https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/obrezka-derevev-v-gudaute-zavershitsya-na-etoy-nedele-1044885513.html
Обрезка деревьев в Гудауте завершится на этой неделе
Обрезка деревьев в Гудауте завершится на этой неделе
Санитарная обрезка деревьев проводится по основным улицам городской части Гудауты. 28.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-28T16:23+0300
2023-03-28T16:23+0300
2023-03-28T16:49+0300
в абхазии
абхазия
новости
гудаута
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102983/74/1029837449_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0ee38a9208a95d4eee07134262d3c6cc.jpg
СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по обрезке деревьев подходят к завершению в Гудауте, рассказал корреспонденту Sputnik директор Управления жилищно-коммунального хозяйства района Феликс Симсим."Эти работы длятся уже около одного месяца и через пару дней мы планируем их завершить. Проводится обрезка платанов и хвойных деревьев, которые растут вдоль основных городских улиц. Это плановая ежегодная работа", – сказал он.По словам Симсим, обрезаются ветви деревьев, которые нависают над дорогами, электрическими кабелями и интернет-проводами. Так как многие насаждения довольно старые, в непогоду их ветки ломаются и падают."Зачастую они мешают инфраструктуре. Электричество, интернет-провода, кабели уличного освещения – все они проходят по воздушной линии. Плюс к этому деревья быстро зарастают. Обрезка лишь омолодит их", – уверен он.В работе задействованы сотрудники и спецтехника местного УЖКХ. Коммунальщикам также помогают инспекторы ГАИ, которые при необходимости перекрывают дороги и контролируют движение транспорта.Симсим добавил, что в случаях, когда нужно срезать дерево, коммунальщика получают разрешение от экологов, которые выдают свое заключение по каждому дереву с учетом состояния насаждения и вероятности представления им опасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/skver-imeni-sergeya-bagapsh-blagoustroyat-v-gagre-1044756857.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/kommunalnye-sluzhby-nachali-obrezku-derevev-v-novom-rayone-sukhuma-1044356518.html
абхазия
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102983/74/1029837449_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3ce845ee23b0abe661f3ad5054d765db.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, гудаута
абхазия, новости, гудаута
Обрезка деревьев в Гудауте завершится на этой неделе
16:23 28.03.2023 (обновлено: 16:49 28.03.2023)
Санитарная обрезка деревьев проводится по основным улицам городской части Гудауты.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по обрезке деревьев подходят к завершению в Гудауте, рассказал корреспонденту Sputnik директор Управления жилищно-коммунального хозяйства района Феликс Симсим.
"Эти работы длятся уже около одного месяца и через пару дней мы планируем их завершить. Проводится обрезка платанов и хвойных деревьев, которые растут вдоль основных городских улиц. Это плановая ежегодная работа", – сказал он.
По словам Симсим, обрезаются ветви деревьев, которые нависают над дорогами, электрическими кабелями и интернет-проводами. Так как многие насаждения довольно старые, в непогоду их ветки ломаются и падают.
"Зачастую они мешают инфраструктуре. Электричество, интернет-провода, кабели уличного освещения – все они проходят по воздушной линии. Плюс к этому деревья быстро зарастают. Обрезка лишь омолодит их", – уверен он.
В работе задействованы сотрудники и спецтехника местного УЖКХ. Коммунальщикам также помогают инспекторы ГАИ, которые при необходимости перекрывают дороги и контролируют движение транспорта.
Симсим добавил, что в случаях, когда нужно срезать дерево, коммунальщика получают разрешение от экологов, которые выдают свое заключение по каждому дереву с учетом состояния насаждения и вероятности представления им опасности.