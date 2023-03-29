https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/shtaty-ischut-sebe-novye-ukrainy-1044913271.html

Штаты ищут себе новые Украины

Штаты ищут себе новые Украины

Второй "саммит за демократию", организованный администрацией Байдена, открылся вчера парадоксально — темой Украины. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T12:55+0300

2023-03-29T12:55+0300

2023-03-29T12:55+0300

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Криминальный анклав, где один путч следовал за другим, а армия годами уничтожала своих граждан, где свободно практиковали оголтелые нацисты, а инакомыслящих убивали средь бела дня, позиционируют как светоч демократии и идеал, к которому должны стремиться все 120 стран-участниц, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Ну а если руководители стремятся и суверенность соблюсти, и с Вашингтоном не поссориться, их не зовут на "саммит за демократию" — так на этот раз случилось с Турцией и Венгрией. Даром что члены НАТО, но они действительно не торопятся исполнять все американские хотелки.Все это мы хорошо помним по собственному горькому опыту. Когда страна лежала в руинах 90-х, российское руководство считалось в Вашингтоне чрезвычайно демократическим. Этому не мешало ничто — даже война с собственным парламентом. Как только Россия пошла своим путем, сейчас же оказалось, что мы живем при "диктатуре". И как ни развивай выборные технологии, как ни заботься о правах человека — а здесь Россия добилась выдающихся результатов — все равно из Вашингтона нас будут обзывать тиранией, а в Голливуде снимать хорроры про русских злодеев.С Китаем история развивалась сложнее. Первый раз мы узнали, что КНР правят нехорошие "диктаторы", сразу после того как провалилась цветная революция на площади Тяньаньмэнь. Раздраженные американцы несколько лет после этого раскручивали тему "авторитарного" Пекина, угнетающего свободных людей.Потом истерика поутихла — слишком плотно оказался сплетен бизнес обеих стран. Однако чем больше богател Китай, тем более опасным казался. После того как председатель Си Цзиньпин избрался на третий срок, в ход пошли знакомые обзывалки. Товарищ Си еще не "диктатор", как Путин, но уже "автократ".Вот против этих, извините за выражение, "тиранов" и был затеян весь "саммит за демократию". Вашингтону важно произвести смотр своим союзникам и проверить, насколько они готовы противостоять России и Китаю.Ста двадцати странам-участницам, в свою очередь, интересно, что Вашингтон может им предложить. Он предлагает им прежде всего "демократическую" смену их правительств.Вот директор по демократии Международного республиканского института, возглавляемого сенатором США, открытым текстом пишет, что Вашингтон вкладывается в финансирование проамериканских партий в других странах и приведение к власти своих ставленников. Директор по демократии пеняет начальству, что денег на это вмешательство в чужие выборы надо выделять побольше. А то, мол, не везде удается пропихнуть во власть своего человечка. Гуайдо в Венесуэле, например, так и не взлетел.Многие страны с этим "демократическим" шантажом вполне смирились. Те же премьер-министры Южной Кореи (она стала одним из сопредседателей "саммита за демократию") покорно один за другим уходят со своего поста прямиком в тюрьму — и ничего.Но что современные США могут дать другим странам в обмен на сдачу суверенитета?Американская экономика скукоживается на глазах, и вместо того чтобы развивать своих союзников, Штаты пытаются их ограбить. Наглядный пример у всех перед глазами — это Европа, которую американцы дербанят без зазрения совести.Сейчас Госдеп пытается окучивать африканские страны, пытаясь натравить их на Россию и Китай. Но достаточно посмотреть, как цинично они используют зерновую сделку, чтобы еще больше разорить Черный континент. Штатам не нужны процветающие государства в качестве союзников, их устроят только предельно нищие вассалы, готовые ради Вашингтона на все — вплоть до самоубийства. Короче, им нужны новые Украины.Холодный расчет показывает небогатым государствам, что куда надежнее развивать кооперацию с Китаем. Оттуда придут и вложения, и здоровые партнерские отношения. Китай делает бизнес, а не майданы.А если нужна военная защита от врагов, то разумнее обращаться к России. Работая даже в самых сложных государствах мира — таких как многострадальная ЦАР, например, — наши военные не разжигают конфликты, а тушат их, обеспечивая безопасность граждан и законно избранной ими власти. То есть, по сути, защищают демократию на самых трудных участках.Ну а как там с демократией в самих Соединенных Штатах? Массовые фальсификации выборов, чудовищная пенитенциарная система, в которой содержится четверть всех заключенных планеты, пытки политзаключенных по сфальсифицированному делу о "штурме Капитолия" и целая череда загадочных самоубийств причастных к этому делу. Жесточайшая цензура и преследование диссидентов под вывеской: Cancel culture. Вишенка на торте — глумление над собственным президентом Трампом, за жизнь которого поневоле возникают опасения.И эти люди пытаются учить демократии весь мир. Право, давно пора вернуть это слово себе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, сша, нато, россия