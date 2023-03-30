https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/adzhba-rasskazal-kto-v-abkhazii-poluchal-vyplaty-za-umershikh-pensionerov-1044960354.html
Аджба рассказал, кто в Абхазии получал выплаты за умерших пенсионеров
Аджба рассказал, кто в Абхазии получал выплаты за умерших пенсионеров
Совфед России ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших... 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T18:10+0300
2023-03-30T18:10+0300
2023-03-30T18:11+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абхазская сторона принимает меры по ликвидации нарушений, связанных с незаконным получением пенсий и доплат к ним из-за несвоевременной регистрации факта смерти пенсионера, рассказал в интервью радио Sputnik министр социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба.Он отметил, что незаконное получение пенсий началось с 2015 года, когда в республике ввели национальную платежную систему "АПРА" и население начало получать выплату на карты. К тому же, по словам Аджба, в Абхазии остается актуальной проблема несвоевременной регистрации или не осуществления регистрации по факту смерти гражданина. В связи с этим родственники умерших пенсионеров до выявления факта смерти соответствующими органами, могли беспрепятственно снимать с карт деньги. Выявить нарушителей закона с 2015 до 2020 годы не представляется возможным.С августа 2020 года пенсионеры в Абхазии вновь получают выплаты в сберегательных кассах. Как объяснил министр соцобеспечения, для возвращения к карточной системе получения пенсий, необходимо решить проблему с регистрацией факта смерти.Сейчас, по словам Аджба, Россия предоставляет Министерству соцобеспечения данные о переплатах. Списки нарушителей направляются в Генпрокуратуру Абхазии, которая занимается установлением лиц и предпринимает меры по возврату сумм.Аджба отметил, что, если нарушитель закона установлен, но не планирует возвращать незаконно полученные выплаты, дело передается в суд. Нарушителями могут быть как доверенные лица пенсионера, так и сотрудники сберкасс, добавил министр.Руслан Аджба подчеркнул, что справку о смерти родственника необходимо предоставить в течение трех дней после его смерти.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/sovfed-ratifitsiroval-protokol-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-o-vozvrate-pensiy-umershikh-1044942014.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-v-2023-godu-1044538513.html
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пенсии, абхазия, россия, общество
пенсии, абхазия, россия, общество
Аджба рассказал, кто в Абхазии получал выплаты за умерших пенсионеров
18:10 30.03.2023 (обновлено: 18:11 30.03.2023)
Совфед России ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров, ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Абхазская сторона принимает меры по ликвидации нарушений, связанных с незаконным получением пенсий и доплат к ним из-за несвоевременной регистрации факта смерти пенсионера, рассказал в интервью радио Sputnik министр социального обеспечения Абхазии Руслан Аджба.
По его словам, с 2015 по 2022 годы сумма излишек, полученных родственниками умерших пенсионеров или иными лицами, составила 21 миллион рублей.
Он отметил, что незаконное получение пенсий началось с 2015 года, когда в республике ввели национальную платежную систему "АПРА" и население начало получать выплату на карты.
К тому же, по словам Аджба, в Абхазии остается актуальной проблема несвоевременной регистрации или не осуществления регистрации по факту смерти гражданина. В связи с этим родственники умерших пенсионеров до выявления факта смерти соответствующими органами, могли беспрепятственно снимать с карт деньги. Выявить нарушителей закона с 2015 до 2020 годы не представляется возможным.
С августа 2020 года пенсионеры в Абхазии вновь получают выплаты в сберегательных кассах. Как объяснил министр соцобеспечения, для возвращения к карточной системе получения пенсий, необходимо решить проблему с регистрацией факта смерти.
Сейчас, по словам Аджба, Россия предоставляет Министерству соцобеспечения данные о переплатах. Списки нарушителей направляются в Генпрокуратуру Абхазии, которая занимается установлением лиц и предпринимает меры по возврату сумм.
"Если в течение месяца не будут возвращены все средства, абхазская сторона примет меры по возврату средств за счет государственных средств. Источник мы еще определим в дальнейшем. При этом у абхазской стороны остается право истребования у лиц, получивших излишки, в наш бюджет", - сказал он.
Аджба отметил, что, если нарушитель закона установлен, но не планирует возвращать незаконно полученные выплаты, дело передается в суд. Нарушителями могут быть как доверенные лица пенсионера, так и сотрудники сберкасс, добавил министр.
Руслан Аджба подчеркнул, что справку о смерти родственника необходимо предоставить в течение трех дней после его смерти.