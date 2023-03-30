https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/gost-kotorogo-ne-nado-znat-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume--1044952329.html

Гость, которого "не надо знать": суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Гость, которого "не надо знать": суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 28 марта. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T12:40+0300

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikСсора из-за "неизвестного мужчины"На очередное заседание суда, как сообщает "Абаза-ТВ", стороной защиты была вызвана в качестве свидетеля гражданская жена Демура Ахалая Жанна Князева. Адвокат Беслана Бганба Марина Тания в связи с этим ходатайствовала о допуске ее подзащитного к процессу, так как показания Князевой имели к нему прямое отношение. По решению суда Бганба, ранее удаленный за нарушения регламента до прений сторон, был допущен к процессу.Еще в декабре свидетельница Кристина Авидзба – жена бывшего сослуживца Демура Ахалая рассказывала, что в день тройного убийства, 22 ноября, они вместе с Князевой отправились в Адлер на день рождения. Как рассказала свидетельница, Князева была без настроения, так как, по ее словам, поссорилась с мужем. Позже она рассказала, что размолвка с мужем произошла из-за того, что он привел домой неизвестного ей мужчину, который проживает в квартире уже некоторое время, и его присутствие ее смущает.Также, по словам свидетельницы, "между разговором" Князева спросила, не выезжает ли ее знакомый хирург Гия Квеквескири для оказания помощи на дом.Авидзба утверждала, что к врачу она не обратилась, но спустя несколько месяцев в разговоре с ним упомянула, что такой запрос был.Свидетель также добавила, что после событий 22 ноября Князева как будто избегала встречи с ней, хотя она звала ее в гости.В последний раз Авидзба видела Князеву в здании СГБ, после того как ее задержали. После этого отношения испортились, женщины сейчас не общаются."Не надо знать его"На заседании 28 марта Жанна Князева рассказала, что после задержания Дато Ахалая до нее дошли слухи, что ее тоже смогут привлечь к делу в качестве соучастницы, поэтому, испугавшись, она решила уехать из Абхазии, но не успела. На одной из заправок женщину, по ее словам, задержали сотрудники СГБ и угрожали, что она будет также причастна к делу.По словам Князевой, сотрудники СГБ периодически спрашивали у нее о мужчине, который находился в их с Ахалая доме – интересовались его внешностью, особенностями походки.В суде Князева рассказала, что после событий тройного убийства в ее доме "поселился" незнакомый ей мужчина. Согласно материалам дела, гость появился 23 ноября на следующий день после убийства, но эту информацию Жанна подтвердить точно не смогла. Свидетельница утверждает, что его имени она не знала, знакома с ним не была, не общалась.По словам Князевой, она не заметила, что у мужчины были признаки ранения или, что он хромал. Женщина лишь обратила внимание на своеобразную походку мужчину "как медвежата ходят". Тем не менее, как отметила Князева, при допросе в показаниях силовики указали с ее слов, будто мужчина хромал. На вопрос, зачем они так написали, Князеву уверили "что не нужно на это обращать внимания".Объяснила Князева и ситуацию с врачом. По ее словам, она никогда не интересовалась о враче для находившегося в доме незнакомца. Князева добавила, что интересовалась, есть ли у Авидзба знакомый хирург, но для себя, так как ее беспокоили боли в спине.Ранее в суде показания дал врач-хирург Республиканской больницы Гиви Квеквескири. По словам Квеквескири, до него доходили слухи, что якобы он оказывал Беслану Бганба медпомощь 22 ноября. Однако этот факт свидетель отрицает, он заявил, что лично к нему за помощью никто не обращался как в день преступления, так и после него. С Бганба врач был знаком, он оказывал ему помощь десять лет назад в связи с "проблемами с ногами", но личных отношений у них не было.Свои показания свидетель в суде подтвердил, но отметил, что уже не помнит о деталях рассказа Кристины Авидзба и упоминании фамилии Ахалая.Противоречия в показанияхГенпрокуратура огласила в суде ранее данные Князевой показания. В них говорится, что она встала утром, незнакомый мужчина находился в доме и увидев ее спрятал лицо. Также, согласно показаниям, Демур Ахалая сообщил Жанне, что их гость наступил на гвоздь и спросил, какую мазь применять в таких случаях. Жанна нашла в интернете название мази и сообщила Демуру.Свои подписи в показаниях Жанна подтвердила, но опровергла факт, что ей было известно, о том, что мужчина наступил на гвоздь или хромал, а также, что она обращалась к Кристине Авидзба с просьбой найти врача для гостя.На этом судебное расследование не завершено. Следующее заседание состоится 4 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/zaschita-osparivaet-dokazatelstva-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1044635310.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1044248918.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/sud-prodlil-arest-obvinyaemykh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1044494201.html

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