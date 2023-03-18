https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/v-ochered-za-dengami-kogda-vzorvetsya-amerikanskaya-bomba-1044714287.html
В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба"
В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба"
После краха Silicon Valley Bank (SVB) в финансовом секторе США возникла паника. 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T11:40+0300
2023-03-18T11:40+0300
2023-03-18T11:40+0300
сша
экономика
финансы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102729/67/1027296744_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d7e79ca37c92a70c50cd4422a40dc15.jpg
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. За неделю игроки финансового рынка США заняли у Федеральной резервной системы рекордные 300 миллиардов долларов. Столько не просили даже в 2008-м. Запущена ли цепная реакция и какова вероятность глобального кризиса, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Срочные мерыБанкротство SVB, входящего в американский топ-30, встряхнуло всю отрасль и фондовый рынок. Акции многих кредитных организаций резко подешевели. На всякий случай закрыли еще Signature Bank с похожим портфелем активов. Финансовые власти приняли пакет срочных мер. Это, в частности, выплаты пострадавшим вкладчикам через корпорацию по страхованию вкладов (FDIC).Для того чтобы избежать более масштабных потерь и поддержать ликвидность в банковской системе, разрабатывают специальную программу срочного финансирования (BTFP). Средства возьмут у ФРС, выполняющей функции ЦБ, и фондов Минфина. Проблемным участникам рынка выдают заимствования с целевым назначением для возврата депозитов."Важно, что эти деньги обеспечиваются активами банков, прежде всего государственными и ипотечными облигациями. Причем бумаги принимают по номиналу, а не по упавшей рыночной цене", — поясняет Владимир Ковалев, аналитик TeleTrade.Токсичные активыБанки, испуганные крахом SVB, уже заняли у ФРС рекордные 300 миллиардов долларов.Для сравнения: в кризис 2008 года ограничились 111 миллиардами.Как объясняют аналитики, финансовый сектор США испытывает сильное давление из-за резкого повышения процентных ставок ФРС. Проблема и в токсичных активах на балансах — для участников рынка это не новость.Займы у ФРС продолжатся. Тем не менее спасать будут не каждого. В первую очередь поддержат тех, чей крах способен вызвать эффект домино."Скорее всего, под нож пойдут мелкие и средние региональные организации, а крупные получат помощь Федрезерва и выиграют от консолидации отрасли", — заключает аналитик.Излюбленный методВ целом американский финансовый сектор, ведомый ФРС, вполне устойчив. Другое дело, что для купирования кризиса регулятор быстро нарастил баланс — на 300 миллиардов за неделю.Раздав средства банкам для увеличения ликвидности, власти прибегли к любимому методу — запустили "печатный станок", замечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Экономике это не сулит ничего хорошего: нарастание денежной массы неизбежно обернется дальнейшей раскруткой инфляционной спирали."Причем останавливать ее привычным для ФРС повышением ставок уже крайне сложно. Ведь удорожание кредитов еще больше обесценивает активы банков — акции, облигации, сырье", — указывает Ковалев.Фактор паникиЭкономисты подчеркивают: ситуацию во многом усугубляет паника.Но часть депозитов перетекает из мелких банков в крупные. То есть определенная доля ликвидности остается в системе. Как бы то ни было, кризис затормозят всеми средствами.Американские проблемы перекинулись и на Европу. Акции Credit Suisse обвалились на четверть — там сообщили, что займут у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).В результате Credit Suisse станет первым глобальным банком, получившим экстренную госпомощь после финансового кризиса 2008 года."Следующие кандидаты — Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit, Credit Lyonnais. Впрочем, если европейский регулятор быстро среагирует и подавит панику, ситуация стабилизируется", — полагает Шатов.Назад в 2008-й?Экономисты сходятся в том, что, несмотря на тревожные сигналы из США и Европы, 2008-й, скорее всего, не повторится.В Европейском центральном банке (ЕЦБ) заявили: угрозы финансового кризиса нет, проблемы Credit Suisse — локальные.Что касается России, то страна изолирована от западной системы из-за санкций, и нас их трудности никак не затрагивают.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/kachalov-o-mirovoy-retsessii-mir-stanovitsya-drugim-i-my-zhivem-v-pozitivnoy-polovine--1044656106.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/ssha-nachali-peredel-mira-kto-stanet-pervoy-zhertvoy-1044678150.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/velikaya-depressiya-v-ssha-grozit-vsemu-miru-1044622600.html
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102729/67/1027296744_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f14c99c1e9dabb078c2ebe17cd2ab6d3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, экономика, финансы, в мире
сша, экономика, финансы, в мире
В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба"
После краха Silicon Valley Bank (SVB) в финансовом секторе США возникла паника.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik.
За неделю игроки финансового рынка США заняли у Федеральной резервной системы рекордные 300 миллиардов долларов. Столько не просили даже в 2008-м. Запущена ли цепная реакция и какова вероятность глобального кризиса, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.
Срочные меры
Банкротство SVB, входящего в американский топ-30, встряхнуло всю отрасль и фондовый рынок. Акции многих кредитных организаций резко подешевели. На всякий случай закрыли еще Signature Bank с похожим портфелем активов. Финансовые власти приняли пакет срочных мер. Это, в частности, выплаты пострадавшим вкладчикам через корпорацию по страхованию вкладов (FDIC).
Для того чтобы избежать более масштабных потерь и поддержать ликвидность в банковской системе, разрабатывают специальную программу срочного финансирования (BTFP). Средства возьмут у ФРС, выполняющей функции ЦБ, и фондов Минфина. Проблемным участникам рынка выдают заимствования с целевым назначением для возврата депозитов.
"Важно, что эти деньги обеспечиваются активами банков, прежде всего государственными и ипотечными облигациями. Причем бумаги принимают по номиналу, а не по упавшей рыночной цене", — поясняет Владимир Ковалев, аналитик TeleTrade.
Токсичные активы
Банки, испуганные крахом SVB, уже заняли у ФРС рекордные 300 миллиардов долларов.
Для сравнения: в кризис 2008 года ограничились 111 миллиардами.
Как объясняют аналитики, финансовый сектор США испытывает сильное давление из-за резкого повышения процентных ставок ФРС. Проблема и в токсичных активах на балансах — для участников рынка это не новость.
"Коммерческие банки в период монетарного бешенства 2020-2021-го и на траектории роста ставок в 2022-м закладывали риски и повышения ставок, и потенциала падения облигаций, скрывая убытки в категории HTM. Это позволило оценивать инвестиции в бумаги по амортизационной стоимости", — уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Займы у ФРС продолжатся. Тем не менее спасать будут не каждого. В первую очередь поддержат тех, чей крах способен вызвать эффект домино.
"Скорее всего, под нож пойдут мелкие и средние региональные организации, а крупные получат помощь Федрезерва и выиграют от консолидации отрасли", — заключает аналитик.
Излюбленный метод
В целом американский финансовый сектор, ведомый ФРС, вполне устойчив. Другое дело, что для купирования кризиса регулятор быстро нарастил баланс — на 300 миллиардов за неделю.
Раздав средства банкам для увеличения ликвидности, власти прибегли к любимому методу — запустили "печатный станок", замечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Экономике это не сулит ничего хорошего: нарастание денежной массы неизбежно обернется дальнейшей раскруткой инфляционной спирали.
"Причем останавливать ее привычным для ФРС повышением ставок уже крайне сложно. Ведь удорожание кредитов еще больше обесценивает активы банков — акции, облигации, сырье", — указывает Ковалев.
Фактор паники
Экономисты подчеркивают: ситуацию во многом усугубляет паника.
"Сложность преодоления кризиса ликвидности в том, что он воспроизводится, расширяется сам по себе по принципу "у страха глаза велики". Как только возникает опасность для депозитов, клиенты стремятся срочно забрать их, многократно поднимая спрос на наличность. Образуется нехватка средств здесь и сейчас даже у самых надежных организаций", — отмечают в TeleTrade.
Но часть депозитов перетекает из мелких банков в крупные. То есть определенная доля ликвидности остается в системе. Как бы то ни было, кризис затормозят всеми средствами.
Американские проблемы перекинулись и на Европу. Акции Credit Suisse обвалились на четверть — там сообщили, что займут у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
В результате Credit Suisse станет первым глобальным банком, получившим экстренную госпомощь после финансового кризиса 2008 года.
"Следующие кандидаты — Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit, Credit Lyonnais. Впрочем, если европейский регулятор быстро среагирует и подавит панику, ситуация стабилизируется", — полагает Шатов.
Назад в 2008-й?
Экономисты сходятся в том, что, несмотря на тревожные сигналы из США и Европы, 2008-й, скорее всего, не повторится.
"Теперь у банков выше капитализация, лучше риск-менеджмент. Показательно, что 11 американских кредитных организаций согласились вложить 30 миллиардов в проблемный First Republic, пообещав хранить деньги там не менее 120 дней", — говорит Сергей Чеврычкин, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".
В Европейском центральном банке (ЕЦБ) заявили: угрозы финансового кризиса нет, проблемы Credit Suisse — локальные.
Что касается России, то страна изолирована от западной системы из-за санкций, и нас их трудности никак не затрагивают.