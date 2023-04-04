https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/umnye-aviabomby-uskoryayut-khod-svo-1045028413.html
Умные авиабомбы ускоряют ход СВО
Умные авиабомбы ускоряют ход СВО
Вооруженным силам Украины нечего противопоставить управляемым планирующим авиабомбам ВКС России. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T09:35+0300
2023-04-04T09:35+0300
2023-04-04T09:35+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Александр Хроленко, военный обозревательАктивное применение высокоточных и могущественных крылатых супербомб позволяет быстрее уничтожить противника и достичь целей специальной военной операции.Киевский режим встревожен "новой угрозой" – ежедневными прилетами по позициям и объектам ВСУ российских корректируемых по спутнику авиабомб калибра 500 – 1500 кг. Крылатые "валькирии" отделяются от бомбардировщиков вне зоны действия украинской ПВО на высотах до 15 километров, преодолевают до 50 километров в планирующем полете, и гарантированно поражают цели. Минимальное отклонение обеспечивает инерциально-спутниковая система наведения. Максимальное разрушение зависит от массы боевой части, для самой мощной авиабомбы УПАБ-1500Б – это 1010 кг. Эта полуторатонная "кувалда" очень эффективно уничтожает особопрочные объекты военной инфраструктуры противника, к примеру, заглубленные командные пункты ВСУ.Аналогичный боеприпас меньшей массы – УПАБ-500Б – несет 390 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность планирующего полета – до 40 километров. Авиабомба предназначена для высокоточного поражения вооружения и военной техники, военно-промышленных объектов, автомобильных и железнодорожных мостов противника с использованием с инерциально-спутниковой системы наведения (круговое вероятное отклонение от цели – не более 10 метров).Планирующие авиабомбы большой мощности российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" производит не первый год, однако специальная военная операция на Украине определила особую роль УПАБ в ускорении взлома эшелонированной обороны противника. Известно, что по Авдеевскому укрепрайону ежесуточно прилетает от пяти до девяти высокоточных бомб, а по важному объекту ВСУ в Сумской области самолеты ВКС России в ночь на 24 марта нанесли удар десятью управляемыми планирующими бомбами одновременно.Кроме изначально совершенных УПАБ-1500Б, Россия располагает большими запасами свободно падающих авиабомб калибра ФАБ-500. Эти фугасные боеприпасы образца 1962 года также оснащаются раскладными крыльями, аппаратурой навигации, и превращаются в высокоточные планирующие авиабомбы.Расширяя производство нового вооружения и ускоряя модернизацию старого, российский ОПК за год кратно увеличил выпуск обычных и высокоточных боеприпасов. Россия перешла "на военные рельсы" без милитаризации экономики, к чему Запад оказался совершенно не готов.Боевое превосходствоАвиабомбы УПАБ-1500Б начали применять в зоне СВО весной 2022 года, в Мариуполе. Первыми попали под раздачу боевики запрещенной в России группировки "Азов" на территории "Азовстали". Боевыми возможностями УПАБ-1500Б напоминает крылатую ракету "воздух – поверхность", полет корректируется с помощью небольших крыльев в средней и хвостовой частях корпуса. Реализуется принцип "запустил-забыл".Авиабомба устойчива к помехам. Дальность ограничена, зато могущество невероятно. Фугасная бетонобойная боевая часть и интеллектуальный взрыватель с тремя режимами задержки детонации позволяет полуторатонной авиабомбе проламывать практически любые бетонные перекрытия, и уничтожать (подрывать) противника изнутри. Эффективно работает и по площадям, могущество тяжелой боевой части компенсируют любое ожидаемое отклонение от точки прицеливания.Американский аналог массой 1020 кг и боевой частью 109 кг – бетонобойная авиабомба "с крылышками" GBU-34 – способна пролететь к цели до 24 км от места сброса. Круговое вероятное отклонение от цели – до 15 метров. Уступает российской УПАБ-1500Б по всем параметрам. И в "весовой категории" до 1500 кг американцы (НАТО) больше ничего не имеют.Подобные интегрированные с МиГ-29 бомбы типа JDAM (Joint Direct Attack Munition), а также адаптированные для запуска с наземных систем HIMARSуправляемые бомбы GLSDB – остаются едва ли не последней надеждой киевского режима на перелом ситуации в Донбассе.Дорогие "Томагавки" (одна ракета – 730 тысяч долларов) Вашингтон ВСУ не даст, а средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, в 2022 году составляла 27 тысяч долларов. Боеприпас GLSDB примерно в два раза дороже, и его заявленная дальность поражения – более 100 км. Однако "скрещенные" с хвостовиком снаряда РСЗО "умные" американские авиабомбы оказались уязвимыми для российских комплексов ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1". В Минобороны РФ 28 марта сообщили о перехвате в зоне СВО самой дальнобойной и "умной бомбы" GLSDB марионеточной украинской армии.Все новое – хорошо забытое старое. Радиоуправляемые планирующие авиабомбы Hs293A (фугасная) и FX1400 (тяжелая бронебойная) с разной степенью эффективности применялись Люфтваффе против кораблей англо-американской коалиции в Средиземноморье еще во Второй мировой. Германия в 1943 – 1945 годах использовала 500 "крылатых" боеприпасов, точность которых в среднем достигала 11 процентов – потоплены один линкор, два крейсера, девять эсминцев и 10 торговых судов. Точность и могущество современных управляемых авиабомб возросли многократно, Российский ОПК лидирует.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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Александр Хроленко
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аналитика, нато, украина, россия
аналитика, нато, украина, россия
Умные авиабомбы ускоряют ход СВО
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Вооруженным силам Украины нечего противопоставить управляемым планирующим авиабомбам ВКС России.
Александр Хроленко, военный обозреватель
Активное применение высокоточных и могущественных крылатых супербомб позволяет быстрее уничтожить противника и достичь целей специальной военной операции.
Киевский режим встревожен "новой угрозой" – ежедневными прилетами по позициям и объектам ВСУ российских корректируемых по спутнику авиабомб калибра 500 – 1500 кг. Крылатые "валькирии" отделяются от бомбардировщиков вне зоны действия украинской ПВО на высотах до 15 километров, преодолевают до 50 километров в планирующем полете, и гарантированно поражают цели. Минимальное отклонение обеспечивает инерциально-спутниковая система наведения. Максимальное разрушение зависит от массы боевой части, для самой мощной авиабомбы УПАБ-1500Б – это 1010 кг. Эта полуторатонная "кувалда" очень эффективно уничтожает особопрочные объекты военной инфраструктуры противника, к примеру, заглубленные командные пункты ВСУ.
Аналогичный боеприпас меньшей массы – УПАБ-500Б – несет 390 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность планирующего полета – до 40 километров. Авиабомба предназначена для высокоточного поражения вооружения и военной техники, военно-промышленных объектов, автомобильных и железнодорожных мостов противника с использованием с инерциально-спутниковой системы наведения (круговое вероятное отклонение от цели – не более 10 метров).
Массированное применение подобных боеприпасов эффективно "выносит" с поля боя укрепрайоны и натовское вооружение ВСУ в оперативном тылу, западные системы ПВО здесь бессильны.
Планирующие авиабомбы большой мощности российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" производит не первый год, однако специальная военная операция на Украине определила особую роль УПАБ в ускорении взлома эшелонированной обороны противника. Известно, что по Авдеевскому укрепрайону ежесуточно прилетает от пяти до девяти высокоточных бомб, а по важному объекту ВСУ в Сумской области самолеты ВКС России в ночь на 24 марта нанесли удар десятью управляемыми планирующими бомбами одновременно.
Кроме изначально совершенных УПАБ-1500Б, Россия располагает большими запасами свободно падающих авиабомб калибра ФАБ-500. Эти фугасные боеприпасы образца 1962 года также оснащаются раскладными крыльями, аппаратурой навигации, и превращаются в высокоточные планирующие авиабомбы.
Расширяя производство нового вооружения и ускоряя модернизацию старого, российский ОПК за год кратно увеличил выпуск обычных и высокоточных боеприпасов. Россия перешла "на военные рельсы" без милитаризации экономики, к чему Запад оказался совершенно не готов.
Боевое превосходство
Авиабомбы УПАБ-1500Б начали применять в зоне СВО весной 2022 года, в Мариуполе. Первыми попали под раздачу боевики запрещенной в России группировки "Азов" на территории "Азовстали". Боевыми возможностями УПАБ-1500Б напоминает крылатую ракету "воздух – поверхность", полет корректируется с помощью небольших крыльев в средней и хвостовой частях корпуса. Реализуется принцип "запустил-забыл".
Авиабомба устойчива к помехам. Дальность ограничена, зато могущество невероятно. Фугасная бетонобойная боевая часть и интеллектуальный взрыватель с тремя режимами задержки детонации позволяет полуторатонной авиабомбе проламывать практически любые бетонные перекрытия, и уничтожать (подрывать) противника изнутри. Эффективно работает и по площадям, могущество тяжелой боевой части компенсируют любое ожидаемое отклонение от точки прицеливания.
Авиабомба УПАБ-1500Б построена в цилиндрическом корпусе длиной около пяти метров и диаметром 400 мм. Головной обтекатель – сплошной полусферический, хвостовой отсек – конический. В центральной части корпуса закреплены четыре треугольные плоскости складной конструкции. Бомба совместима с многоцелевыми истребителями Су-30СМ и Су-35, фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и штурмовиками Су-25.
Американский аналог массой 1020 кг и боевой частью 109 кг – бетонобойная авиабомба "с крылышками" GBU-34 – способна пролететь к цели до 24 км от места сброса. Круговое вероятное отклонение от цели – до 15 метров. Уступает российской УПАБ-1500Б по всем параметрам. И в "весовой категории" до 1500 кг американцы (НАТО) больше ничего не имеют.
Подобные интегрированные с МиГ-29 бомбы типа JDAM (Joint Direct Attack Munition), а также адаптированные для запуска с наземных систем HIMARSуправляемые бомбы GLSDB – остаются едва ли не последней надеждой киевского режима на перелом ситуации в Донбассе.
Дорогие "Томагавки" (одна ракета – 730 тысяч долларов) Вашингтон ВСУ не даст, а средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, в 2022 году составляла 27 тысяч долларов. Боеприпас GLSDB примерно в два раза дороже, и его заявленная дальность поражения – более 100 км. Однако "скрещенные" с хвостовиком снаряда РСЗО "умные" американские авиабомбы оказались уязвимыми для российских комплексов ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1". В Минобороны РФ 28 марта сообщили о перехвате в зоне СВО самой дальнобойной и "умной бомбы" GLSDB марионеточной украинской армии.
Все новое – хорошо забытое старое. Радиоуправляемые планирующие авиабомбы Hs293A (фугасная) и FX1400 (тяжелая бронебойная) с разной степенью эффективности применялись Люфтваффе против кораблей англо-американской коалиции в Средиземноморье еще во Второй мировой. Германия в 1943 – 1945 годах использовала 500 "крылатых" боеприпасов, точность которых в среднем достигала 11 процентов – потоплены один линкор, два крейсера, девять эсминцев и 10 торговых судов. Точность и могущество современных управляемых авиабомб возросли многократно, Российский ОПК лидирует.
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