https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/rossiyskie-voyska-i-fsb-presekli-proniknovenie-diversantov-v-bryanskuyu-oblast-1045121670.html

Российские войска и ФСБ пресекли проникновение диверсантов в Брянскую область

Российские войска и ФСБ пресекли проникновение диверсантов в Брянскую область

Диверсионная группа понесла потери и отошла на территорию Украины, потерь среди российских военнослужащих нет. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T19:00+0300

2023-04-06T19:00+0300

2023-04-06T19:00+0300

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Российские войска совместно с погранотрядом ФСБ России пресекли попытку проникновения в Россию группы украинских диверсантов в Брянскую область, сообщает Министерство обороны страны.Также на Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.На Красно-Лиманском направлении было уничтожено до 80 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная минометная установка "Нона", гаубицы Д-20 и Д-30, на Донецком направлении - более 140 солдат, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab", самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация", гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в ДНР был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечена попытка ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское в ДНР. За сутки там уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении за сутки российские войска уничтожили до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация". Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах. Был уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ. Средства ПВО России за сутки перехватили 11 реактивных снарядов системы HIMARS, уничтожили 11 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/putin-zayavil-chto-kiev-unichtozhil-soldat-vsu-sdavshikhsya-v-plen-1045104808.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-unichtozhili-22-ukrainskikh-drona-1045063590.html

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