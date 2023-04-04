https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/oruzheynaya-zapadnya-zapada-degradatsiya-nato-i-gore-pobezhdennym-vsu-1045038053.html

Оружейная западня Запада: деградация НАТО и горе побежденным ВСУ

Оружейная западня Запада: деградация НАТО и горе побежденным ВСУ

"Многолетняя" программа военной помощи киевскому режиму, как антироссийскому проекту США в Европе, обрекает страны НАТО на экономическую и политическую... 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T19:20+0300

2023-04-04T19:20+0300

2023-04-04T19:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

нато

аналитика

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Александр Хроленко, военный обозревательРоссия никогда не смирится с существованием на своих рубежах откровенно враждебных, милитаризованных государств, и трансформирует их всеми военно-политическими средствами – в интересах национальной безопасности, и в соответствии с российской исторической традицией, которая сложилась задолго до провозглашения независимости США в 1783 году.США со своей стороны анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов. Конкретное содержание станет известно на текущей неделе. Однако внушительные цифры финансирования и громкие декларации о намерениях не могут скрыть суровую реальность: ВСУ к началу апреля получили всего 57 из 293 западных танков (19 процентов). Поставки на Украину остальных 236 танков остаются под вопросом, большинство машин – откровенно антикварные (178 танков Leopard 1A5), и нуждаются в капремонте.Буксует западная программа подготовки украинских солдат. В 26 государствах проходят обучение около 11 тысяч резервистов ВСУ. В среднем – по одному батальону в каждой стране альянса. За год американские военные инструкторы в Европе подготовили всего 7000 солдат киевского режима. Такие цифры выглядят крайне неубедительно на фоне безвозвратных потерь ВСУ – около 200 тысяч военнослужащих за первые 400 дней спецоперации. При отсутствии необходимых средств и сил, Вашингтон почти пинками подталкивает украинскую армию к масштабному "контрнаступлению", для которого требуются сотни тысяч обученных солдат, тысячи единиц бронетехники, авиации, артиллерии, и миллионы 155-мм снарядов. В этом есть своя логика: если ВСУ не побеждают, а второй год теряют укрепрайоны и населенные пункты, США становится труднее обосновать союзникам целесообразность предоставления гигантской военной помощи Украине. Для продолжения финансирования ВСУ должны "получить значительную территорию в ходе предстоящего наступления". Даже при незначительных шансах на успех, "ужасный конец" украинской армии и новый "железный занавес" – Западу выгоднее дорогостоящего "ужаса без конца".Цели не по средствамКризис западного ВПК и проблема нехватки специалистов ВСУ – очевидны, и в обозримой перспективе неисправимы. Боеспособных обычных вооружений и подготовленных резервов на Украине становится все меньше. В США сосредоточены 90 процентов ВПК НАТО, но даже американцы за год не нарастили ежемесячное производство 155-мм снарядов с 14 тысяч до 20 тысяч, на 2024-й – поставили планку 40 тысяч. При минимальном расходе ВСУ – 90 тысяч снарядов в месяц. Объективно европейские страны альянса также не смогут заметно нарастить военное производство в ближайшие годы. Они и без того ощущают огромное давление на экономику, промышленность и национальную оборону. Торгово-промышленная палата Германии в феврале предупредила, что к концу 2023 года украинский конфликт обойдется Берлину в 160 млрд евро, а потери ВВП на душу населения составят 2000 евро (4% ВВП страны). И хотя в ЕС утвердили план поставок Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев, реализация проекта обещает ВСУ все тот же "голодный паек" – 3000 снарядов в день, на 1000 км линии боевого соприкосновения.Следовательно, необходимого для превосходства на региональном ТВД количества боеприпасов, бронетехники, артиллерии и авиации киевский режим не получит никогда. Еще стреляют пушки, но ковбойский расчет Вашингтона на "быструю победу" над Россией методом консолидации арсеналов НАТО, жертвоприношения ВСУ, и введения "адских" экономических санкций уже обернулся стратегическим провалом. Издание New York Times замечает, что бюджет США на военную помощь Украине будет исчерпан примерно к сентябрю. Высокопоставленный представитель Пентагона назвал последний транш снарядов и ракет для ВСУ "заключительной попыткой".Оборонно-промышленный комплекс РФ выгодно контрастирует (1600 новых танков в год), и надежно закрепляет количественное и качественное, тактическое и стратегическое – безусловное – превосходство Российской армии в зоне СВО. Экономика РФ стабильна. Поэтому вчерашнее заявление постпреда США в НАТО Джулианны Смит: "Мы ожидаем что Украина в ближайшие недели проведет контрнаступление" – выглядит как прямое и безрассудное указание киевскому режиму отправить ВСУ в "мясорубку", чтобы самоубиться. Да, ослабление России уничтожением значительной части населения Украины (с промытыми мозгами) – вполне легитимный и рабочий метод в системе координат коллективного Запада. По приказу из Вашингтона ВСУ пойдут в последнее наступление куда угодно, хоть на Белгород. А что будет потом, американцев не волнует: промежуточные цели в Старом свете уже достигнуты, ЕС – не конкурент.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее отметил, что страны НАТО сделали из Украины один большой военный лагерь, и "не скрывают своей главной цели – поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения". Чрезвычайно высокие ставки Запада предполагают значительные жертвы – роль и судьба Украины предопределены изначально. И сегодня даже в самых русофобских странах Европы понимают, что в прокси-войне с Западом Россия "опять победит". На знамени Московского Кремля совершенно определенно начертано: "Мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства". Эта мысль резонирует с настроем практически всего российского общества, и адресована не только бандеровской Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, нато, аналитика