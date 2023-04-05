https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-unichtozhili-22-ukrainskikh-drona-1045063590.html
Средства ПВО России за сутки уничтожили 22 украинских дрона
Средства ПВО России за сутки уничтожили 22 украинских дрона
Также за сутки средства ПВО перехватили 13 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. 05.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-05T20:03+0300
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны России.Были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Кроме того, российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над ДНР. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских солдат, две боевые бронированные машины и два пикапа, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп, на Красно-Лиманском направлении - более 80 бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.На Донецком направлении за сутки противник потерял более 410 военнослужащих и наемников, два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 30 солдат ВСУ, один бронеавтомобиль, два пикапа, два склада боеприпасов, на Херсонском направлении - до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/oruzheynaya-zapadnya-zapada-degradatsiya-nato-i-gore-pobezhdennym-vsu-1045038053.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России за сутки уничтожили 22 украинских дрона
Также за сутки средства ПВО перехватили 13 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщает
Министерство обороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
Были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Кроме того, российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над ДНР.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских солдат, две боевые бронированные машины и два пикапа, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп, на Красно-Лиманском направлении - более 80 бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.
На Донецком направлении за сутки противник потерял более 410 военнослужащих и наемников, два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 30 солдат ВСУ, один бронеавтомобиль, два пикапа, два склада боеприпасов, на Херсонском направлении - до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация".