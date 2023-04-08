https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/vspashka-novye-sady-i-pchelovodstvo-kak-v-ochamchyre-razvivaetsya-selskoe-khozyaystvo-1045164278.html

Вспашка, новые сады и пчеловодство: как в Очамчыре развивается сельское хозяйство

Вспашка, новые сады и пчеловодство: как в Очамчыре развивается сельское хозяйство

Очамчырский район – один из главных аграрных центров Абхазии. В последние годы здесь в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства... 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T15:20+0300

2023-04-08T15:20+0300

2023-04-08T15:20+0300

очамчырский район

в абхазии

сельское хозяйство

абхазия

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О том, как развивается сельскохозяйственная отрасль в районе, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Управления сельского хозяйства Очамчыры Тенгиз Какубава.SputnikСельское хозяйство в Очамчырском районе начало активно развиваться в последние 2-3 года, об этом в эфире радио Sputnik заявил начальник Управления сельского хозяйства Тенгиз Какубава.Об этом свидетельствуют частые обращения жителей к местным властям за выделением земельных участков для выращивания различных культур.При этом, по его словам, у районных властей нет возможности самим закладывать фруктовые сады или заниматься выращиванием однолетних культур. Причина - отсутствие средств в бюджете.Постепенно развивается выращивание бахчевых и кукурузы. Ежегодно до 3000 гектаров земли используется на эти цели. Жители района все это делают своими силами. Местные власти предоставляют спецтехнику за определенную плату.“Люди обращаются чтобы мы помогли им провести полевые работы. У нас в районе есть МТС. Мы договариваемся с руководителем этой организации, и уже отправляем в село технику, отправляем адресно по запросам. Все виды работ мы можем сегодня проводить. Естественно оплату он проводит самостоятельно. Мы эти работы не можем бесплатно проводить, таких средств нет”, - отметил Какубава.По его словам, уже пора приступать к весенним полевым работам. Сейчас местные власти вместе с Министерством сельского хозяйства прорабатывают вопрос тарификации. Пока же вспашка 1 гектара земли стоит 2500 тыс руб. При этом, Министерство сельского хозяйства оказывает помощь районным машинно-тракторным станциям. Так в прошлом году для того, чтобы цены за вспашку не были завышены для крестьян, ведомство компенсировало МТС убытки.“Сейчас в самой МТС идет работа по подготовке тракторов. В этом году будут работать до 15 тракторов. В целом МТС за один сезон в силах вспахать до 500-600 гектаров земли, если тракторы не ломаются. Также вспашкой занимаются частники, которые имеют свои тракторы. Но у них тарифы повыше. В целом в районе ежегодно вспахивают до 3000 гектаров”, - добавил Какубава.Государственная программаУже третий год в Очамчырском районе действует государственная программа развития сельского хозяйства.В рамках программы на 2023 год было принято 131 заявление из Очамчырского района. Все они уже были вынесены на рассмотрение комиссией Минсельхоза, которая одобрила 102 проекта на 34 млн 900 тыс руб.“Меня радуют, что развиваются те направления, которые необходимы у нас в районе. Благодаря программе в районе появилась новая культура - голубика. Помимо этого, люди изъявляют желание заниматься овощеводством. Это очень хорошо. Мы не можем насытить внутренний рынок своими овощами, приходится привозить. На мой взгляд, такие направления надо поощрять и финансировать”, - отметил начальник Управления сельским хозяйством Очамчырского района.Борьба с вредителямиВ районе в 2023 году продолжат и борьбу с насекомыми-вредителями. По словам Тенгиза Какубава, Минсельхоз Абхазии уже передал в район необходимые инсектициды. Уже в Управлении их будут выдавать в села по заявкам. Главный вредитель, который доставлял крестьянам множество проблем, - мраморный клоп пока выявлен лишь единичными случаями. Но, несмотря на это, как отметил Какубава, расслабляться не стоит.Начальник Управления сельского хозяйства Очамчырского района напомнил, что перед проведением обработки участков инсектицидами необходимо проконсультироваться с пчеловодами, так как препараты могут навредить пчелам, которые и так в последние годы погибают.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/problemy-s-tsitrusovymi-i-programma-razvitiya-itogi-raboty-minselkhoza-abkhazii-1043697988.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/glavnyy-chetverg-kakubava-o-razvitii-selskogo-khozyaystva-v-ochamchyrskom-rayone--1045099406.html

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