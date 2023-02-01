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Фонд развития абхазского языка имени Шинкуба рассказал о своих проектах

Фонд развития абхазского языка имени Шинкуба рассказал о своих проектах

Фонд имени Баграта Шинкуба работает над реализацией нескольких проектов по развитию абхазского языка и культуры в стране. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T19:44+0300

2023-02-01T19:44+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный фонд развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба на пресс-конференции во вторник, 1 февраля, рассказал о своей деятельности.Среди уже реализованных проектов методика изучения абхазского языка для детей от 3 до 6-7 лет. Методика была апробирована в частных детских дошкольных учреждениях Абхазии и показала хорошие результаты, ее одобрили в Министерстве просвещения и отделе образования столичной администрации."Теперь остается ее внедрение в дошкольное образование в республике. Мы, со своей стороны, на безвозмездной основе предоставили все учебники, и материалы, которые связаны с этой методикой. Среди других проектов – перевод кино на абхазский язык. У нас есть соглашение с компанией "Система", и фильмы будут озвучены в тестовом режиме", - рассказал сотрудник фонда Леуан Лагулаа.Еще одно важное направление деятельности – обучение искусственного интеллекта абхазскому языку. Сегодня в систему внедрено сто тысяч слов, стоит задача перевести миллион абхазских предложений на русский язык."Это позволит в дальнейшем получить высокое качество перевода с абхазского на русский и с русского на абхазский. На втором этапе проекта миллион предложений будет озвучен. Мы получим возможность переводить онлайн и адаптировать полученные результаты для всех современных цифровых носителей", - подчеркнул Лагулаа.Лагулаа добавил, что фонд договорился о сотрудничестве со школой изучения иностранных языков "Capital School Center", которая работает в России."Основатель этой школы – наш соотечественник Роланд Агрба. Мы работаем над созданием приложения с небольшими видео-уроками, которые дети могут смотреть на телефонах и планшетах. За 10 минут ты проходишь определенное количество заданий и изучаешь язык – это очень распространенный формат обучения. Наша методика будет адаптирована под такое приложение, и желающие смогут изучать абхазский язык", - рассказал он.Также Леуан Лагулаа рассказал, что планируется создание еще одного приложения для аудиокниг и для чтения книг на абхазском."В приложения будут загружены удобные для чтения в цифровом формате книги и аудиокниги, которые можно будет слушать в любое время – дома, во время поездки, во время отдыха и так далее", - подчеркнул специалист.Фонд планирует создать также методику по изучению абхазского языка для взрослых."Это наболевшая тема, на сегодня не существует подготовленной методики для взрослых. Есть отдельные старания наших преподавателей, которые пытаются ее создать, но усилиями отдельных людей сделать это сложно. Поэтому, здесь нужна работа команды, использование опыта изучения иностранных языков. Также идет работа над синхронным переводчиком с абхазского на русский", - сказал Лагулаа.В пресс-конференции также приняли участие сотрудники фонда Дмитрий Габелия, Альбина Анкваб и Нарт Тлыш, которые рассказали о работе над проектами, которые реализуются на протяжении нескольких лет.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/gosupravlenie-po-yazykovoy-politike-razrabotalo-programmu-na-2023-god--1043815842.html

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