https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/zhiteli-galskogo-rayona-poluchili-400-vidov-na-zhitelstvo-1045051725.html

Жители Галского района получили 400 видов на жительство

Жители Галского района получили 400 видов на жительство

По информации ГалМедиа, списки получателей ВНЖ вывешены в паспортном отделении по Галскому району. Выдача проводится в будние дни с 9:00 до 18:00 часов. 05.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-05T13:12+0300

2023-04-05T13:12+0300

2023-04-05T13:24+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Жителям Галского района предоставлено 400 видов на жительство, рассказал Sputnik глава администрации района Константин Пилия.По его словам, вид на жительство – основной документ для жителей Галского района. После окончания срока действия документа у многих жителей возникли проблемы, так как в паспортном отделении не было картриджей, и выдать новые документы не получалось. Сейчас этот вопрос решен, объяснил Пилия. Глава района отметил, что в Гале по виду на жительство проживают около 20 000 граждан, у многих из которых возникают проблема с обменом документа на новый после истечения срока действия. "Вид на жительство дается после десяти лет проживания в Абхазии. Когда им выдавали первые виды на жительства в 2014 году, ставили прописки и с того времени отсчитывать годы их проживания в Абхазии. Много людей, у кого пятилетние сроки вида на жительства закончились, и им могут заново не обновить документ, так как нужно прожить в республике десять лет", – объяснил он. Пилия добавил, что после выдачи 400 экземпляров вида на жительства процедура перерегистрации пенсионеров проходит активнее.Сейчас в Галском районе, по данным на апрель 2023 года, по паспорту гражданина Абхазии абхазскую пенсию получают 350 человек, по виду на жительство – 6393 человека. В конце мая, после окончания переписи пенсионеров будет ясно, у какого количества из них просрочен ВНЖ и сколько нуждаются в его обновлении.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/rezhim-perekhoda-kto-i-kak-mozhet-peresekat-abkhazo-gruzinskuyu-granitsu-1041495659.html

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