицу в алкогольном или ином опьянении, будет налагаться штраф 200 МРОТ – 12 000 рублей. Передача управления машиной человеку без прав или лишенному прав – от 30 до 50 МРОТ, это от 1800 до 3000 рублей. Первая "Ласточка"Электричку "Ласточка" запустят по маршруту Сочи-Гагра, рассказал на брифинге 21 марта, главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа. Тестовый рейс "Ласточки" от Сочи до ж/д станции в Гагре планируется запустить в начале апреля для выявления готовности "АЖД" к приему состава, проинформировал Куруа. Кроме того, Куруа сказал, что на сегодня существует четыре направления, которые, связывают Абхазию с Россией – это Сухум-Москва (круглогодичный – прим.), Санкт-Петербург-Сухум, Самара-Сухум и Туапсе-Гагра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/bzhaniya-obyavil-o-nachale-vesennego-prizyva-v-armiyu-abkhazii-1044789302.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/bzhaniya-pozdravil-goskomitet-po-repatriatsii-s-30-letiem-sozdaniya-1044823894.html

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