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Внешние угрозы и единство с Россией: о чем говорили на XIV съезде "Амцахара"

Внешние угрозы и единство с Россией: о чем говорили на XIV съезде "Амцахара"

Четырнадцатый съезд политической партии "Амцахара" прошел в Сухуме во вторник, 21 марта. 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T19:02+0300

2023-03-21T19:02+0300

2023-03-21T19:02+0300

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Союз ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Амцахара" был основан 1999 году. Это объединение было создано по инициативе героев Абхазии генерал-лейтенанта Сергея Дбар, Владимира Начач, Салыбея Ардзинба, Гарри Саманба и группы единомышленников для защиты прав ветеранов.В 2002 году Союз был преобразован в общественно-политическое движение "Амцахара", а 27 июня 2013 года движение "Амцахара" было преобразовано в политическую партию.Асмат Цвижба, SputnikНа четырнадцатом съезде члены партии обсудили внутриполитические проблемы, международную повестку и угрозы государственной безопасности.Абхазо-российский "кулак"В своем докладе председатель партии, герой Абхазии Алексей Цугба отметил, что необходимо обратить внимание на региональные и мировые процессы, связанные с безопасностью Абхазии. По его мнению, ситуация в Грузии не исключает возможности открытия второго фронта против России в Абхазии и Южной Осетии.Цугба отметил, что для обеспечения безопасности властью предприняты необходимые меры, в том числе увеличены расходы на оборону, вдоль границ страны строятся военные объекты, приводятся в порядок военные части, создаются резервы военного имущества, проводятся мероприятия по повышению мобилизационной готовности, активно ведутся военные учения."При этом мы понимаем, что если за спиной наших противников стоит коллективный Запад, то за нашей - наш стратегический союзник, Россия. Считаем, что только мощный абхазо-российский кулак способен охладить пыл грузинских реваншистов и не допустить открытия "второго фронта", - добавил он.Цугба подчеркнул, что партия "Амцахара" поддерживает руководство Абхазии в деле усиления обороноспособности и взаимодействия с Россией во всех направлениях.Внутриполитические и социальные проблемыПредседатель партии обратил внимание и на существующие в стране проблемы. Он отметил, что решение проблемы энергетики оказалось "сложнее, чем предполагалось", так как действующая власть получила от предшественников нерешенные задачи в виде низкой собираемости и изношенной инфраструктуры."При этом, если раньше мы платили за переток электроэнергии, то сегодня он нам достается бесплатно. В период же работы прошлой власти с 2015 по 2020 годы за переток Абхазии пришлось заплатить почти 1,5 миллиарда рублей из Инвестпрограммы. Это деньги, на которые были построены школы и детские сады, поликлиники и больницы, которые так необходимы для нашей страны",- добавил он.Говоря об эффективности работы государства, Цугба обратил внимание на работу правоохранительных органов. По его словам, под руководством Аслана Бжания были предприняты меры по улучшению криминогенной ситуации в стране, которые принесли ощутимые результаты - с 2020 по 2023 возбуждено 20 резонансных коррупционных дел, из которых 14 уже направлены в суд.По словам Цугба, если прошлым правительством на все сельское хозяйство выделялось по 15 миллионов ежегодно, то сейчас на одну целевую программу Минсельхоза ежегодно выделяется 100 миллионов рублей.Цугба также обратился к депутатам с просьбой доработать и принять "Закон о ветеранах" в последнем чтении и проконтролировать его исполнение. Он считает, что надо оказывать поддержку детям ветеранов при поступлении в высшие учебные заведения и при трудоустройстве. По его мнению, необходимо сократить срок выхода на пенсию для ветеранов войны до 45-47 лет, так как многие из-за полученных на войне травм не доживают до фактического пенсионного возраста."Правительство должно обращать более пристальное внимание на оказание социальных услуг, лечение и поддержку вдов, сестер, матерей героев, сложивших за нашу Родину свои головы",- сказал он.Глава Форума молодежи Абхазии Инал Хишба отметил, что "Амцахара" за все время существования активно проявляла себя в качестве "эталона справедливого отношения к гражданам Абхазии", независимо от их социального статуса, религии и национальной принадлежности."Мир вокруг нас становится все опаснее и суровее, угрозы нашей безопасности все ощутимее. Несмотря на то, что во внутриполитических процессах уже давно идет борьба, в вопросах внешней политики мы как никогда должны быть едины. Сменяемость власти имеет цикличный характер и нет ничего вечного, но при этом нельзя забывать сохранять лицо", - отметил он.Слово президентуС речью выступил и президент Абхазии Аслан Бжания. Он также отметил, что военно-политическая обстановка "крайне сложная", планируется открытие второго фронта против России, в Грузии готовятся к крупномасштабным политическим акциям."Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. Нам необходимо постоянно укреплять всемерное, разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и ее регионами. Нам необходимо в сжатые сроки разрешить вопросы, которые создают неблагоприятный фон в наших межгосударственных отношениях, и они нам хорошо известны", - сказал он.Глава государства подчеркнул, что в Абхазии проводится масштабная работа по повышению мобилизационной готовности населения и боевой готовности вооруженных сил."Нам не нужна война, но мы готовы ко всему. Вместе, в единстве, и в союзе с братской Россией", - добавил президент.В завершении съезда была принята резолюция об одобрении выступления председателя партии, утверждении Руслана Какубава на должность заместителя председателя по внешним связям и Беслана Эмурхба на должность руководителя молодежного крыла партии.

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