https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/adzhba-rasskazal-kto-v-abkhazii-poluchal-vyplaty-za-umershikh-pensionerov-1044960354.html

Аджба рассказал, кто в Абхазии получал выплаты за умерших пенсионеров

Аджба рассказал, кто в Абхазии получал выплаты за умерших пенсионеров

Совфед России ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T18:10+0300

2023-03-30T18:10+0300

2023-03-30T18:11+0300

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абхазская сторона принимает меры по ликвидации нарушений, связанных с незаконным получением пенсий и доплат к ним из-за несвоевременной регистрации факта смерти пенсионера, рассказал в интервью радио Sputnik министр социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба.Он отметил, что незаконное получение пенсий началось с 2015 года, когда в республике ввели национальную платежную систему "АПРА" и население начало получать выплату на карты. К тому же, по словам Аджба, в Абхазии остается актуальной проблема несвоевременной регистрации или не осуществления регистрации по факту смерти гражданина. В связи с этим родственники умерших пенсионеров до выявления факта смерти соответствующими органами, могли беспрепятственно снимать с карт деньги. Выявить нарушителей закона с 2015 до 2020 годы не представляется возможным.С августа 2020 года пенсионеры в Абхазии вновь получают выплаты в сберегательных кассах. Как объяснил министр соцобеспечения, для возвращения к карточной системе получения пенсий, необходимо решить проблему с регистрацией факта смерти.Сейчас, по словам Аджба, Россия предоставляет Министерству соцобеспечения данные о переплатах. Списки нарушителей направляются в Генпрокуратуру Абхазии, которая занимается установлением лиц и предпринимает меры по возврату сумм.Аджба отметил, что, если нарушитель закона установлен, но не планирует возвращать незаконно полученные выплаты, дело передается в суд. Нарушителями могут быть как доверенные лица пенсионера, так и сотрудники сберкасс, добавил министр.Руслан Аджба подчеркнул, что справку о смерти родственника необходимо предоставить в течение трех дней после его смерти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/sovfed-ratifitsiroval-protokol-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-o-vozvrate-pensiy-umershikh-1044942014.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-v-2023-godu-1044538513.html

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