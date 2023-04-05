https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/gagrskaya-ses-zavershila-analiz-vody-v-mikrorayone-kemping-1045067318.html

Гагрская СЭС завершила анализ воды в микрорайоне Кемпинг

Гагрская СЭС завершила анализ воды в микрорайоне Кемпинг

Жители одного из домов в гагрском микрорайоне Кемпинг пожаловались на неприятный запах воды и изменение ее цвета. 05.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-05T21:00+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Специалисты Гагрской СЭС определили, что вода из многоквартирного дома по улице Лакоба в микрорайоне Кемпинг не пригодна для использования. Об этом Sputnik сообщила главный санитарный врач района Эмине Язычба."В пробе воды обнаружена санитарно-показательная флора, превышающая допустимые нормы. Употребление воды такого низкого качества опасно для здоровья человека, может вызвать инфекционное поражение желудочно-кишечного тракта с развитием гастроэнтерита и энтероколита", - сказала она.Санитарно-показательная флора – это флора, в которой содержатся микроорганизмы нормальной микрофлоры, выделяющиеся естественным путем в окружающую среду. Превышение их нормы вредно для человеческого организма. Поэтому Язычба рекомендовала при появлении первых симптомов, таких как диарея, рвота и боли в животе, обращаться к врачу.Как уточнил первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба, подача воды в многоквартирный дом приостановлена. Он предположил, что проблемы могли возникнуть из-за старых труб."Труба, которая подведена к тому дому, старая, и в ней могли образоваться дыры. По нашему предположению, когда приостанавливалась подача воды из-за выхода из строя насоса во время отключений электричества, насосы жильцов продолжали работать. Это могло привести к тому, что в трубу засосало воду с поверхности", - сказал он.Теперь властям предстоит заменить более 80 метров трубы диаметром 160 миллиметров. Ее доставят в Гагру в четверг, 6 апреля, а в пятницу приступят к замене."Я встречался с жителями дома. Они поняли ситуацию. Мы дали им рекомендации и извинились за доставленный дискомфорт. В целом, все подошли к этому с пониманием", - сказал он.Цишба добавил, что к дому по улице Лакоба организован подвоз питьевой воды. Там с утра до вечера стоит машина, из которой жильцы могут набирать воду.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/ses-gagry-proverit-vodu-posle-zhalob-ot-zhiltsov-mikrorayona-kemping-1045027631.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/podacha-vody-v-chasti-gagry-priostanovlena-iz-za-obryva-elektrokabelya-1044946292.html

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