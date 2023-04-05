https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/tovarooborot-abkhazii-za-pervyy-kvartal-2023-goda-prevysil-devyat-milliardov-rubley-1045058753.html

Товарооборот Абхазии за первый квартал 2023 года превысил девять миллиардов рублей

Товарооборот Абхазии за первый квартал 2023 года превысил девять миллиардов рублей

По сравнению с первым кварталом 2023 года товарооборот Абхазии вырос на 1 миллиард 517 миллионов рублей. 05.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-05T14:04+0300

2023-04-05T14:04+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Товарооборот Абхазии за первый квартал 2023 года составил 9,4 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа. Объем экспорта составил 1,94 миллиарда рублей, что в сравнении с показателями 2022 года больше на 137 миллионов рублей, или на 7,6%. По итогам первого квартала 2023 года, как отметил Лабахуа, таможенные органы Абхазии начислили в бюджет республики 608,8 миллиона рублей при плане в размере 570,3 миллиона рублей. План первого квартала 2023 года выполнен на 107%, подчеркнул первый заместитель. Он также пояснил, что в сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года, сумма больше на 37,7 миллиона рублей. Основной вид таможенных платежей – НДС, доля которого составляет 60% от общей суммы, добавил Лабахуа. По его словам, таможенная пошлина на импортируемые и экспортируемые товары составляет 18% от всех таможенных платежей (111,5 миллиона), таможенный сбор – 16% (99,4 миллиона) и акцизный налог – 6% (39,8 миллиона). На заседании выступил и зампредседателя ГТК Зураб Ашуба, который рассказал о случаях нарушения таможенного законодательства. По его словам, за первый квартал 2023 года было выявлено 62 административных правонарушения – были обнаружены и изъяты запрещенные вещества: метадон и героин, прегабалин, лирика, нейратин, габапентин. Также с начала января должностными лицами было обнаружено и изъято 223 440 сигарет, 105 единиц электронных сигарет, 285 пачек табака для кальяна, 209 бутылок алкоголя и газированных напитков, 198 единиц косметической продукции, семь аппаратов для майнинга, 2 516 цветов, 259,9 килограмма цветного металла и 210 килограммов ореха в скорлупе. В виде штрафов и иных видов взысканий за нарушения таможенных правил в республиканский бюджет было внесено 468,5 миллиона рублей.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/vneshnetorgovyy-oborot-abkhazii-v-2022-godu-sostavil-pochti-40-milliardov-rubley-1044428632.html

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