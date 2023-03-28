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Обрезка деревьев в Гудауте завершится на этой неделе

Обрезка деревьев в Гудауте завершится на этой неделе

Санитарная обрезка деревьев проводится по основным улицам городской части Гудауты. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T16:23+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по обрезке деревьев подходят к завершению в Гудауте, рассказал корреспонденту Sputnik директор Управления жилищно-коммунального хозяйства района Феликс Симсим."Эти работы длятся уже около одного месяца и через пару дней мы планируем их завершить. Проводится обрезка платанов и хвойных деревьев, которые растут вдоль основных городских улиц. Это плановая ежегодная работа", – сказал он.По словам Симсим, обрезаются ветви деревьев, которые нависают над дорогами, электрическими кабелями и интернет-проводами. Так как многие насаждения довольно старые, в непогоду их ветки ломаются и падают."Зачастую они мешают инфраструктуре. Электричество, интернет-провода, кабели уличного освещения – все они проходят по воздушной линии. Плюс к этому деревья быстро зарастают. Обрезка лишь омолодит их", – уверен он.В работе задействованы сотрудники и спецтехника местного УЖКХ. Коммунальщикам также помогают инспекторы ГАИ, которые при необходимости перекрывают дороги и контролируют движение транспорта.Симсим добавил, что в случаях, когда нужно срезать дерево, коммунальщика получают разрешение от экологов, которые выдают свое заключение по каждому дереву с учетом состояния насаждения и вероятности представления им опасности.

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