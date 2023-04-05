https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-unichtozhili-22-ukrainskikh-drona-1045063590.html

Средства ПВО России за сутки уничтожили 22 украинских дрона

Средства ПВО России за сутки уничтожили 22 украинских дрона

Также за сутки средства ПВО перехватили 13 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. 05.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-05T20:03+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны России.Были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Кроме того, российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над ДНР. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских солдат, две боевые бронированные машины и два пикапа, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп, на Красно-Лиманском направлении - более 80 бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.На Донецком направлении за сутки противник потерял более 410 военнослужащих и наемников, два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 30 солдат ВСУ, один бронеавтомобиль, два пикапа, два склада боеприпасов, на Херсонском направлении - до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/oruzheynaya-zapadnya-zapada-degradatsiya-nato-i-gore-pobezhdennym-vsu-1045038053.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/umnye-aviabomby-uskoryayut-khod-svo-1045028413.html

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