https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/minprosvescheniya-vypustilo-anban-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-1044992684.html

Минпросвещения выпустило "Анбан" для детей дошкольного возраста

Минпросвещения выпустило "Анбан" для детей дошкольного возраста

Авторы нового "Анбана" ("Букварь" - прим.) для детей дошкольного возраста – замминистра просвещения Ада Кварчелия, практикующие педагоги по абхазскому языку... 01.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-01T18:41+0300

2023-04-01T18:41+0300

2023-04-01T19:10+0300

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Министерство просвещения Абхазии выпустило "Анбан" для детей дошкольного возраста, рассказала в интервью радио Sputnik замминистра образования республики Ада Кварчелия. По ее словам, учебник соответствует современным требованиям и по нему будет удобно изучать язык как детям, владеющим абхазским, так и тем, кто им не владеет.Кварчелия подчеркнула, что создатели "Анбана" попытались сделать его не только полезным, но и интересным, интерактивным. Главный персонаж букваря для дошкольников - Мышә (Мишка – ред.), который будет помогать детям учить буквы и звуки. "Главная задача учебника - научить детей звукам и разбору слов по слогам. Когда ребенок учится читать, ему очень сложно связывать между собой звуки по слогам. С этой же проблемой сталкиваются педагоги, поэтому мы как могли облегчили им задачу", - добавила она. Кроме того, по словам Кварчелия, слова в учебнике соответствуют современному лексикону, авторы пытались избегать архаизмов. "В книге мы это предусмотрели, чтобы не было архаизмов, была более упрощенная лексика, соответствующая современности, чтобы ребенку не казалось, что учить абхазский язык очень сложно, а у него наоборот было стремление его изучать", - сказала она. Учебник и рабочие тетради к нему будут предоставлены старшим группам детсадов и подготовительным классам в школах бесплатно. Часть тиража, по словам Кварчелия, будет отдана в книжные магазины, чтобы родители, чьи дети не ходят в нулевой класс и детский сад, могли приобрести букварь самостоятельно. Ада Кварчелия добавила, что вскоре Министерство образования выпустит и новую версию "Анбана" для первоклассников, уже идет работа над версткой учебника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/razvitie-yazyka-i-profilnoe-obuchenie-plany-minprosa-v-2023-godu-1043816875.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/fond-razvitiya-abkhazskogo-yazyka-imeni-shinkuba-rasskazal-o-svoikh-proektakh-1043908135.html

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