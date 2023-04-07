https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/chernomorenergo-rasskazalo-kogda-byl-otmenen-grafik-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1045157840.html

"Черноморэнерго" рассказало, когда был отменен график отключений электричества в Абхазии

"Черноморэнерго" рассказало, когда был отменен график отключений электричества в Абхазии

До конца марта центральная и западная часть Абхазии получали электроэнергию по перетоку из России. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T20:05+0300

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2023-04-07T20:15+0300

энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

майнинг в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. График отключений электричества отменили в Абхазии с 1 апреля. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба.Это стало возможным благодаря притоку в Джварском водохранилище. Сейчас уровень воды в плотине составляет 434 метра.Он отметил, что тяжелый для энергосистемы Абхазии зимний период позади, и нагрузки на сети уже существенно уменьшились. Однако потребление электроэнергии может увеличиться в летний период, когда жители и гости страны начинают пользоваться кондиционерами.ГалМедиа опубликовало информацию о том, что Ингур ГЭС будет сбрасывать воду в русло реки Ингур, если уровень воды в Джварском водохранилище будет повышаться. По словам Блабба, чтобы это произошло в плотине уровень воды должен превысить 510 метров, однако пока до такой отметки далеко.“Такая информация, скорее всего, была распространена, чтобы люди, проживающие близ Ингура, были начеку. Пока уровень воды на отметки 434 метра. К тому же приток не такой большой. Как я вижу, в этом году плотина не будет переполнена”, - отметил он.По словам заместителя главного инженера “Черноморэнерго”, проблема в абхазской энергосистеме пока еще остаются острой. С каждым годом сети становятся более уязвимыми, а необходимых для ремонта средств нет. Остается актуальной и проблема с незаконной добычей криптовалюты. Сегодня около 50 мегаватт уходит на майнинг, по словам Блабба. При этом он отметил, что в сравнении с прошлым годом ситуация улучшилась - примерно на 40 мегаватт меньше стали потреблять. Борьба с незаконными криптофермами продолжается. Также “Черноморэнерго” ведет работу по отключению незаконно подключенных трансформаторов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/energosbyt-sostavit-spiski-neplatelschikov-za-elektroenergiyu-v-gudautskom-rayone-1044868880.html

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