https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/v-ochered-za-dengami-kogda-vzorvetsya-amerikanskaya-bomba-1044714287.html

В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба"

В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба"

После краха Silicon Valley Bank (SVB) в финансовом секторе США возникла паника. 18.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-18T11:40+0300

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. За неделю игроки финансового рынка США заняли у Федеральной резервной системы рекордные 300 миллиардов долларов. Столько не просили даже в 2008-м. Запущена ли цепная реакция и какова вероятность глобального кризиса, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Срочные мерыБанкротство SVB, входящего в американский топ-30, встряхнуло всю отрасль и фондовый рынок. Акции многих кредитных организаций резко подешевели. На всякий случай закрыли еще Signature Bank с похожим портфелем активов. Финансовые власти приняли пакет срочных мер. Это, в частности, выплаты пострадавшим вкладчикам через корпорацию по страхованию вкладов (FDIC).Для того чтобы избежать более масштабных потерь и поддержать ликвидность в банковской системе, разрабатывают специальную программу срочного финансирования (BTFP). Средства возьмут у ФРС, выполняющей функции ЦБ, и фондов Минфина. Проблемным участникам рынка выдают заимствования с целевым назначением для возврата депозитов."Важно, что эти деньги обеспечиваются активами банков, прежде всего государственными и ипотечными облигациями. Причем бумаги принимают по номиналу, а не по упавшей рыночной цене", — поясняет Владимир Ковалев, аналитик TeleTrade.Токсичные активыБанки, испуганные крахом SVB, уже заняли у ФРС рекордные 300 миллиардов долларов.Для сравнения: в кризис 2008 года ограничились 111 миллиардами.Как объясняют аналитики, финансовый сектор США испытывает сильное давление из-за резкого повышения процентных ставок ФРС. Проблема и в токсичных активах на балансах — для участников рынка это не новость.Займы у ФРС продолжатся. Тем не менее спасать будут не каждого. В первую очередь поддержат тех, чей крах способен вызвать эффект домино."Скорее всего, под нож пойдут мелкие и средние региональные организации, а крупные получат помощь Федрезерва и выиграют от консолидации отрасли", — заключает аналитик.Излюбленный методВ целом американский финансовый сектор, ведомый ФРС, вполне устойчив. Другое дело, что для купирования кризиса регулятор быстро нарастил баланс — на 300 миллиардов за неделю.Раздав средства банкам для увеличения ликвидности, власти прибегли к любимому методу — запустили "печатный станок", замечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Экономике это не сулит ничего хорошего: нарастание денежной массы неизбежно обернется дальнейшей раскруткой инфляционной спирали."Причем останавливать ее привычным для ФРС повышением ставок уже крайне сложно. Ведь удорожание кредитов еще больше обесценивает активы банков — акции, облигации, сырье", — указывает Ковалев.Фактор паникиЭкономисты подчеркивают: ситуацию во многом усугубляет паника.Но часть депозитов перетекает из мелких банков в крупные. То есть определенная доля ликвидности остается в системе. Как бы то ни было, кризис затормозят всеми средствами.Американские проблемы перекинулись и на Европу. Акции Credit Suisse обвалились на четверть — там сообщили, что займут у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).В результате Credit Suisse станет первым глобальным банком, получившим экстренную госпомощь после финансового кризиса 2008 года."Следующие кандидаты — Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit, Credit Lyonnais. Впрочем, если европейский регулятор быстро среагирует и подавит панику, ситуация стабилизируется", — полагает Шатов.Назад в 2008-й?Экономисты сходятся в том, что, несмотря на тревожные сигналы из США и Европы, 2008-й, скорее всего, не повторится.В Европейском центральном банке (ЕЦБ) заявили: угрозы финансового кризиса нет, проблемы Credit Suisse — локальные.Что касается России, то страна изолирована от западной системы из-за санкций, и нас их трудности никак не затрагивают.

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